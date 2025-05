Asolo Prosecco Superiore Docg FM333: il brut millesimato firmato Montelvini

Quando l’estate raggiunge il suo apice, cresce l’interesse per vini capaci di coniugare freschezza, leggerezza e carattere. In questo scenario si inserisce FM333 Asolo Prosecco Superiore Docg Brut Millesimato, etichetta di punta di Montelvini, storica realtà del territorio Asolo Montello, protagonista della scena spumantistica italiana.

FM333: la bollicina simbolo della collezione Serenitatis

Espressione distintiva della collezione Serenitatis, la linea più esclusiva della cantina veneta, FM333 è il risultato di un progetto mirato alla valorizzazione di Fontana Masorin, un vigneto unico di circa due ettari situato a 333 metri sul livello del mare, sulle pendici del Montello.

Il vigneto Fontana Masorin

Il nome stesso dello spumante rende omaggio a questo luogo, da cui deriva una ricchezza aromatica e struttura minerale eccezionali, grazie a suoli di marne e ferreti e a correnti d’aria che favoriscono una maturazione lenta ed equilibrata delle uve.

Metodo produttivo esclusivo per una bollicina raffinata

A distinguere FM333 è anche un metodo di produzione non convenzionale per il Prosecco: un’unica fermentazione, in luogo delle due normalmente impiegate. Le uve Glera, raccolte rigorosamente a mano, vengono pressate delicatamente per ottenere il solo mosto fiore, mantenuto a bassa temperatura per una massima estrazione aromatica.

Segue la presa di spuma in autoclave, da cui nasce un vero “spumante da mosto”: colore giallo paglierino brillante, spuma fine e persistente, profilo olfattivo ampio con note di mela Golden, pera Williams, glicine e acacia. Al palato si distingue per freschezza, struttura e una persistenza aromatica ricca, con sfumature tropicali di papaia e ananas.

Un Prosecco versatile per ogni occasione

Grazie alla sua versatilità, FM333 si propone sia come aperitivo elegante che come compagno ideale a tavola, in particolare con piatti di pesce crudo, frutti di mare al vapore, risotti alle erbe, tempura di crostacei e verdure, o una classica caprese con mozzarella di bufala e pomodorini confit.

Montelvini: una cantina radicata nel territorio di Asolo

Alle spalle di FM333 vi è la visione di Montelvini, cantina con sede a Venegazzù, nel cuore della Docg Asolo Montello, attiva da oltre 140 anni e oggi guidata dalla famiglia Serena. Con Armando Serena alla presidenza e i figli Sarah e Alberto alla guida operativa, l’azienda si distingue per il forte legame con il proprio territorio e per un approccio attento a ogni fase della produzione.

La famiglia Serena: Sarah, Alberto e Armando

Il logo della civetta, simbolo di saggezza, riprende il nome della tenuta “Zuitère”, in dialetto veneto “terra delle civette”. Un emblema che riflette l’attenzione per la qualità, la ricerca enologica e la responsabilità verso l’ambiente.

Certificazione Equalitas e produzione limitata

Montelvini è tra le prime tre cantine del Prosecco ad aver ottenuto la Certificazione Equalitas, riconoscimento che premia l’impegno verso sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e gestione etica. Con una produzione limitata di sole 13.333 bottiglie e 333 magnum numerate, FM333 rappresenta l’interpretazione contemporanea del Prosecco Asolo Docg, con uno sguardo rivolto alla qualità assoluta e alla valorizzazione della propria identità territoriale.