120 anni di Ottella: la cantina premiata per architettura e turismo del vino

Nel 2025 la cantina Ottella compie 120 anni di attività. Fondata nel 1905 a San Benedetto di Lugana, in provincia di Verona, da quattro generazioni è guidata dalla famiglia Montresor. Oggi, Francesco e Michele Montresor celebrano un traguardo importante per una realtà che ha saputo coniugare produzione vinicola, identità territoriale e attenzione all'arte contemporanea.

Dalle origini veronesi all'affermazione internazionale

Ottella nasce nel cuore della Lugana, una zona vitivinicola che solo nel 1967 avrebbe ottenuto la denominazione di origine controllata. A inizio Novecento, la cantina era descritta come l'unica produttrice di Lugana in territorio veronese, secondo lo storico Giovan Battista Perez nel suo volume “La provincia di Verona e i suoi vini”.

Ottella ha ricevuto il Global Best of Wine Tourism Award 2025

Negli anni, l'azienda ha conosciuto un processo di sviluppo costante. Una tappa fondamentale è rappresentata dal 1964, anno in cui Lodovico Montresor, padre degli attuali titolari, contribuì in modo decisivo alla definizione dei confini e dell'identità della Lugana Doc. Oggi la cantina produce oltre un milione di bottiglie l'anno, con un export che raggiunge più di 35 paesi in 5 continenti.

Una nuova cantina nel segno della sostenibilità

Nel 2013 l'azienda sceglie di rinnovare profondamente la propria sede produttiva, costruendo una nuova cantina. L'opera, completata nel 2022, si distingue per criteri costruttivi sostenibili e per l'integrazione nel paesaggio. Pensata per l'accoglienza enoturistica, rappresenta non solo un luogo di lavoro ma anche uno spazio culturale.

Ottella, la barricaia

È proprio questo approccio ad aver portato Ottella a ricevere il Global Best of Wine Tourism Award 2025, riconoscimento assegnato dalla rete delle 12 capitali internazionali del vino. Il premio è stato conferito per l'eccellenza architettonica della struttura e per la qualità dell'esperienza offerta ai visitatori.

Ottella, l'incontro tra vino e arte contemporanea

La nuova cantina ospita una collezione permanente di opere d'arte contemporanea, che si sviluppa tra gli spazi interni ed esterni. Tra le installazioni si segnalano:

Golden Drop di Julia Bornefeld, collocata nella barricaia

La sfera d'acciaio di Beppe Bonetti, già presentata alla Biennale di Venezia

Un'opera scultorea di Mauro Staccioli, visibile all'ingresso della cantina

Completano la collezione numerose opere di artisti italiani del Novecento, tra cui Giulio Paolini, Tancredi Parmeggiani, Ennio Morlotti, Tano Festa e Roberto Crippa.

Ottella, un anniversario tra arte e valori familiari

Per celebrare i 120 anni di storia, i fratelli Montresor hanno deciso di arricchire la collezione artistica con una nuova installazione. Si tratta di Transiens, ancora firmata da Julia Bornefeld, collocata nella sala degli acciai. L'opera sospesa, dalla forte valenza simbolica, rappresenta il dialogo tra arte e luogo produttivo.

Alcuni vini di Ottella

Francesco Montresor commenta così l'anniversario: «Per celebrare i 120 anni di Ottella abbiamo voluto dare continuità alle passioni che da sempre ispirano la nostra famiglia: la vigna e l'arte. Questo anniversario è anche un atto di gratitudine verso chi ci ha preceduto e ci ha lasciato in eredità un patrimonio unico di terre, cultura e bellezza».

Ottella, il sostegno al Festival della Bellezza

Ottella ha scelto di sostenere l'edizione 2025 del Festival della Bellezza, iniziativa culturale dedicata all'esplorazione estetica e al pensiero critico, in programma in varie città italiane. Una scelta coerente con l'identità dell'azienda. «Coltiviamo la vite in un territorio straordinario – spiega Michele Montresor – e abbiamo avuto il privilegio di crescere in una famiglia che ci ha educati al bello. Bellezza è per noi un valore profondo, un elemento costitutivo della vita».