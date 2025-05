Bottega apre a Odessa, la città ucraina segnata dalla guerra contro la Russia

A fine estate 2025 aprirà a Odessa, nel sud dell'Ucraina, il primo Prosecco Bar firmato Bottega. Lo ha annunciato Sandro Bottega, imprenditore a capo della storica azienda vitivinicola di Bibano di Godega (Tv), tra i principali produttori italiani di Prosecco. Nonostante le difficili condizioni dovute al conflitto ancora in corso, il locale aprirà i battenti grazie alla collaborazione con l'importatore ucraino dell'azienda. Una decisione che punta a rilanciare la vita sociale e culturale della città, recentemente colpita da attacchi della Russia con droni, e a portare un simbolo di convivialità e speranza dove ce n'è più bisogno.

Bottega porta il Prosecco a Odessa: apertura a fine estate

Odessa, a fine estate aprirà il Prosecco Bar di Bottega

Il progetto fa parte di un format ormai consolidato: quello dei Prosecco Bar Bottega, già presenti in numerose città italiane e internazionali come Kuala Lumpur, Nizza, Madrid, Basilea, Abu Dhabi, Dubai, Istanbul, Praga, Budapest, Stoccolma, Londra, Birmingham, Belluno, Napoli, Roma, Bologna, Milano e Venezia. Si tratta di concept store nati con l'idea di esportare il vino, il cibo e lo stile di vita italiano in tutto il mondo, adattandosi ai contesti più diversi, dagli aeroporti ai resort, fino ai centri commerciali.

«A fine estate 2025 apriremo il nostro primo Prosecco Bar ad Odessa, città meridionale dell'Ucraina recentemente presa di mira dai droni russi nella guerra che purtroppo è ancora in corso - ha spiegato Sandro Bottega. Date le ultime notizie e sulla scorta di quanto negoziato negli ultimi mesi, il nostro importatore ucraino ha deciso di aprire un Bottega Prosecco Bar ad Odessa: la vita va avanti e bisogna scommettere fino all'ultimo giorno in un futuro migliore. D'altronde, se un'azienda è gestita bene e se nasce da presupposti e bisogni validi, essa, i suoi prodotti e le sue idee, sopravvivono ai propri fondatori e imprenditori» ha aggiunto l'imprenditore, sottolineando la determinazione che ha spinto l'azienda a proseguire in questo investimento nonostante il contesto delicato.

Bottega a Odessa: nei primi mesi il prosecco sarà gratis tra le 17 e le 19

Negli anni, il format dei Prosecco Bar è stato definito attraverso la collaborazione di sommelier, chef, architetti e designer, che hanno lavorato per creare ambienti curati e accoglienti. I locali offrono una selezione di vini Bottega - ovviamente con il Prosecco in primo piano - abbinati a cicchetti in stile veneziano o a piatti semplici preparati con ingredienti tipici della dieta mediterranea. L'idea è quella di far vivere un'esperienza autentica, che racconti la cultura del vino attraverso il gusto e la convivialità. Per l'apertura di Odessa, la carica simbolica sarà ancora più forte. Come gesto di vicinanza alla popolazione e in segno di amicizia, nei primi sei mesi il prosecco verrà offerto gratuitamente ogni giorno tra le 17 e le 19. Un modo per riportare un po' di normalità e socialità in un luogo ferito, ma anche per lanciare un messaggio più ampio.

Nonostante la guerra, a Odessa apre il Prosecco Bar di Bottega

«L'apertura del Prosecco Bar di Odessa avverrà a fine estate, i progetti sono già iniziati e abbiamo molto entusiasmo per giungere a conclusione di una nuova sfida, quella di riportare la vita in un posto martoriato dalla guerra. Nei primi sei mesi, dalle ore 17 alle ore 19, Bottega offrirà il prosecco, come segno di vicinanza alla vita e amicizia al popolo ucraino, ma la speranza è che un giorno russi e ucraini ritornino a brindare insieme. Verranno serviti cibi italiani e veneti in particolare, verrà portato il bon ton veneziano e la voglia di scongiurare la malasorte e i cattivi pensieri e il motto della nostra iniziativa sarà "viva la vita e viva la pace"» ha concluso Sandro Bottega.