Cantina Kaltern: celebra 125 anni con il Kunst.stück Vernatsch 2023

Nel cuore di Caldaro, dove il vino è cultura e identità, la Cantina Kaltern celebra 125 anni di storia. Un traguardo che non rappresenta solo un anniversario, ma un rinnovato impegno verso le proprie radici e verso la comunità altoatesina, con una proposta enologica che riflette passione, competenza e attenzione per ogni dettaglio.

La Cantina Kaltern

Una cooperativa radicata nel territorio

Fondata nel 1900, Cantina Kaltern è oggi una delle realtà vinicole più rappresentative dell’Alto Adige. Nata dalla fusione di cinque cantine indipendenti, ha attraversato momenti di crisi, crescita e riorganizzazione, fino alla tappa fondamentale del 2016, quando Erste+Neue e la precedente Kellerei Kaltern hanno unito le forze, dando vita all'attuale struttura. La cooperativa conta oggi circa 550 soci e gestisce 430 ettari di vigneti.

«Quest’anno celebriamo i 125 anni della nostra cantina,» racconta Thomas Scarizuola, enologo di Cantina Kaltern, «un traguardo significativo che vogliamo condividere presentando i nostri vini, in particolare Kunst.stück Vernatsch, ottenuto da uve Schiava, vitigno autoctono simbolo dell’Alto Adige».

Kunst.stück Vernatsch 2023: Schiava tra eleganza e sapidità

Il Kunst.stück Vernatsch 2023 nasce da due parcelle emblematiche: un vigneto centenario a pergola e un impianto giovane a guyot, entrambi nel comprensorio di Caldaro. Scarizuola sottolinea: «L’annata 2023 è stata particolarmente rappresentativa per questa varietà, che esprime al meglio le sue caratteristiche distintive: eleganza, grande bevibilità e una spiccata sapidità».

Il Kunst.stück Vernatsch 2023

L’approccio della cantina alla Schiava unisce memoria e visione contemporanea, offrendo un vino di territorio, ma al passo con i gusti più attuali.

Un mosaico di altitudini per una gamma ampia e coerente

La diversità altimetrica dei vigneti è uno dei punti di forza della produzione Kaltern. I filari si estendono dai 230 agli 800 metri sul livello del mare, offrendo condizioni ideali per una vasta gamma di varietà. «La nostra gamma è molto ampia,» spiega Scarizuola. «Nelle zone più basse, vicino al Lago di Caldaro, coltiviamo le uve a bacca rossa, mentre alle altitudini più elevate si producono bianchi freschi e sapidi, che beneficiano delle escursioni termiche».

I vigneti di Kellerei Kaltern affacciati sul Lago di Caldaro

Questa varietà consente alla cantina di produrre vini equilibrati, che uniscono struttura e freschezza in modo armonico, capaci di riflettere l’identità dell’Alto Adige in ogni calice.

Sostenibilità e adattamento al cambiamento climatico

L’approccio della Cantina Kaltern alla sostenibilità non è solo una scelta etica, ma anche una necessità in risposta alle nuove sfide climatiche. Sebbene il cambiamento climatico non sia ancora percepito come un ostacolo critico, sono in atto strategie precise di adattamento.

Thomas Scarizuola, enologo di Cantina Kaltern

Scarizuola conferma: «Il cambiamento climatico non rappresenta ancora un problema grave per noi, ma porta con sé trasformazioni importanti. Alcune varietà si adattano meglio, altre le spostiamo sempre più in alto per conservare freschezza e acidità, qualità fondamentali per noi».

Per quanto riguarda i rossi, aggiunge: «Le annate più calde favoriscono la piena maturazione delle uve. Diventa però cruciale individuare con precisione il momento ideale per la vendemmia: il caldo restringe la finestra utile e rende tutto più complesso.» L’impegno verso un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e delle sue dinamiche naturali si riflette anche nelle pratiche quotidiane dei soci conferitori, sempre più orientati alla qualità sostenibile.