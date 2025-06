 AssoBirra: Federico Sannella di Birra Peroni è il nuovo presidente

L'Assemblea di AssoBirra, l’Associazione dei Birrai e dei Maltatori, ha eletto Federico Sannella (Birra Peroni) come nuovo Presidente. L’elezione rappresenta un passaggio significativo per l’associazione, che da sempre svolge un ruolo centrale nella rappresentanza del comparto birrario italiano. Federico Sannella succede ad Alfredo Pratolongo (Heineken Italia), che continuerà a far parte degli organi direttivi in qualità di Past President.

Il nuovo direttivo di AssoBirra con al centro il nuovo presidente Federico Sannella

Una squadra di Vice Presidenti per rafforzare la governance

Insieme a Sannella, l’assemblea ha nominato all’unanimità tre Vice Presidenti, Paolo Merlin (Public Affairs Manager di Heineken Italia), Giuseppe Micucci, dirigente della direzione strategica di Birra Castello e Serena Savoca (Marketing & Corporate Affairs Director di Carlsberg Italia) A supporto del Presidente, è stata inoltre nominata Claudia Buzio (AB InBev) nel ruolo di Advisor per la coesione associativa, figura chiave per facilitare il dialogo e la collaborazione tra gli associati.

Federico Sannella: un profilo di forte rappresentanza istituzionale

Nato a Roma, Federico Sannella ricopre dal 2007 il ruolo di Direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali di Birra Peroni, parte del Gruppo Asahi Europe & International. La sua carriera si è sviluppata tra Italia e Francia, in aziende come British American Tobacco e Philips Lighting, dove ha acquisito una solida esperienza in relazioni pubbliche e affari istituzionali. È inoltre Presidente della Sezione Alimentare di Unindustria e Delegato ESG per la stessa associazione. Dal 2023 è docente universitario presso la LUMSA di Roma in Comunicazione Organizzativa e Responsabilità Sociale d’Impresa.

Paolo Merlin: esperienza consolidata nel settore birrario

Originario di Borgomanero (No), Paolo Merlin è attualmente responsabile degli affari istituzionali per Heineken Italia. Con oltre 20 anni di esperienza nel mondo Ho.Re.Ca. e nell’industria della birra, ha ricoperto numerosi ruoli nei settori delle vendite, della comunicazione e della formazione, anche attraverso la Fondazione Birra Moretti, di cui è Direttore.

Giuseppe Micucci: competenza strategica e commerciale

Giuseppe Micucci, nato a Como, ha maturato un ampio bagaglio professionale in multinazionali del Gruppo Danone e in SAB Miller. In passato è stato Direttore Generale di Birra Castello, nonché Senior Advisor di Birra Forst. Attualmente lavora nella definizione delle strategie commerciali e di marketing per Birra Castello e svolge attività di consulenza per la ristrutturazione manageriale e industriale di aziende di medie dimensioni.

Serena Savoca: marketing, sostenibilità e impegno associativo

Serena Savoca, nata a Roma, ha sviluppato la sua carriera nel marketing e nella comunicazione aziendale, con oltre 15 anni di esperienza nel settore. In Carlsberg Italia ricopre il ruolo di Marketing & Corporate Affairs Director, con una particolare attenzione alla sostenibilità e alle relazioni istituzionali. È attivamente coinvolta anche in Assolombarda e in Confindustria Varese, dove partecipa a gruppi dedicati al comparto alimentare e delle bevande.

AssoBirra: un punto di riferimento per il settore della birra in Italia

Con il rinnovo della presidenza e la nomina della nuova squadra dirigenziale, AssoBirra si conferma come un’organizzazione chiave per lo sviluppo e la promozione del settore birrario italiano. L’associazione, guidata dal Direttore Generale Andrea Bagnolini, rappresenta le principali realtà produttive nazionali e internazionali, promuovendo politiche di sostenibilità, qualità e responsabilità sociale.