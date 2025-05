Il Consorzio Doc delle Venezie cambia guida: Luca Rigotti è il nuovo presidente

Luca Rigotti, presidente del Gruppo Mezzacorona e già consigliere del Consorzio, è stato eletto alla guida del Consorzio di tutela della Doc delle Venezie. La nomina è avvenuta lunedì 12 maggio durante la riunione del nuovo Consiglio di amministrazione, che si è insediato a seguito dell’Assemblea dei Soci svoltasi presso la Cantina Colli Berici di Lonigo.

Luca Rigotti, nuovo presidente del Consorzio Doc delle Venezie

Consorzio Doc delle Venezie, il nuovo corso

Rigotti sarà affiancato dai vicepresidenti Christian Scrinzi (Collis Veneto Wine Group) e Flavio Bellomo (Cantina di Conegliano, Vittorio Veneto e Casarsa). Il Consiglio è composto da 21 membri, in rappresentanza della filiera vitivinicola del Triveneto, che comprende Veneto, Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento. Durante l’Assemblea sono state approvate le linee programmatiche 2025-2028, che definiscono la direzione strategica per il prossimo triennio. Al centro del mandato, il consolidamento del posizionamento del Pinot Grigio Doc delle Venezie, vino fermo italiano più venduto al mondo.

Albino Armani, presidente uscente del Consorzio Doc delle Venezie

Albino Armani, presidente uscente, ha salutato con queste parole: «Ringrazio i Consigli di amministrazione che ho avuto l’onore di presiedere in questi anni, in un percorso impegnativo ma proficuo per il sistema Pinot Grigio. Auguro buon lavoro a Luca Rigotti, certo del contributo che potrà dare alla crescita della Doc Delle Venezie».

Consorzio Doc delle Venezie, il programma

Rigotti ha sottolineato l'importanza di proseguire con una gestione attenta del potenziale produttivo, strumento che ha contribuito alla crescita della denominazione negli ultimi anni. Tra le priorità: innovazione, programmazione, attenzione ai nuovi modelli di consumo e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Pinot Grigio Doc delle Venezie: +3% di volumi imbottigliati nel 2024

Il Pinot Grigio Doc delle Venezie si conferma come riferimento internazionale della varietà, con un +3% di volumi imbottigliati nel 2024 rispetto al 2023, per oltre 1,7 milioni di ettolitri confezionati. Un risultato che premia il lavoro sul fronte qualità e certificazione, garantita dal contrassegno di Stato presente su ogni bottiglia.