Montefalco, l'estate in cantina con picnic tra i vigneti di Arnaldo Caprai

Con l'arrivo della stagione estiva cresce il desiderio di trascorrere tempo all'aperto, a contatto con la natura. Tra le attività che si stanno consolidando nel panorama dell’enoturismo italiano c’è il picnic in vigna, una proposta che unisce la visita in cantina alla possibilità di vivere il paesaggio agricolo in modo autentico e rilassato. Il 18 giugno ricorre la Giornata Mondiale del Picnic, una ricorrenza che ben si presta a promuovere questa modalità di esperienza all’aria aperta. E la cantina Arnaldo Caprai di Montefalco (Pg) propone un'esperienza esclusiva.

La vigna, con il suo carattere rurale e ordinato, rappresenta una cornice adatta a questo tipo di esperienza. È un ambiente che richiama un rapporto diretto con la terra e la produzione agricola locale. A Montefalco, in Umbria, questa proposta è presente ormai da alcuni anni grazie a diverse aziende della zona. Tra le prime aziende ad aver strutturato questo tipo di offerta c’è Arnaldo Caprai, che consente ai visitatori di abbinare la visita in cantina a un picnic tra i filari di Sagrantino, Sangiovese o Grechetto, oppure nella zona panoramica del Belvedere, all’ombra di una quercia secolare. L’esperienza è disponibile da aprile fino al 30 settembre. Prima del picnic è previsto un percorso guidato in cantina condotto da un wine educator, che illustra le fasi principali della vinificazione: fermentazione, affinamento in barricaia e imbottigliamento. Il tour consente di approfondire la conoscenza dei metodi produttivi utilizzati in azienda e le caratteristiche dei principali vitigni coltivati.

Concluso il tour, viene fornito l’occorrente per il picnic: coperte, cuscini, cestino con il pranzo, calici e bottiglie di vino. Gli ospiti possono scegliere liberamente dove sostare, tra i filari o nelle aree dedicate. Il cestino contiene una selezione di prodotti locali: salumi, formaggi, primi e secondi piatti, verdure di stagione, insalate, dolci, pane fresco e olio extravergine di oliva dell’azienda. I vini proposti comprendono etichette come il Grecante Colli Martani Grechetto Doc e il Montefalco Rosso Doc.

Il picnic è pensato per accogliere anche le famiglie. I bambini fino a 6 anni partecipano gratuitamente, mentre per i ragazzi dai 7 ai 12 anni è prevista una tariffa ridotta. La prenotazione deve essere effettuata entro il giorno precedente la visita, per consentire la preparazione del cestino con ingredienti freschi.

L’esperienza "Picnic in Vigna" è disponibile tutti i giorni a partire dalle ore 12.00, solo su prenotazione. La durata complessiva, comprensiva della visita in cantina, è di circa tre ore. Il costo è di:

80,00€ a persona per gli adulti;

per gli adulti; 20,00€ per ragazzi dai 7 ai 12 anni non compiuti ;

; gratuito per i bambini da 0 a 6 anni.