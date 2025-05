Il Palagio: tra vino, arte e natura nella tenuta toscana di Sting e Trudie Styler

Tra le dolci colline toscane, a sud di Firenze, Incisa-Figline Valdarno, «un luogo che permette di riscoprire la pace e la tranquillità di uno stile di vita lento e a contatto con la natura», ma soprattutto, è qui che nasce il meraviglioso connubio olio/vino e musica.

La Tenuta Il Palagio

Sì, perché questa meravigliosa tenuta di campagna del XVI secolo, circondata dai vigneti del Chianti, fu fondata dalla famiglia Martelli nel lontano 1530. Ed oggi, magnifica location per eventi di lusso con spazi adatti a matrimoni e cerimonie, dal 1997 è di proprietà della Trudie Styler e del celebre cantante Sting.

Il Palagio: musica, vino e grandi nomi dell’enologia

Con una proprietà di 350 ettari, panorami bellissimi e mozzafiato sulla campagna toscana, un indimenticabile spettacolo da ammirare a bordo piscina o immersi nel parco privato, Tenuta Il Palagio produce un pluripremiato olio e vini che con gli anni sono diventati un nome tra gli appassionati sia sulla scena nazionale che su quella internazionale. L'azienda agricola, infatti, possiede uliveti e vigneti, dai quali si ricavano olio e vino, prodotti con metodi biologici.

Sting e Trudie Styler, proprietari della Tenuta Il Palagio

Musica e vino appunto: prestigiose bottiglie, grande maestria, tradizione del passato che incontra le tecniche moderne, enologi di fama internazionale come il Dott. Riccardo Cotarella. E la bellezza delle etichette dedicate alle più famose canzoni del front-man dei Police, come "New Day", “Message in a Bottle”, “Sister Moon” e “When We Dance", ma anche le etichette artistiche create dalla Signora Styler, come Baci sulla Bocca, La Regista e altri.

Il Palagio: degustazione e visione enologica

Sotto la meravigliosa bravura del loro Direttore Commerciale Tony Sasà, la nostra degustazione ci ha portati a conoscere quattro vini che rispecchiano alla perfezione la visione enologica de Il Palagio e dei loro titolari.

Collezione Musicale "New Day" Rosato Toscana 2024 Igt

Dal vitigno 100% Sangiovese, un vino molto giovane con un semplice affinamento di 2 mesi e prodotto quasi in "limited edition" poiché prodotto in un numero prestabilito di bottiglie. Rosa elegante molto chiaro, luminoso e brillante. All'olfatto è molto fresco, intenso, elegante nelle sue note: dalla delicata nota di rosa e fiori di petunia rosa, alle fragoline di bosco, pesca, note agrumate e pepe rosa. Al gusto è molto fresco, intenso, elegante ed armonioso, si ritrovano le note fruttate, ma arricchite di una bella nota minerale, quasi salina. Ottima struttura, bel sorso, succoso, persistente e con un bel finale.

Il Palagio: New Day Rosato Toscana 2024 Igt

Vermentino "Message in a Bottle"

In edizione limitata, incarna la filosofia e la qualità della tenuta. Questo Vermentino si distingue per il suo colore giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli, preannunciando freschezza e vivacità. Al naso, offre un bouquet aromatico ricco di note fruttate di mela verde, agrumi e un leggero tocco floreale di gelsomino e acacia. In bocca, la sua acidità ben bilanciata e la struttura medio-leggera regalano una bevuta persistente e rinfrescante.

Il Palagio: Vermentino Message in a Bottle

"Sister Moon"

Il primo vino Igt Toscano prodotto al Palagio. Un blend 80% Sangiovese, 20% Cabernet Sauvignon ed un affinamento in tonneaux nuove per 15-18 mesi e 6 mesi in bottiglia. Dal colore rosso rubino con leggerissime trame granata, al naso propone un incantevole bouquet fruttato e speziato, con delicati intarsi di pepe nero, liquirizia e frutti scuri molto maturi, mentre in bocca entra pieno e rotondo, avvolgendo il palato con tannini dolci e ben amalgamati nella struttura.

Il Palagio: Sister Moon

Chianti Docg "When We Dance" - Edizione limitata

Un esemplare di vino che esprime l'essenza del territorio toscano con un'eleganza e un carattere distintivi. Prodotto principalmente da uve Sangiovese, con l'aggiunta di varietà complementari come Canaiolo e Colorino, è un vino con una complessità e una struttura armoniosa. Dal colore rosso rubino intenso, che preannuncia la sua ricchezza, al naso è elegante ed invitante, le note di frutti rossi maturi come ciliegia e lampone si mescolano con suggerimenti di spezie dolci, in particolare vaniglia, grazie all'invecchiamento parziale in barrique di rovere. Un vino al palato affascinante, con un equilibrio impeccabile tra acidità vivace e tannini ben integrati, tipici dei migliori Chianti. La persistenza gustativa è notevole, lasciando una sensazione piacevolmente calda e speziata.

Il Palagio: Chianti Docg When We Dance

Il Palagio: esperienza toscana tra relax, natura e prodotti del territorio

Ma la Tenuta non è solo olio e vino: in puro stile toscano e curata nei minimi particolari, dispone anche di cinque guesthouse a disposizione degli ospiti, tutte ristrutturate. Un'esperienza autentica, incredibile ed indimenticabile all'interno della natura: gli ospiti si potranno rilassare con una passeggiata presso il lago della Villa, giocare a tennis, rigenerarsi con lezioni di yoga, trovare tranquillità presso gli incantevoli giardini, vivere una giornata a cavallo.

Il Palagio si trova tra le colline toscane a sud di Firenze

Per gli amanti della buona tavola, vino e olio biologico, assieme a frutta, verdura, salumi locali e miele, sono acquistabili e degustabili presso il negozio agricolo situato a pochi passi dalla tenuta.

Il Palagio come opera d’arte

Trudie Styler e il marito definirono Il Palagio «come un dipinto», poiché la bellezza della struttura e della campagna circostante rendono il tutto un luogo speciale, artistico e raffinato. Un luogo dove il tempo scorre quasi lentamente, dove il silenzio e la natura sono la vera bellezza, e dove, chiudendo gli occhi con un calice di vino, puoi goderti la magia della Toscana e del famosissimo Chianti & Valdarno... regalarti attimi immensi ed intensi pensando «a ciò che si lascia e a ciò che verrà». Appunto, come canterebbe Mr. Sting, ad «un nuovo giorno».