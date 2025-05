Dalla passione al progetto: ecco la nuova linea di rum selezionati da Davide Staffa

Dopo una lunga carriera come agente di commercio nel comparto beverage dell'horeca e trent'anni di esperienza da sommelier professionista Ais, Davide Staffa ha deciso di fare un passo ulteriore nel mondo del rum, trasformando la sua passione e competenza in un progetto imprenditoriale personale: nasce così “Spirits Collection”, una linea di rum selezionati e imbottigliati da lui stesso in edizioni limitate, destinate a un pubblico di appassionati e conoscitori.

Davide Staffa lancia la sua linea di rum da collezione

Staffa non è un nome qualsiasi nell'ambiente. Oltre ad aver collaborato con Italia a Tavola e firmato titoli di riferimento come "Il grande libro dei rum" e "Le icone mondiali dei rum", ha costruito negli anni un bagaglio di esperienze uniche come rum-hunter per conto di alcuni tra i più prestigiosi brand italiani, visitando distillerie in ogni parte del mondo, cercando e selezionando barili rari e affascinanti.

Cosa sapere sulla “Spirits Collection” di Davide Staffa

La “Spirits Collection” si apre con sei referenze che portano la sua firma, tutte provenienti da singoli barili selezionati personalmente da Staffa. Si tratta di imbottigliamenti a grado pieno, senza filtrazioni, senza aggiunte di zuccheri o caramello, per offrire un prodotto quanto più fedele possibile al distillato originario, lasciato esprimere in tutta la sua integrità. Le bottiglie sono numerate a mano e ognuna rappresenta una micro-produzione irripetibile, con tirature limitatissime dettate esclusivamente dalla quantità di distillato disponibile nel barile, tolto ciò che gli “angeli” si sono già presi durante gli anni di invecchiamento.

Nel dettaglio, la collezione comprende un rum agricolo Madeira Reserva con un invecchiamento fino a 38 anni, un Trinidad 2012, un Brasile 2011, un Barbados 2013, oltre a due rarità assolute: un Isola della Réunion 20 anni e un Guyana Demerara Port Mourant 24 anni. Una selezione che riflette perfettamente la varietà e la profondità del mondo del rum, e che dimostra come alle spalle di ogni scelta ci sia una conoscenza approfondita delle materie prime, dei terroir e delle tecniche produttive locali.

Davide Staffa

«Ogni bottiglia è stata numerata a mano, un'esperienza unica e altrettanto molto circoscritta alle poche centinaia di pezzi che un solo barile può regalare al netto della parte che è già stata assorbita dagli Angeli...» afferma Staffa, che ha voluto curare personalmente anche la parte estetica del progetto. Grafica e packaging, infatti, sono stati pensati per colpire al primo sguardo, con uno stile pulito, elegante e coerente con il valore del contenuto. Una collezione pensata per chi cerca un rum che abbia una storia, una personalità definita e una mano umana dietro ogni scelta. Attualmente è acquistabile online sul sito ufficiale www.spiritscollection.it, unico canale attraverso cui queste etichette di nicchia vengono distribuite.