Cuvée 5 Extra Brut: l’identità del Valdobbiadene Docg secondo Col Vetoraz

Col Vetoraz si distingue per una produzione esclusivamente dedicata al Valdobbiadene Docg, come il Cuvée 5 Extra Brut, a tutela dell'identità e della purezza di un'area storicamente vocata alla viticoltura. L’azienda, situata nel cuore della fascia pedemontana trevigiana, adotta un approccio che rispetta profondamente il ciclo naturale delle stagioni, valorizzando ogni fase del processo, dalla terra al calice.

I vigneti della cantina Col Vetoraz in Valdobbiadene

Qualità e selezione rigorosa delle uve

La scelta strategica di vinificare volumi superiori al fabbisogno reale consente un'accurata selezione, eliminando eventuali imperfezioni. Questa attenzione al dettaglio garantisce l’elevato standard qualitativo che contraddistingue i vini Col Vetoraz. La vendemmia manuale, definita "eroica" per la pendenza dei terreni, rappresenta un ulteriore elemento distintivo del processo produttivo.

Tecnologia e rispetto per la natura

Nel percorso di trasformazione dell’uva in vino, Col Vetoraz impiega le più moderne tecnologie, mantenendo intatta l’essenza del frutto. L'obiettivo è preservare integralmente le qualità organolettiche dell’uva, in un equilibrio perfetto tra tecnica e naturalità. Questo approccio ha consolidato la reputazione dell’azienda come punto di riferimento per il Valdobbiadene Docg di alta gamma.

Cuvée 5 Extra Brut di Col Vetoraz

Cuvée 5 Extra Brut: espressione di esperienza e selezione

Il Valdobbiadene Docg Cuvée 5 Extra Brut è il risultato di 25 anni di esperienza e della selezione di cinque vigne tra 102, distribuite tra le colline di Conegliano Valdobbiadene. Le uve vengono vinificate separatamente e successivamente unite in un insieme armonico e strutturato. Nonostante il basso residuo zuccherino (5 g/l), questo spumante conserva un profilo gustativo rotondo e versatile, esprimendo pienamente i tratti distintivi di equilibrio, eleganza e armonia propri di Col Vetoraz.