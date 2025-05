I 125 anni di Kurtatsch: un modello cooperativo che guarda avanti

Il 2025 segna una tappa importante per Cantina Kurtatsch, storica cooperativa vitivinicola altoatesina fondata nel 1900. Oggi conta 190 soci che, nel solco del motto "Viribus Unitis", guardano al futuro attraverso una visione condivisa e responsabile. L'anniversario diventa così l'occasione per riflettere sul percorso compiuto e rilanciare il modello cooperativo con attenzione alle nuove generazioni e alla sostenibilità.

Cantina Kurtatsch festeggia 125 anni

Cantina Kurtatsch, oltre un secolo di sfide e trasformazioni

La storia della cooperativa è segnata da eventi complessi, tra cui la Prima Guerra Mondiale, la fillossera e le difficoltà economiche del secondo dopoguerra. Come ricorda il presidente Andreas Kofler: «I primi decenni della cooperativa furono attraversati da eventi difficili. Dopo la guerra, ci fu un cambio di mentalità radicale che portò a privilegiare la qualità sulla quantità. Una visione che ancora oggi guida le nostre scelte». Il primo millesimo 1988 del Cabernet Sauvignon Riserva Freienfeld fu il simbolo concreto di questa svolta. Negli stessi anni, furono introdotte nuove botti, creata una barricaia moderna e avviata la riconversione dei vigneti con varietà adatte ai singoli territori. Oggi la cantina lavora vigne che si estendono dai 220 ai 900 metri di altitudine, con scelte architettoniche che riflettono l'identità del paesaggio.

Cantina Kurtatsch, un modello cooperativo in continua evoluzione

Cantina Kurtatsch è oggi una realtà ben radicata, con soci che conoscono in profondità i propri appezzamenti e operano con competenza artigianale. «Tra il 2014 e il 2020, abbiamo condiviso con tutti i soci una Carta della Sostenibilità - sottolinea Kofler - un documento che definisce principi e responsabilità comuni. È stato un momento decisivo per dare concretezza alla nostra visione».

Cantina Kurtatsch impiega tre forme di coltivazione: biologica, biodinamica e integrata

All'interno della cooperativa convivono oggi tre forme di coltivazione: biologica, biodinamica e integrata secondo il protocollo SQNPI. L'obiettivo per il 2026 è di certificare il 100% della produzione integrata. L'impegno si estende anche all'efficienza energetica e alla riduzione dell'impatto ambientale, con l'installazione di un impianto fotovoltaico e l'introduzione della bottiglia alleggerita.

Cantina Kurtatsch, il ruolo delle Uga nella valorizzazione del territorio

Un segnale chiaro del radicamento territoriale è l'adesione al sistema delle Unità Geografiche Aggiuntive (Uga), recentemente riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole. Con nove vini provenienti da parcelle selezionate - Graun, Penon, Penon-Hofstatt, Penon-Kofl, Glen, Mazon, Frauenrigl e Brenntal - Cantina Kurtatsch è oggi la realtà altoatesina con il maggior numero di etichette Uga. «La nostra forza più grande risiede nell'identità territoriale profonda e ben definita - spiega Kofler -. Con i nostri nove vini di UGA, siamo un punto di riferimento per la valorizzazione delle zone dell'Alto Adige».

Cantina Kurtatsch, la linea Selection cambia veste: meno CO2, più coerenza

La nuova annata della linea Selection si presenta con un packaging alleggerito, dal design essenziale e con materiali sostenibili. La bottiglia passa da 550 a 395 grammi, riducendo di 135 grammi le emissioni di CO2 per unità, pari a circa 107 tonnellate di CO2 in meno all'anno.

Cantina Kurtatsch, la linea Selection

Il cartone è composto per il 75% da materiale riciclato, con una stampa ridotta e un'estetica naturale. Il nuovo design integra tre cipressi, simbolo del clima mite di Cortaccia, e la catena montuosa che sovrasta il paese, rafforzando visivamente il legame tra territorio e prodotto. Anche il logo KURTATSCH è stato reso più visibile, in un'etichetta chiara e leggibile.

Cantina Kurtatsch, uno sguardo al futuro, nel segno della responsabilità condivisa

Nei prossimi anni Cantina Kurtatsch intende rafforzare la propria identità cooperativa, coinvolgendo attivamente le nuove generazioni e investendo in un modello evolutivo basato su responsabilità collettiva e innovazione sostenibile. Il 125° anniversario non è solo una ricorrenza, ma un'opportunità per consolidare una visione condivisa: quella di una comunità produttiva capace di crescere insieme. Come conclude Kofler: «Il nostro approccio è quello di agire con coerenza, passo dopo passo, costruendo un futuro sostenibile insieme ai nostri soci».