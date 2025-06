Alambicco d'Oro 2025: 100 le medaglie, miglior punteggio per Distilleria Sibona Il 42° Alambicco d'Oro Anag premia 100 distillati italiani fra grappe, brandy, acquaviti e gin. Distilleria Sibona ottiene il miglior punteggio complessivo. Prima volta in concorso per la categoria gin