Vino per Roma: emozioni senza filtro, tra calici e piatti del territorio

La quinta edizione di Vino per Roma - svoltasi ancora una volta nell'affascinante complesso monumentale di San Salvatore in Lauro all'interno del Pio Sodalizio dei Piceni - è stata giocata sulle "emozioni", questo il topic dei contenuti ideati e pensati da Pietro Ciccotti, founder di Excellence e organizzatore della manifestazione. Tre serate di degustazioni e cultura enogastronomica, evento che ha ricevuto il supporto della Camera di Commercio di Roma e della Regione Lazio, per promuovere la cultura del vino in abbinamento alle eccellenze del cibo del territorio. Produttori, chef di ristoranti e gelatieri selezionati hanno realizzato ricette all'insegna della gioia, speranza, desiderio, amore e felicità.

Tre giorni tra vino, emozioni e sapori del Lazio: il successo di Vino per Roma

Abbinamenti interessanti, declinati anche in chiave di sostenibilità e innovazione, che hanno visto all'opera gli chef Sarah Bugiada del ristorante Erbacce Lab, Carlotta Delicato del ristorante Delicato, Christian Spalvieri del ristornate San Baylon, Fundim Gjepali del ristorante Antico Arco, Daniele Morelli del ristorante Opificio Vescovio, Giuseppe Milana del ristorante Giù Upside Down Restaurant, Francesca Gervasi del ristorante Trattoria della Fortuna e Paulo Aires del ristornate Reserva. Tra i gelatieri che hanno realizzato il gelato gastronomico a quattro mani vi erano il pluripremiato Eugenio Morrone, Stefano Ferrara, Vincenzo Donnarumma, Rosario Nicodemo e Cristian Monaco, tutti in rappresentanza dell'Associazione Italiana Gelatieri. Presenti 25 espositori tra aziende vinicole, di distillati e del settore alimentare provenienti dal territorio laziale, a conferma di quanto sia viva la filiera corta regionale.

Vino per Roma: la chef Sarah Bugiada

La location, suddivisa in aree tematiche, ha valorizzato la degustazione dei prodotti e avvicinato le imprese ai visitatori. Tra le aziende di wine & food presenti Cibaria, Agricoltura Nuova, Capizucchi, Casale della Ioria, Villa Gianna, Cantine Volpetti, Alma Vini, My Food, Società Agricola Donna Chiara, Birrificio Sancti Benedicti, Società Agricola F.lli Troiani, Azienda Agricola Carafa Jacobini, Club Amici del Toscano, Azienda Agricola Molino 7cento, Liquori di Tivoli, Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo, Le Strade del Rosato. Il vino si è dimostrato ancora una volta un elemento versatile, non solo di accompagnamento alle pietanze ma anche di complicità enogastronomica nell'elaborazione di un piatto, sia salato che dolce.