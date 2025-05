Nel paese del cardinale Parolin si produce il whisky Conclave: è firmato Poli

Se sarà davvero Pietro Parolin il nuovo Papa, come molti si augurano, a Schiavon (Vi), suo paese natale, non mancano i segni premonitori. La distilleria Poli, attiva dal 1898, ha prodotto due whisky dedicati al cardinale: “Segretario di Stato” e “Conclave”. Anche se i superalcolici sono vietati in conclave, a fumata bianca l'auspicio del paese vicentino è di festeggiare con un pontefice come concittadino con un bicchiere di whisky..

Il whisky “Conclave” della distilleria Poli

Due whisky italiani legati alla figura di Parolin

Già nel 2013, Jacopo Poli ha ottenuto dal Vaticano il permesso per l’uso del nome “Segretario di Stato”, uscito poi sul mercato nel 2021. Si tratta del primo whisky italiano prodotto da una distilleria storica. Più recente, invece, è “Conclave”, frutto di un invecchiamento di cinque anni. Il nome allude al processo di custodia del whisky: le botti sono chiuse sotto chiave, come accade con i cardinali riuniti per eleggere il papa. Spiega Jacopo Poli: «Anche noi lavoriamo con lo spirito, sebbene di natura diversa da quello del Conclave. Se sarà davvero lui, sarà una festa per tutti, italiani e veneti».

Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano

Le edizioni speciali non sono facili da reperire. Al bar del paese, la titolare conserva le bottiglie in casa: «Ne aprirò una solo quando, dal balcone di piazza San Pietro, vedremo lui e sarà Pietro Parolin a dircelo», afferma. Nel paese e non solo, già si intravede una potenziale espansione dell’offerta: un eventuale “papa Parolin” potrebbe generare nuovi prodotti a tema. Si ironizza perfino sul nome papale, con scommesse aperte da parte dei bookmaker inglesi: “Francesco II” è il più probabile, mentre “Papa Donald” paga di più.

Il progetto Poli: whisky veneto con metodo scozzese

Il consumo di whisky in Italia, seppur inferiore a quello di altri Paesi europei, è in crescita. Nel 2022 si è registrato un +20% di vendite nel segmento premium, segno di una rinnovata attenzione verso prodotti di qualità e distillati artigianali. Eventi come il Roma Whisky Festival e nuove realtà produttive locali contribuiscono a diffondere la cultura del whisky, con un focus su edizioni limitate e distillazione tradizionale.

Jacopo Poli, titolare di Poli Distillerie

Il whisky “Conclave” è frutto di un processo che unisce malti torbati e non torbati, invecchiati per cinque anni in barrique di quercia bianca. La distillazione avviene con un alambicco a bagnomaria modificato, per valorizzare al meglio gli aromi. Note di frutta secca, cioccolato e spezie affumicate definiscono il profilo sensoriale di un whisky che unisce radici venete e ispirazione scozzese. Secondo Jacopo Poli: «Con Segretario di Stato abbiamo esplorato con umiltà e rispetto un mondo nuovo. Con Conclave ci sentiamo più consapevoli: raccontiamo una storia di malto, botti e santa pazienza». Il whisky in Italia sta trovando una sua identità, anche in un mercato da sempre legato a vino e grappa. L’esperienza di Poli rappresenta un modello per un distillato premium italiano, tra innovazione e tradizione.