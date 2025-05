Cocktail estivi: profumi, leggerezza e creatività nel bicchiere

Colorati, aromatici, freschi, leggeri. I cocktail estivi sono il cuore pulsante di una nuova mixology che fonde tradizione e innovazione, con un occhio sempre più attento alla sostenibilità, al low-alcohol e all’utilizzo di ingredienti naturali, botanici e fermentati. Non solo nei locali serali o nei beach bar, ma anche nei bistrot, hotel e ristoranti con cocktail pairing.

Secondo IWSR Drinks Market Analysis, entro il 2026 il mercato mondiale dei cocktail ready to drink (RTD) e low-alcol crescerà del +30%, e l’Italia è tra i Paesi europei più ricettivi, con un boom di consumi nei mesi estivi e nei locali all’aperto. Sempre secondo IWSR, il 39% dei consumatori italiani tra i 25 e i 40 anni predilige cocktail con una gradazione moderata, a base di frutta, erbe, spezie o vermouth.

I grandi classici rivisitati: bollicine e bitter gentili

I cocktail dell’estate 2025 puntano su versioni light dei classici, con un twist fruttato o botanico. Lo Spritz si rinnova con base bitter al bergamotto o al rabarbaro, mentre il Negroni sbagliato (vermouth, bitter e prosecco) conquista nuove generazioni grazie alla sua bevibilità.

I cocktail dell’estate 2025 puntano su versioni light dei classici

Tra i più richiesti:

Hugo - prosecco, sciroppo di sambuco, menta, lime e soda

- prosecco, sciroppo di sambuco, menta, lime e soda Paloma - tequila, succo di pompelmo rosa, lime, soda

- tequila, succo di pompelmo rosa, lime, soda Americano al chinotto - vermouth rosso, bitter al chinotto, soda

- vermouth rosso, bitter al chinotto, soda Fizz al basilico - gin, succo di limone, basilico fresco, albume e soda

- gin, succo di limone, basilico fresco, albume e soda Mojito al bergamotto - rum chiaro, menta, zucchero, bergamotto, soda

La mixology del futuro: fermentati, kombucha e infusi home-made

Una delle grandi tendenze globali è l’uso di fermentati naturali in cocktail: kombucha, kefir, idromele, aceti aromatici, shrub di frutta. Questi ingredienti non solo donano complessità al drink, ma lo rendono più digeribile e interessante al palato.

La mixology del futuro: fermentati, kombucha e infusi home-made

Anche l’infusione di erbe e spezie sta vivendo un ritorno di fiamma: cordiali fatti in casa, sciroppi al rosmarino, infusi di salvia, camomilla, ginepro o peperoncino. L’obiettivo è ridurre zucchero e alcol, mantenendo però profondità e originalità.

Mocktail e NoLo: il bere consapevole

Il fenomeno NoLo (no and low alcohol) ha trovato nel mocktail il suo massimo interprete. Non più bevande banali o analcolici per astemi, ma veri e propri cocktail pensati con tecnica, equilibrio e storytelling. I mocktail a base di acqua tonica, fermentati, estratti freschi di frutta e verdura, spezie e shrub sono oggi tra i più richiesti nei locali di fascia alta, e fanno parte delle drink list nei ristoranti stellati.

Il fenomeno NoLo (no and low alcohol) ha trovato nel mocktail il suo massimo interprete

Tra i più interessanti:

Virgin Paloma - pompelmo rosa, lime, sciroppo agave, soda

- pompelmo rosa, lime, sciroppo agave, soda Cucumber Breeze - cetriolo fresco, basilico, lime, kombucha

- cetriolo fresco, basilico, lime, kombucha Tè affumicato & lampone - tè lapsang souchong, sciroppo di lampone, succo di mela

- tè lapsang souchong, sciroppo di lampone, succo di mela Spritz analcolico al rosmarino - Sanbittèr, acqua frizzante, sciroppo di rosmarino

Cocktail & cucina estiva: abbinamenti creativi

I cocktail estivi non sono solo pre-dinner, ma sempre più spesso vengono serviti in pairing con piatti estivi, in esperienze degustazione coordinate tra bar manager e chef.

I cocktail estivi non sono solo pre-dinner, ma sempre più spesso vengono serviti in pairing con piatti

Alcuni esempi di abbinamenti di tendenza:

Paloma & tacos di gamberi con mango e coriandolo

Hugo & carpaccio di spada affumicato

Negroni sbagliato & crostone con lardo e fichi

Mocktail cetriolo & poke vegetariano con edamame

Americano al chinotto & tagliere di formaggi freschi e miele

Il bicchiere fa la differenza: i tumbler alti, le coppe vintage e i calici da vino sono sempre più usati anche per servire cocktail signature.

Ready to drink: la rivoluzione in bottiglia

Nel panorama dei consumi estivi non si può ignorare il boom dei cocktail pronti da bere. Sia in bottiglia che in lattina, la mixology “on the go” è un trend ormai consolidato: dal Negroni in bottiglia di NIO Cocktails, ai prodotti craft di Compagnia dei Caraibi, fino ai bitter agrumati in lattina di Campari Soda o i nuovi vermouth spritzati firmati Martini.

Ideali per spiagge, eventi all’aperto e aperitivi in casa, i ready to drink permettono di avere un cocktail bilanciato in pochi secondi, con packaging sempre più sostenibile e glamour.