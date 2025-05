Partita aperta sui dazi: per l'Italia l'export di vino vale 4,9 miliardi di euro Nel 2024 l’Italia ha esportato alcol per 6 miliardi di euro, di cui 4,9 di solo vino. Francia prima in Europa con 12,1 miliardi. I principali mercati restano Usa e Regno Unito, ma rimane l'incognita dei dazi