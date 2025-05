Best Wine Stars 2025: tutti i premiati, buyer da 45 Paesi e masterclass sold out

Il Palazzo del Ghiaccio di Milano ha ospitato la sesta edizione di Best Wine Stars, evento promosso da Prodes Italia con il patrocinio del Comune di Milano e che ha visto anche Italia a Tavola tra i media partner. L'edizione 2025 ha segnato un punto di svolta per la manifestazione, ufficialmente riconosciuta come Fiera di settore. I numeri confermano il successo: una partecipazione crescente di operatori professionali (55% buyer, 10% giornalisti) e un pubblico qualificato di appassionati (35%), proveniente da 45 Paesi.

Nel corso dei tre giorni, oltre 1200 etichette sono state presentate a operatori, giornalisti e wine lovers. Il networking è stato potenziato grazie alla piattaforma visit.bestwinestars.com, che ha favorito lo scambio tra aziende e operatori attraverso 17.500 messaggi per fissare appuntamenti durante l'evento. Enzo Carbone, fondatore di Prodes Italia, ha dichiarato: «Siamo soddisfatti della qualità dei visitatori, ancora superiore rispetto all'edizione precedente. Abbiamo realizzato un sistema di matching efficace, che sarà ulteriormente sviluppato per il 2026, anno in cui Best Wine Stars diventerà ufficialmente fiera internazionale».

Con la settima edizione già in preparazione, Best Wine Stars punta a rafforzare il proprio ruolo di piattaforma internazionale per il vino, i distillati e il food, valorizzando le eccellenze italiane e mondiali attraverso eventi, contenuti digitali e strumenti di business matching sempre più evoluti.

Best Wine Stars, masterclass e seminari: sold out nella Sala Piranesi

Durante le giornate del 17 e 18 maggio, la Sala Piranesi ha ospitato masterclass, seminari e tasting room, tutte esaurite.

Tra i relatori e moderatori:

Adua Villa , sommelier e narratrice digitale

, sommelier e narratrice digitale Chiara Giannotti , wine expert e ideatrice di Vino.Tv

, wine expert e ideatrice di Vino.Tv Fabio Bacchi , fondatore di BarTales e Roma Bar Show

, fondatore di BarTales e Roma Bar Show Francesco Quarna , speaker Radio Deejay e produttore

, speaker Radio Deejay e produttore Giambattista Marchetto , direttore Vinonews24

, direttore Vinonews24 Mattia Asperti , creatore della community Il Sommelier Divino

, creatore della community Il Sommelier Divino Stefania Vinciguerra , caporedattore DoctorWine

, caporedattore DoctorWine Valentina Vercelli, giornalista per La Cucina Italiana

Tutti i vincitori dei Best Wine Stars Awards 2025

Best Green Project

Vincitore: Azienda Agricola Nenci - Progetto «Autosostenibilità Agricola Nenci»

Azienda Agricola Nenci - Progetto «Autosostenibilità Agricola Nenci» Motivazione: Ecosistema agricolo autosufficiente fondato su energia solare, agricoltura di precisione e gestione circolare delle risorse.

Best Hospitality Project

Vincitore: Azienda Agricola Nenci - Progetto «Chiusi in Camper»

Azienda Agricola Nenci - Progetto «Chiusi in Camper» Motivazione: Ospitalità en plein air che coniuga sostenibilità, paesaggio e cultura.

Best Vinum Innovation

Vincitore: Fontana Reale - Progetto «4 Bianchi»

Fontana Reale - Progetto «4 Bianchi» Motivazione: Vino senza solfiti da varietà autoctone, frutto di ricerca su salute e identità territoriale.

Best Buyer Selection

Giurato: Alessandro Rossi (Partesa)

Tenuta Manoylo Sassocorno Valentina Cubi

Giurato: Ramon Addazi Gouveia (Magaras)

Cantina Cerbero Maro Wine (Cuvée Maria) Pasquale Mondatore (Morgatta)

Giurato: Stefano Bagnoli (La Dispensa.uk)

Maro Wines Sassocorno Valentina Cubi

Giurato: Jaroslaw Modzelewski (Shoppen e The Barking Dog Agaveria)

Punico Liquori Società Agricola Birra Love Urka Spirits



Milano Wine & Spirits Explorer

Vincitori:

Barba_milano Dasein Element ba Gran Baguttin La Dogana del Buongusto Nabucco Ribot Borghetto Ristorante Don Juan Tannico Wine Bar Ugo Cocktail Bar

Motivazione: Premiate le realtà milanesi che si distinguono per qualità , accoglienza e narrazione enogastronomica .

Best Logo

Vincitore: Apenera S.R.L.

Apenera S.R.L. Motivazione: Identità territoriale, artigianalità e mitologia fuse in un segno forte e riconoscibile.

Best Label

Vincitore: Punico Liquori - Etichetta UGIN

Punico Liquori - Etichetta UGIN Motivazione: Narrazione visiva che unisce folklore e stile contemporaneo siciliano.

Best Spirit

Vincitore: Distill Hub - Xamorfos Gin

Distill Hub - Xamorfos Gin Motivazione: Gin audace e contemporaneo che rilegge l'arte distillatoria.

Best Herbal Liquor

Vincitore: Le Lagore Spirits - Amaro Bridge

Le Lagore Spirits - Amaro Bridge Motivazione: Liquore sostenibile che valorizza tradizione e territorio.

Best Deal

Vincitore: Tenuta Baron Winery - Asolo Prosecco Superiore DOCG

Tenuta Baron Winery - Asolo Prosecco Superiore DOCG Motivazione: Eleganza accessibile e piacevolezza immediata.

Best Sparkling

Vincitore: Cantina Delaiti - Overture Trento DOC Brut

Cantina Delaiti - Overture Trento DOC Brut Motivazione: Metodo classico di montagna, elegante e verticale.

Best White

Vincitore: Tenute Marino Abate - Etna Bianco 2022 MAC

Tenute Marino Abate - Etna Bianco 2022 MAC Motivazione: Carricante in purezza che restituisce complessità e mineralità vulcanica.

Best Rosé

Vincitore: Albino Armani - Foja Zicolà 2024

Albino Armani - Foja Zicolà 2024 Motivazione: Enantio rosato che coniuga tradizione e freschezza alpina.

Best Red

Vincitore: Cantina Cerbero - Marche Rosso IGT Dante 2020

Cantina Cerbero - Marche Rosso IGT Dante 2020 Motivazione: Blend ricco di Montepulciano e Cannonau da vendemmia tardiva.

Business Dinner con produttori d'eccellenza

Il programma è stato arricchito da due Business Dinner esclusivi, ospitati presso il ristorante Frigoriferi Milanesi, premiato Bib Gourmand dalla Guida Michelin.