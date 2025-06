Trofeo Schiava 2025: ecco i migliori Vernatsch dell'Alto Adige premiati

Si è tenuta al Vigilius mountain resort, eco-hotel di design a 5 stelle situato a 1.500 metri di altitudine sul Monte San Vigilio sopra Lana (Bz), una nuova edizione del Trofeo Schiava, manifestazione che da oltre vent’anni rende omaggio alla tradizione vinicola altoatesina. L’evento rappresenta un momento di confronto tra esperti e appassionati del vino, dedicato esclusivamente alla varietà Schiava (o Vernatsch), vitigno autoctono di riferimento della regione.

«Il Trofeo Schiava vuole valorizzare un vitigno che appartiene alla storia di questo territorio da più di mille anni» hanno sottolineato gli organizzatori, tra cui Ulrich Ladurner (proprietario del resort), Günther Hölzl (negoziante di vini a Merano) e Othmar Kiem (giornalista enogastronomico). La manifestazione si conferma dunque un appuntamento centrale per i produttori locali e per il pubblico, interessato a scoprire le peculiarità di un vino rosso leggero, fresco e a basso contenuto tannico.

Schiava: un vitigno antico e identitario

La varietà Schiava, tipica dell’Alto Adige, è riconosciuta per dare origine a vini di colore rosso chiaro, poco tannici, dal corpo leggero e di facile beva. Le note fruttate e l'acidità contenuta ne fanno un prodotto adatto anche a consumatori meno esperti o a momenti conviviali semplici. «Si tratta di un vino che non vuole impressionare con forza o struttura, ma seduce con eleganza e delicatezza», hanno spiegato gli organizzatori. Questo carattere "gentile" del Vernatsch è considerato una delle sue principali virtù e allo stesso tempo un tratto distintivo rispetto ad altri rossi più potenti e complessi, a conferma della diversità produttiva dell'Alto Adige.

Trofeo Schiava, l'edizione 2025

Il Trofeo Schiava 2025 ha proposto agli ospiti una serata articolata e curata nei dettagli: dopo un aperitivo di benvenuto, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei migliori Vernatsch dell'anno, seguita da una cena itinerante con abbinamenti enogastronomici, durante la quale gli ospiti hanno potuto degustare sia i vini premiati sia altre etichette selezionate, in una cornice paesaggistica unica. Il pubblico ha così potuto vivere un’esperienza completa: dal piacere della degustazione al contatto con la natura dolomitica, passando per la conoscenza approfondita di un vitigno che rappresenta un patrimonio culturale ed enologico dell’intero territorio altoatesino.

I vini vincitori del Trofeo Schiava 2025

La manifestazione ha confermato come il Trofeo Schiava rappresenti non solo un momento celebrativo, ma anche una piattaforma utile a rilanciare il dibattito su questo vitigno spesso trascurato rispetto ad altre varietà più note. La serata si è conclusa con un invito a proseguire nel percorso di valorizzazione della Schiava come ambasciatrice dell’identità enologica dell’Alto Adige, capace di conquistare mercati esteri e nuovi consumatori proprio grazie alla sua immediatezza e versatilità.

I Vernatsch premiati al Trofeo Schiava 2025

Al termine della degustazione e della valutazione da parte della giuria internazionale di esperti, sono stati annunciati i vincitori del concorso. Il titolo di "Vernatsch dell’Anno 2025" è andato a:

Marie Alto Adige St. Magdalener Classico DOC 2024 - Fliederhof

Antheos Alto Adige St. Magdalener Classico DOC 2023 - Ansitz Waldgries

I vincitori di zona per la categoria “Classico” sono stati premiati:

Scheinheilig Alto Adige Lago di Caldaro Classico Superiore DOC 2024 - Seeperle

Meranerin Alto Adige Meranese DOC 2024 - Popphof

Grauvernatsch Alto Adige DOC 2024 - Cantina Kurtatsch

Per la categoria “Selezione”, i riconoscimenti sono stati assegnati a:

Gschleier Alto Adige Vernatsch Vecchie Viti DOC 2023 - Cantina Girlan

Moar Alto Adige St. Magdalener DOC 2023 - Cantina Bolzano

Isarcus Alto Adige St. Magdalener Classico DOC 2023 - Griesbauer

Menzione speciale del pubblico al vino: