Non solo grande tennis italiano: al Foro Italico Asti Docg grande protagonista

Per il quarto anno consecutivo, il Consorzio Asti Docg si conferma partner ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia, uno dei tornei più prestigiosi del circuito mondiale ATP e WTA. L’appuntamento romano, ospitato al Foro Italico, ha registrato una partecipazione da record, sia in termini di presenze che di ascolti televisivi, consolidando il legame tra il mondo del tennis e quello delle eccellenze vitivinicole italiane. Con oltre 362.000 biglietti venduti a cinque giorni dalla conclusione del torneo, l’edizione 2025 si avvia a superare quella del 2024, già definita "storica". E quest’anno l’Italia del tennis ha trovato nuovi protagonisti nel pubblico e in campo.

Lo stand del Consorzio Asti Docg agli Internazionali di tennis di Roma

Asti Docg, bollicine italiane per il grande tennis

L’edizione 2025 degli Internazionali ha visto Jannik Sinner e Lorenzo Musetti raggiungere le semifinali, un risultato che in campo maschile mancava dal 1957. Con loro, anche Jasmine Paolini ha conquistato un posto nella finale femminile, garantendo almeno un’atleta italiana nell’ultimo atto del torneo. Due di loro - Sinner e Paolini - addirittura lotteranno per il titolo. Una situazione eccezionale che ha coinciso con un’impennata di visibilità mediatica. Secondo i dati raccolti, i quarti di finale di Sinner e Musetti hanno attirato oltre 3 milioni di telespettatori solo in Italia, con uno share rilevante soprattutto per la partita tra Sinner e Ruud, seguita da 2,1 milioni di spettatori (13,2% di share).

Il pubblico ha potuto degustare oltre 5.000 calici di Asti Spumante e Moscato d’Asti

«Era dal 1957 che due tennisti azzurri non raggiungevano almeno la semifinale di un Master 1000 a Roma, a dimostrazione di un movimento tennistico sempre più solido e amato», commenta Giacomo Pondini, direttore del Consorzio Asti Docg: «Abbiamo scelto di abbinare le bollicine del nostro territorio all’élite del tennis mondiale, ed è un doppio che continua a fare ace: mai come quest’anno l’attenzione mediatica è stata così alta». Il Consorzio ha accompagnato l’evento con la sua presenza nel Fan Village, dove il pubblico ha potuto degustare oltre 5.000 calici di Asti Spumante e Moscato d’Asti. Le bollicine piemontesi sono state al centro anche del momento conclusivo del torneo: il vincitore del singolare maschile brinderà con una magnum di Asti Spumante, come da tradizione.

Asti Docg, una strategia di comunicazione integrata

La presenza dell’Asti Docg agli Internazionali non si è limitata alla degustazione. È stata supportata da una campagna multicanale strutturata, che ha incluso spot televisivi in onda sulle principali emittenti italiane, una programmazione speciale su RTL 102.5, radio ufficiale del torneo, digital out of home con schermi nei principali snodi di traffico: aeroporti, stazioni ferroviarie e area Foro Italico, inserzioni stampa sulle principali testate sportive e un' attività social a sostegno della brand awareness Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di promozione del vino italiano attraverso eventi ad alta visibilità. L’abbinamento tra sport e vino diventa così un canale privilegiato per raccontare le eccellenze territoriali.

Internazionali di tennis di Roma: una vetrina internazionale per il Moscato piemontese

Gli Internazionali BNL d’Italia sono considerati il principale evento tennistico italiano e uno dei più importanti a livello mondiale su terra battuta. L’edizione 2025, grazie anche alle prestazioni degli atleti italiani, ha attratto una platea globale.

Per il Consorzio Asti Docg si tratta di una vetrina significativa per rafforzare l’immagine del prodotto, con l’obiettivo di coniugare qualità, identità territoriale e capacità di dialogare con il presente.