Vinventions, riciclati oltre 105 tonnellate di tappi nel 2024: +18% in un anno

Nel suo dodicesimo Rapporto di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR), Vinventions presenta i risultati concreti ottenuti nel corso del 2024, confermando il proprio impegno verso un’economia circolare e un packaging a basso impatto ambientale per il settore vinicolo. Con oltre 105 tonnellate di tappi raccolti, 337.000 kg di CO2 sequestrati e quasi 10.000 kg di plastica marina recuperata, l’azienda si consolida come leader nella produzione di tappi per vino sostenibili.

Romain Thomas, Head of product management & sustainability di Vinventions

Vinventions celebra 25 anni di crescita responsabile nel settore dei tappi per vino

Il 2024 rappresenta un anno simbolico per Vinventions, che ha celebrato il suo 25° anniversario. Fondata nel 1999 con il lancio del primo tappo Nomacorc, l’azienda ha progressivamente sviluppato una gamma di soluzioni di chiusura in grado di combinare prestazioni elevate e sostenibilità ambientale. Questo traguardo ha segnato l’avvio di una nuova fase di espansione e impatto positivo, sottolineata dall’apertura di due nuovi siti produttivi a Pozzolo (Italia) e Rosarito (Messico).

«Questo anniversario ha rappresentato un momento di svolta - afferma Romain Thomas, Head of Product Management & Sustainability di Vinventions - Abbiamo scalato l’innovazione sostenibile con un impatto misurabile, migliorando le performance e riducendo l’impronta ambientale. Questo percorso conferma la nostra volontà di guidare un cambiamento sistemico nelle pratiche del settore vinicolo, dalle chiusure a basse emissioni fino all’espansione dei programmi di raccolta e riciclo nei mercati strategici».



«In Vinventions - continua Thomas - la sostenibilità non è solo un impegno: è parte integrante di tutto ciò che facciamo. Fin dall'inizio, la nostra missione è stata quella di fornire ai nostri clienti le soluzioni di chiusura più sostenibili e performanti, creare un ambiente di lavoro stimolante e responsabile per le nostre persone e contribuire allo sviluppo armonioso delle comunità che serviamo. Il 2024 segna una pietra miliare in questa missione: il 25° anniversario di Vinventions. È un'opportunità per celebrare i traguardi raggiunti e riaffermare il nostro impegno per il percorso futuro. Fin dalla nostra nascita nel 1999 con il lancio di Nomacorc, abbiamo costantemente plasmato il futuro delle chiusure per vino con determinazione e passione. E oggi, questo percorso è più attuale che mai.

Tappi per vini green da Vinventions

Negli ultimi 25 anni, abbiamo costruito un'eredità di sostenibilità radicata nella trasparenza, nella scienza e nel progresso. Dal lancio pionieristico del primo studio sull'impronta di carbonio nel nostro settore nel 2008, alla commercializzazione di chiusure realizzate con plastica rinnovabile (Nomacorc Green Line), riciclata (Nomacorc Blue Line) e persino recuperata dagli oceani (Nomacorc Ocean), ogni capitolo della nostra storia è guidato dalla convinzione che l'innovazione debba essere al servizio sia delle prestazioni che del pianeta. Questo rapporto è il risultato di una collaborazione trasversale che coinvolge tutti i nostri siti e reparti. Riflette anni di impegno, progressi e visione comune. Dalla riduzione dei consumi di energia e acqua, al rafforzamento dell’impatto sociale attraverso il riciclo dei tappi, siamo orgogliosi di rendere i nostri progressi tangibili e misurabili».

Rapporto CSR 2024: i numeri dell’impatto ambientale e sociale di Vinventions

Il rapporto CSR documenta i progressi realizzati sui principali indicatori di sostenibilità ambientale e sociale:

553 dipendenti a livello globale (+2%) con un'anzianità media di servizio di 10 anni

a livello globale (+2%) con un'anzianità media di servizio di 10 anni 30% di forza lavoro femminile, con 46% di donne nei ruoli impiegatizi (in crescita dal 41% del 2023)

di forza lavoro femminile, con (in crescita dal 41% del 2023) 10 anni di anzianità media dei dipendenti

di anzianità media dei dipendenti 67% dell’elettricità da fonti rinnovabili

dell’elettricità da fonti rinnovabili 0,8 ml/tappo di consumo d’acqua (ridotto da 1,2 ml nel 2023) a dimostrazione dei continui sforzi per ottimizzare le risorse

di consumo d’acqua (ridotto da 1,2 ml nel 2023) a dimostrazione dei continui sforzi per ottimizzare le risorse 95% degli scarti produttivi avviati al riciclo

degli scarti produttivi avviati al riciclo 337 tonnellate di CO2 sequestrate con la gamma Nomacorc Green Line

sequestrate con la gamma 9.608 kg di plastica marina recuperata tramite Nomacorc Ocean

Una sintesi grafica del 12° Rapporto di responsabilità sociale d’impresa (CSR) di Vinventions

Soluzioni circolari e tappi a impatto zero per vini fermi e spumanti

Tra i progetti più rilevanti figura lo sviluppo della linea NOMACORC Pops, primo tappo per spumanti con impronta di carbonio netta pari a zero, oltre al mantenimento della certificazione Net Zero Plastic to Nature per la gamma Nomacorc Blue Line. Questi risultati dimostrano l’adesione di Vinventions ai principi dell’economia circolare, dalla progettazione alla gestione post-consumo.

I tappi speciali per vino Vinventions

Il 2024 segna un'importante pietra miliare nel nostro percorso verso la circolarità: per la prima volta, Vinventions ha raccolto e offerto per il riciclo più di 100 tonnellate metriche di tappi per vino post-consumo.Con 105,3 tonnellate metriche trattate, questo non è solo un record per l'organizzazione, ma è una forte testimonianza del suo impegno a lungo termine per una gestione responsabile dei prodotti a fine vita. Questo risultato rappresenta un aumento del 18% rispetto al 2023 e una crescita del 25% dal 2020.

Collaborazioni strategiche per rafforzare il riciclo dei tappi post-consumo

Vinventions prosegue nella collaborazione con ONG e partner di filiera per rafforzare il riciclo dei tappi usati, in particolare grazie al supporto di realtà come France Cancer e Second Life. Queste sinergie permettono di aumentare il tasso di raccolta, riducendo l’impatto ambientale del comparto vinicolo e promuovendo la responsabilità sociale d’impresa.

«Oltre ai nostri siti e ai nostri prodotti, siamo orgogliosi di promuovere cambiamenti positivi nelle nostre comunità - aggiunge ancora Romain Thomas - Grazie a iniziative come il nostro programma di riciclaggio dei tappi da lungo tempo, abbiamo raccolto per la prima volta più di 105 tonnellate di tappi post-consumo in collaborazione con associazioni come France Cancer e Agir Cancer Gironde. Questi sforzi non solo sostengono la ricerca medica, ma sensibilizzano anche sulla sostenibilità e sull'importanza di dare una seconda vita ai materiali».

Tappi sostenibili per Vinventions

«La trasparenza rimane una delle nostre principali priorità - conclude Thomas - Quest'anno abbiamo continuato a rafforzare la nostra rendicontazione includendo altri 2 siti nel nostro rapporto, mantenendo la nostra serie di KPI, comprese le emissioni di Scope 1 e Scope 2, in linea con gli standard internazionali. Questi indicatori ci aiutano a misurare meglio il nostro impatto e a renderci responsabili dei nostri obiettivi.

Guardando indietro a 25 anni di passi coraggiosi e di pensiero lungimirante, siamo pieni di gratitudine per la fiducia e il sostegno dei nostri collaboratori, clienti e partner di. Tutti voi avete contribuito a costruire la Vinventions di oggi: un'azienda che guida con l'innovazione, agisce con responsabilità e si concentra sulla creazione di valore per le persone e il pianeta. Insieme, stiamo scrivendo il prossimo capitolo dei tappi per vino sostenibili. Ai prossimi 25 anni.