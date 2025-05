Bediver, Ottocentorosa e mixology: tutte le novità di Cantine Riunite & Civ

Cantine Riunite & Civ è pronta a fare il punto sul futuro del vino italiano con un’attenzione particolare alla qualità e all’evoluzione del mercato. L’azienda, tra le più conosciute nel panorama vinicolo, sta attuando un progetto di rilancio che si concentra su innovazione, sostenibilità e valorizzazione dei prodotti più amati.

Cantine Riunite & Civ punta su innovazione, sostenibilità e valorizzazione dei prodotti più amati

Con una proposta diversificata che va dai classici spumanti alle nuove tendenze della mixology, Cantine Riunite & Civ si propone di conquistare una fetta sempre più ampia di consumatori, mantenendo saldo il legame con il territorio.

Le novità di Cantine Riunite & Civ: un contributo al rilancio del vino italiano

Nel corso degli ultimi anni, Cantine Riunite & Civ ha lavorato su una serie di novità destinate a rivoluzionare il consumo del vino, puntando su qualità e versatilità. Mario Vandi, head of marketing dell’azienda, ha sottolineato l’importanza di evolvere con i tempi, senza dimenticare le radici profonde che legano i vini prodotti alla terra d’origine.

Tra i protagonisti di questa nuova fase ci sono lo spumante Bediver di Maschio dei Cavalieri e Ottocentorosa di Albinea Canali, due etichette che si pongono al centro del portfolio di Cantine Riunite & Civ, rappresentando l'eccellenza e la capacità di innovare senza perdere il legame con la tradizione.

Bediver: uno spumante elegante e fresco

Una delle novità più interessanti è Bediver, uno spumante Venezia Doc ottenuto da uve Verduzzo e Pinot Bianco. Il prodotto si distingue per il suo metodo Charmat lungo, che consente una maggiore permanenza sui lieviti, conferendo così una complessità unica. Mario Vandi ha dichiarato: «Bediver è uno spumante fresco e versatile, perfetto sia in abbinamento a piatti salati che come aperitivo. La scelta del metodo Charmat lungo gli conferisce un profilo elegante e ben equilibrato».

Bediver di Maschio dei Cavalieri

Questa referenza nasce nel cuore del Veneto, nel territorio che ospita alcune delle migliori aree vitivinicole del paese. Bediver si propone quindi come un vino adatto a diverse occasioni, capace di soddisfare anche i palati più esigenti.

Ottocentorosa: il rinnovamento di un classico

Un altro fiore all’occhiello della cantina è Ottocentorosa, uno spumante di Lambrusco rosato che ha subito un restyling completo. Dopo dieci anni di presenza sul mercato, è stata introdotta una nuova bottiglia, la Toga, scelta per la sua forma elegante e distintiva. Inoltre, è stato rinnovato anche il packaging, con un design che punta ad attrarre un pubblico più giovane, dinamico e attento all’estetica.

Ottocentorosa di Albinea Canali

Vandi commenta: «Ottocentorosa è un Extra Dry ottenuto da uve Grasparossa e Sorbara, pensato per l’aperitivo, con un profilo aromatico fresco e moderno, che lo rende ideale per i momenti di socialità». Questa versione rinnovata, con il suo stile innovativo e il suo sapore fresco, mira a rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, in particolare quelli che cercano un Lambrusco elegante e accessibile.

Mixology e nuovi trend di consumo: il Lambrusco diventa cocktail

Cantine Riunite & Civ ha sempre puntato sulla capacità di innovare nel consumo del vino, anche fuori dagli schemi tradizionali. Un altro aspetto importante del lavoro dell'azienda è il progetto RedMix, pensato per portare il Lambrusco nelle serate di mixology.

Vandi sottolinea: «Cantine Riunite ha sempre guardato con interesse al mondo della mixology, considerando il Lambrusco una base ideale per cocktail freschi e moderni. Con il progetto RedMix, vogliamo rendere il Lambrusco più accessibile ai giovani, proponendo nuove esperienze di consumo più in linea con le tendenze attuali».

Mario Vandi, head of marketing di Cantine Riunite & Civ

Il progetto si presenta come un’interpretazione giovane e dinamica del vino, incentrata su cocktail a basso contenuto alcolico e dal colore vivace del Lambrusco. Questi cocktail, che vengono serviti in locali selezionati, sono progettati per offrire un’esperienza originale e sorprendente, perfetta per un pubblico che cerca alternative fresche e innovative.

L’Internazionalizzazione dei prodotti Cantine Riunite & Civ

Non solo sul mercato nazionale, ma anche a livello internazionale, Cantine Riunite & Civ ha lavorato su un restyling della linea Riunite, con un packaging rinnovato per i vini destinati ai mercati esteri. L’azienda ha puntato molto su un look accattivante e moderno, che possa attrarre i consumatori internazionali e rispondere alle loro esigenze sempre più diversificate.

Inoltre, i prodotti zero alcool, già lanciati con successo nei mercati stranieri, stanno facendo il loro ingresso anche nel mercato domestico, dove trovano un pubblico sempre più attento a scegliere alternative senza rinunciare al gusto. Questi prodotti rappresentano una proposta per coloro che vogliono limitare l’assunzione di alcol senza rinunciare alla qualità.