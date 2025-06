Rontana investe sul futuro: nuova cantina, ampliamento vigneti e fotovoltaico

L'Azienda Agricola Rontana celebra nel 2025 il traguardo dei suoi primi 25 anni con una serie di iniziative che sottolineano la volontà di coniugare tradizione e innovazione. Fondata nel 2000 a Brisighella da Gualberto e Riccardo Ricci Curbastro, insieme a Daria Costa e Andrea Gaetano, l’azienda rappresenta un progetto nato per valorizzare il patrimonio agricolo di famiglia, legato da sempre alle colline della Valle del Lamone e del Sintria. Qui, su 16 ettari di vigneti e meleti, si coltivano varietà autoctone e tradizionali in un contesto naturale di grande pregio. Le origini affondano nel XIX secolo, come dimostrano le lettere di Lorenzo Ricci Curbastro (1818-1886) custodite nell’archivio di famiglia, a testimonianza di un impegno agricolo secolare.

Per celebrare l’anniversario, è stata organizzata una degustazione speciale condotta da Armando Castagno, che ha guidato il pubblico attraverso le annate storiche del Sangiovese Colli di Faenza DOC “Col Mora”: 2001, 2008, 2011 e 2017. A queste si sono aggiunti il Romagna Sangiovese Doc Brisighella 2022 e una novità assoluta: il Sauvignon Blanc “Zinëstra” Ravenna IGT 2024, espressione della recente introduzione di varietà internazionali nel vigneto aziendale.

Il rilancio dell’azienda è iniziato dopo la scomparsa del nonno con l’impegno dei nipoti Gualberto e Filippo Ricci Curbastro, già attivi nella storica azienda di famiglia omonima in Franciacorta. Un passaggio fondamentale è stato rappresentato dai lavori di drenaggio che hanno permesso alla tenuta di superare senza danni le alluvioni del maggio 2023. Successivamente è stato deciso il raddoppio della superficie vitata, con l’acquisizione di otto ettari aggiuntivi e l’introduzione di nuove varietà adatte al territorio.

Fra le novità più rilevanti spicca la realizzazione della nuova cantina da 350 ettolitri, dotata di vasche in cemento vetrificato e acciaio a controllo termico. Sono state introdotte anche attrezzature moderne, a supporto di un processo produttivo che punta alla qualità. In parallelo, l’azienda ha avviato un progetto di rebranding e un nuovo sito web, curato dall’agenzia Zowart di Roma, per rafforzare l’immagine e la comunicazione. Sul fronte ambientale, è in programma la costruzione di un impianto fotovoltaico che renderà l’azienda completamente autosufficiente dal punto di vista energetico.

Accanto alla produzione vinicola, Rontana continua la tradizione della distillazione di Acquavite di Mele, recentemente affiancata da una nuova produzione di sidro, ottenuto con rifermentazione in bottiglia. Un ulteriore esempio della volontà di diversificare l’offerta mantenendo un forte legame con le materie prime locali.