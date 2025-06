Decanter World Wine Awards 2025, 6 Best in Show per l'Italia

L'Italia torna dal Decanter World Wine Awards (Dwwa) con 2.183 medaglie, di cui 6 Best in Show. Un dato che colloca il nostro Paese al secondo posto assoluto dietro la Francia, sia per quanto riguarda il numero totale di riconoscimenti (3.207 le medaglie complessive)che per quello nella categoria più alta.

Ai Decanter World Wine Awards l'Italia ha conquistato 2.183 medaglie

Dwwa, Italia grande protagonista

I vini italiani hanno ottenuto sei riconoscimenti Best in Show, la massima onorificenza del concorso, dietro ai tredici assegnati alla Francia. Seguono 30 medaglie Platinum e 102 Gold, mentre la qualità diffusa della produzione nazionale è testimoniata anche dalle 927 medaglie Silver e 1.118 Bronze. Il risultato complessivo dell'Italia ribadisce il ruolo di primo piano del vino italiano nel panorama internazionale. La distribuzione equilibrata di premi tra le diverse fasce qualitative testimonia una produzione solida, capace di competere con successo sia nei segmenti di alta gamma sia in quelli più accessibili. La varietà territoriale e stilistica resta un punto di forza distintivo, riconosciuto anche a livello internazionale.

Dwwa, l'edizione 2025

L'edizione 2025 ha fatto registrare un aumento complessivo della qualità dei campioni in gara. La percentuale di vini che hanno ricevuto almeno una medaglia è infatti cresciuta dall'81,5% all'82,2%, dato che conferma una selezione media più elevata rispetto alle edizioni precedenti. In tutto sono stati assegnati 50 Best in Show, 137 Platinum e 732 Gold, riconoscimenti che si aggiungono alle migliaia di medaglie Silver e Bronze. Anche la giuria di quest'anno si è confermata di altissimo livello: 248 esperti internazionali, tra cui 72 Masters of Wine e 22 Master Sommeliers, hanno partecipato alle degustazioni, condotte rigorosamente alla cieca.

L’edizione 2025 ha fatto registrare un aumento complessivo della qualità dei campioni in gara

Tra le novità di questa edizione, si segnala l'ampliamento della categoria dedicata ai formati Magnum, estesa a tutti gli spumanti. Da questa sezione è emerso un dato interessante: per la prima volta, un Magnum inglese - il Sugrue South Downs, The Trouble With Dreams 2009 - ha ottenuto il titolo di Best in Show. Sono inoltre stati premiati Magnum provenienti da Francia, Italia, Ungheria e Regno Unito. Anche la selezione Value Gold, riservata ai vini di qualità proposti a prezzi inferiori a 15 sterline, ha visto un ampliamento della lista, che passa da 20 a 30 referenze selezionate, a conferma dell'attenzione crescente verso il rapporto qualità-prezzo.

Dwwa, i trend 2025

Per i vini orange - ovvero bianchi vinificati con macerazione sulle bucce - è stato un anno particolarmente significativo: sono state infatti assegnate 87 medaglie, tra cui il primo storico Best in Show per questa tipologia a un vino sloveno. Non solo: anche un vino dolce ha ottenuto il riconoscimento Platinum, il sudafricano Groot Constantia Estate, Grand Constance, Constantia 2020. Cinque le medaglie d'oro distribuite a produzioni di Croazia, Repubblica Ceca, Moldavia, Sudafrica e Ucraina, a conferma della crescente diffusione internazionale di questa categoria. Ottime performance anche per i vini fortificati, che hanno raccolto quattro Best in Show, equamente divisi tra Sherry e Porto. Le 21 medaglie Platinum spaziano tra diversi stili e provenienze: Porto Colheita e Tawny invecchiati, Porto bianco, un Bual Madeira e una ricca selezione di Sherry (tra cui Amontillado, Fino, Oloroso e Palo Cortado). La categoria si arricchisce anche di una referenza inusuale, un Rueda en Rama, segno della varietà di interpretazioni che oggi caratterizzano questo comparto.

Una delle tendenze più evidenti è quella del metodo classico prodotto al di fuori della Champagne

Una delle tendenze più evidenti è quella del metodo classico prodotto al di fuori della Champagne. Quest'anno per la prima volta un vino spumante inglese - il Sugrue South Downs, The Trouble With Dreams 2009 - ha ottenuto il Best in Show. Altre otto medaglie Platinum sono state attribuite a vini metodo classico provenienti da zone diverse: uno Cava, due Franciacorta, uno dalla Loira, uno dall'Ungheria, due ancora dal Regno Unito e uno dalla California. Ben 40 medaglie d'oro hanno ulteriormente sancito il buon livello qualitativo di questa categoria, con premi distribuiti tra Austria, Australia, Cina, Cile, Croazia, Giappone, Sudafrica, Slovenia, Alto Adige e altre zone italiane. Prosegue la buona performance dei vini da supermercato nel Regno Unito. Catene come Asda, Marks & Spencer, Waitrose, Lidl e Aldi hanno dimostrato che è possibile trovare etichette di qualità anche nella grande distribuzione. Asda ha ottenuto cinque medaglie d'oro, miglior risultato dal 2023, mentre Waitrose ha raddoppiato il numero di medaglie rispetto al 2024, portandosi a quota 19, inclusa una d'oro. Anche la selezione dei Top 30 Value Golds, dedicata ai migliori vini sotto le 15 sterline, si è ampliata rispetto allo scorso anno (da 20 a 30 referenze), segno di un'offerta crescente in questa fascia di prezzo.

Dwwa 2025, i Best in Show italiani

In Toscana, il Tenuta Meraviglia Maestro di Cava Bolgheri Superiore 2020 ha ottenuto il Best in Show, confermando il risultato Platinum già raggiunto nel 2024 con l'annata 2019. La regione ha portato a casa anche otto Platinum e venti Gold. Il Piemonte ha risposto con due Best in Show, cinque Platinum e diciannove Gold, tra cui una prima storica medaglia d'oro per un Erbaluce di Caluso Passito della Tenuta Roletto (annata 2013). Il Sud ha visto protagoniste la Sardegna, con quattro Platinum (primi riconoscimenti dal 2021), e la Sicilia, che ha vinto un Best in Show con il Ben Ryé Passito di Pantelleria 2023 di Donnafugata, a distanza di due anni dall'ultimo successo. Anche la Campania ha ottenuto il suo primo Best in Show grazie al Taurasi DOCG di Donnachiara (2021). Nel Nord Italia spicca l'Alto Adige, che ha incrementato i riconoscimenti rispetto al 2024, passando da 14 a 26 medaglie totali, inclusa una Best in Show con il Lunare Gewürztraminer 2023 della Cantina Terlano. L'Italia si è distinta anche nella fascia dei vini “Value Gold”, con due etichette tra le migliori 30: un Prosecco di Valdobbiadene Superiore e un rosso delle Langhe.

Ecco i Best in Show italiani al World Wine Awards 2025 (qui tutte le medaglie italiane):