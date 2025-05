I cocktail a base Asti Spumante e Moscato d’Asti rinfrescano l'estate 2025

Con l’arrivo della stagione calda, l’Asti Docg si presenta come una delle proposte più versatili e piacevoli del panorama enologico italiano. Dopo i classici brindisi pasquali, la storica denominazione piemontese si rilancia come protagonista dell’estate 2025 grazie a un’identità organolettica riconoscibile e a una serie di proposte che spaziano dalla mixology contemporanea alla degustazione in purezza, passando per abbinamenti gastronomici originali.

Asti Docg: spumanti a bassa gradazione ideali per l’estate

Asti Docg: spumanti a bassa gradazione ideali per l’estate

Con una gradazione alcolica contenuta, un profilo aromatico distintivo e una freschezza naturale, le bollicine dell’Asti Docg si prestano a un consumo trasversale, adatto sia ai momenti conviviali in vacanza che a un aperitivo urbano. I profumi che ricordano il miele di montagna, il glicine e i fiori di acacia, uniti a un sorso delicatamente muschiato, rendono l’Asti Spumante un compagno ideale a tutto pasto, anche nelle versioni Extra Dry, Dry e Semi Sec.

Cocktail a base di Asti Spumante e Moscato d’Asti: tra freschezza ed eleganza

Tra le proposte firmate dal Consorzio Asti Docg, si distingue Exotica, un drink fresco e dissetante a base di Moscato d’Asti, purea di yuzu e bitter analcolico, guarnito con un peel di pompelmo rosa. Un sorso che richiama suggestioni asiatiche, perfetto sia come aperitivo che in abbinamento a cucina orientale o pizza.

L'Asti Signature

A interpretare il volto più frizzante della denominazione è invece l’Asti Signature, cocktail iconico a base di Asti Spumante, fettine di pompelmo rosa, basilico in infusione e una leggera spolverata di pepe di Sichuan. Non manca una rilettura dello Spritz: lo Spritz Biondo, preparato con Asti Spumante secco, bitter bianco al Moscato d’Asti, essenza di bergamotto e zest di arancia.

Moscato d’Asti e Canelli Docg: eleganza aromatica e pairing gourmet

Il Moscato d’Asti, punto di riferimento della viticoltura piemontese, si distingue per il suo equilibrio tra dolcezza naturale e profumi delicati di tiglio, pesca e albicocca. Accanto a lui, il Canelli Docg - recente riconoscimento della denominazione - si propone come scelta raffinata sia in degustazione singola che in abbinamenti originali, come con il Roccaverano, robiola caprina tipica del territorio.

Il territorio dell'Asti Docg

Strevi Doc: dolcezza da fine pasto o merenda gourmet

Completa il panorama lo Strevi Doc, vino passito da Moscato Bianco, che trova una sua nicchia d’elezione in pairing insoliti ma efficaci: dal classico dessert con gelato fino all’accostamento con formaggi erborinati, ideale per concludere una cena estiva con una nota sorprendente.

Con l’arrivo della stagione calda, l’Asti Docg si presenta come una proposta versatile e piacevole

Il Consorzio Asti Docg: una delle realtà storiche del vino italiano

Costituito nel 1932, il Consorzio dell’Asti Docg rappresenta una delle realtà consortili più longeve del panorama nazionale. Il vitigno Moscato Bianco, cuore della produzione, è coltivato in 51 comuni tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo, in un’area riconosciuta Patrimonio dell’Umanità Unesco. Con oltre 1.000 aziende consorziate, il 90% della produzione viene esportato, confermando il successo internazionale delle bollicine piemontesi.