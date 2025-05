Amarcord rilancia la sua identità con la Pilsner e un sito tutto da scoprire

Per Birra Amarcord, il 2025 si apre con una visione chiara e ambiziosa: rafforzare il brand, conquistare nuovi mercati e proporre una gamma sempre più ricca, mantenendo saldo il legame con il proprio stile italiano e indipendente. Il percorso, già iniziato con il rebranding del logo e delle etichette, si arricchisce oggi di nuove narrazioni visive e gustative.

«Abbiamo colto l’occasione del rebranding per introdurre anche una nuova grafica, più accattivante, moderna e italiana» spiega Andrea Bagli, fondatore e anima del birrificio.

Restyling e storytelling: l’identità Amarcord si rinnova

La comunicazione è uno degli asset fondamentali del nuovo corso Amarcord. Lo sviluppo creativo ha portato a campagne che raccontano il prodotto con trasparenza, autenticità e forte senso di appartenenza.

Il tutto è amplificato dal nuovo sito web, online da fine gennaio, pensato come vetrina e racconto della realtà Amarcord, dei suoi valori e della sua crescita costante, anche sul piano della sostenibilità e delle relazioni umane. «Il nostro stile brassicolo? Sicuramente italiano, sicuramente indipendente e sicuramente alla portata di tutti», sottolinea Bagli.

Strategia digitale e presenza internazionale: cresce la brand awareness

La strategia di content marketing si fa sempre più incisiva, con un piano editoriale pensato per valorizzare ogni novità di prodotto e raccontare con coerenza l’identità del birrificio.

Andrea Bagli

Online e offline, Amarcord rafforza la sua presenza su riviste di settore, agli eventi di gusto e alle più importanti tappe del mondo beverage, in Italia e all’estero (Francia, Uk, Spagna).

LaPilsner Amarcord: semplicità e qualità al centro

Grande protagonista di quest’anno è la Pilsner Amarcord, uno stile amato dai puristi del luppolo e reinterpretato con un tocco moderno grazie al dry hopping. Leggera (4,5% vol), fresca e aromatica, sarà disponibile in bottiglia da 33 cl, in formato 0,50 l con tappo meccanico (l’iconico packaging Amarcord) e in fusto da 30 litri.

La Pilsner Amarcord

«Abbiamo lavorato su una ricetta essenziale, con malto Pilsner e luppoli in fiore. Il dry hopping con Spalter Select regala un profilo aromatico fine e complesso, dal gusto pulito e rinfrescante». Il risultato è una birra equilibrata, con un perfetto bilanciamento tra dolcezza e amaro, e un bouquet aromatico dove le note erbacee e floreali del luppolo si fondono armoniosamente con i sentori maltati.

Un’offerta ampia e coerente: IPA, Blanche e Senza Glutine

Accanto alla Pilsner, Amarcord rilancia anche le sue referenze già consolidate: IPA, Blanche e una nuova Senza Glutine in fusto da 20 litri e bottiglia da 33 cl. L’intera linea classica si presenta oggi con una veste nuova, più moderna e riconoscibile, ma sempre fedele alla filosofia originaria.

La senza glutine di Amarcord

«Abbiamo voluto portare una linea che sia completa ma sempre coerente con la nostra identità. Il nostro obiettivo è far crescere l’offerta senza perdere l’anima».

La birra con la A maiuscola: qualità, indipendenza e italianità

Il payoff “la birra con la A maiuscola” non è solo uno slogan, ma un vero manifesto d’intenti. Amarcord continua a distinguersi per la cura nella selezione degli ingredienti, per la coerenza stilistica e per la capacità di raccontare l’Italia birraria al grande pubblico e agli addetti ai lavori.

La Bianca di Amarcord

Ogni nuovo progetto - che sia una birra, una campagna di comunicazione o un evento - punta a valorizzare il meglio del Made in Italy, con passione, cura artigianale e spirito imprenditoriale.