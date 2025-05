Università e Federvini: la comunicazione dei giovani per un consumo responsabile

Si è svolta presso Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, la conferenza stampa di presentazione delle proposte creative vincitrici dell’edizione 2024 del progetto "Comunicare il consumo responsabile", promosso da Federvini in collaborazione con il mondo accademico. A presentare i lavori, i due studenti dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Maria Teresa Mastropietro e Andrea D’Aniello, autori della nuova campagna di comunicazione dal titolo “Un drink per uno ed uno per tutti”, che mette al centro i concetti di misura e convivialità.

La conferenza stampa di presentazione del progetto "Comunicare il consumo responsabile"

Coinvolti Comune di Napoli e istituzioni accademiche

La conferenza si è tenuta alla presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell’Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro Chiara Marciani, che ha sottolineato: «È fondamentale sensibilizzare i giovani su temi che riguardano l’educazione alla moderazione e a uno stile di consumo equilibrato. Siamo felici di sostenere un progetto che valorizza il talento dei nostri studenti». La campagna sarà diffusa a partire dalle prossime settimane nella città di Napoli, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, tramite cartellonistica urbana e canali digitali istituzionali.

Coinvolgimento diretto degli studenti

«La partecipazione a questa iniziativa è stata per i nostri studenti un'opportunità preziosa per mettere in pratica le competenze acquisite e contribuire a una causa di grande rilevanza sociale, attraverso strumenti di comunicazione efficaci e moderni», ha affermato Enrico Bonetti, Professore Ordinario di Marketing all’Università Vanvitelli .

La nuova campagna di comunicazione ha come titolo “Un drink per uno ed uno per tutti”

Chiara Soldati, presidente del Centro di studio ed intervento per gli aspetti sociali del consumo delle bevande alcoliche (Casa) di Federvini, ha dichiarato: «Ci congratuliamo vivamente con gli studenti dell’Università Vanvitelli. Questa iniziativa dimostra come sia possibile fare rete tra istituzioni, accademia e associazioni di categoria per promuovere una cultura della responsabilità».

Quattro edizioni di un progetto in crescita

Il progetto "Comunicare il consumo responsabile", avviato nel 2022 da Federvini insieme al professor Alberto Mattiacci (Università La Sapienza di Roma), ha coinvolto nel tempo centinaia di studenti da Roma, Verona, Firenze e Capua, consolidandosi come un modello di collaborazione tra formazione, ricerca e impegno sociale. Con il claim “Un drink per uno ed uno per tutti”, la campagna propone un messaggio chiaro, semplice e immediato, pensato per parlare ai giovani con il loro linguaggio e per rafforzare il valore sociale della convivialità moderata. L’iniziativa rientra nel solco delle precedenti edizioni, come quella del 2023 a Roma, e mira a diventare un esempio replicabile in altre città italiane.