Mondial de Bruxelles, per vini bianchi e rossi l'Italia dietro solo alla Spagna

L'italia con 15 Gran Medaglie d'Oro si piazza al secondo posto mondiale nella 32a edizione del Concours Mondial de Bruxelles (CMB) - Sessione Vini Rossi e Bianchi. Solo la Spagna, con 16 Gran Medaglie d'Oro, ha saputo fare di meglio.

La sessione dedicata alle due principali tipologie di vino si è svolta a Yinchuan, nella regione del Ningxia, in Cina. L'appuntamento si conferma uno dei più prestigiosi e riconosciuti concorsi enologici a livello internazionale: 375 esperti del settore vinicolo provenienti da 56 Paesi hanno degustato alla cieca 7.165 campioni di vino provenienti da 49 nazioni, confermando il CMB come il concorso di riferimento per la valutazione imparziale e qualitativa del vino a livello globale.

La sessione riservata ai vini bianchi e rossi si è svolta a Yinchuan in Cina

Sono state assegnate complessivamente 106 Gran Medaglie d’Oro, con una distribuzione significativa tra i principali paesi produttori: detto di Spagna e Italia (appaiata alla Francia a quota 15 Gran Medaglie) seguono il Portogallo con 14 medaglie, mentre la Cina si distingue con 8 premi. Le Medaglie d’Oro ammontano a 910 in totale, con la Spagna ancora protagonista con 145 medaglie, davanti a Italia (132), Francia (124) e Portogallo (121). Per quanto riguarda le Medaglie d’Argento, ne sono state attribuite 1.296, con la Francia al vertice con 238 medaglie, seguita da Italia (204), Spagna (200) e Portogallo (155), confermando una forte competizione tra i grandi protagonisti del vino europeo.

L’Italia protagonista con 15 Gran Medaglie d’Oro

L’Italia si conferma dunque una delle nazioni leader nel panorama vitivinicolo internazionale. Si tratta del massimo riconoscimento assegnato dal concorso, attribuito a meno dell’1% dei vini in gara. Questo risultato sottolinea l’alto livello qualitativo raggiunto da numerose cantine italiane. Un risultato che conferma quello ottenuto nell'edizione 2024. Il massimo riconoscimento è stato assegnato a 8 etichette rosse e 7 bianche.

Tra le regioni italiane più premiate spicca la Sicilia, con 5 Gran Medaglie d’Oro su 44 totali. Segue la Toscana, che ottiene 4 Gran Medaglie d’Oro su 77 medaglie complessive, e il Veneto, con 2 Gran Medaglie d’Oro su 27 riconoscimenti, trainato dai suoi rinomati Amarone della Valpolicella.

Meritano menzione anche Abruzzo, Calabria, Puglia e Trentino-Alto Adige, che con una medaglia ciascuno dimostrano la vitalità e la diversificazione della produzione italiana. In totale, comunque, ben 132 medaglie d'oro e 204 d'argento oltre alle 15 Gran Medaglie.

La sala dei degustatori del Concours Mondial de Bruxelles

Ecco i premiati con la Gran Medaglia d'Oro:

Cima Caponiera Riserva 2018 - rosso - Società Agricola Ca’ Rugate ss - Veneto - Amarone della Valpolicella Classico Docg (premiato anche come rivelazione)

- rosso - Società Agricola Ca’ Rugate ss - Veneto - Amarone della Valpolicella Classico Docg (premiato anche come rivelazione) Corte Volponi 2019 - rosso - Azienda agricola vitivinicola Valerio Zenato - Veneto - Amarone della Valpolicella Classico Docg

- rosso - Azienda agricola vitivinicola Valerio Zenato - Veneto - Amarone della Valpolicella Classico Docg Atunis 2021 - rosso - Azienda Agricola Valentini - Toscana - Maremma Toscana Doc

- rosso - Azienda Agricola Valentini - Toscana - Maremma Toscana Doc Sicomoro Riserva 2021 - rosso - Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano - Morellino di Scansano Docg

- rosso - Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano - Morellino di Scansano Docg 1934 2021 - bianco - CVA Canicattì - Sicilia - Sicilia Doc

- bianco - CVA Canicattì - Sicilia - Sicilia Doc Sisilì Bianco 2024 - bianco - Baglio Ingardia - Sicilia - Sicilia Doc

- bianco - Baglio Ingardia - Sicilia - Sicilia Doc Abbadessa Bianco 2018 - bianco - Azienda Agricola Ansaldi - Sicilia - Sicilia Doc

- bianco - Azienda Agricola Ansaldi - Sicilia - Sicilia Doc Cortona Syrah Riserva 2021 - rosso - Fattoria La Vialla di G-A.B. Lo Franco - Toscana - Cortona Doc

- rosso - Fattoria La Vialla di G-A.B. Lo Franco - Toscana - Cortona Doc Vigna a Solatio Riserva 2020 - bianco - Azienda Agricola Casale di Falchini - Toscana - Vernaccia di San Gimignano Docg

- bianco - Azienda Agricola Casale di Falchini - Toscana - Vernaccia di San Gimignano Docg Chocolate Tube Primitivo 2023 - rosso - Mare Magnum - Puglia - Puglia Igt

- rosso - Mare Magnum - Puglia - Puglia Igt Glv Chardonnay Ritratti 2023 - bianco - Glv - Trentino Alto Adige - Trentino Doc

- bianco - Glv - Trentino Alto Adige - Trentino Doc Frisio 2022 - rosso - Azienda Agricola Termine Grosso di Antonio Giglio Verga - Calabria - Calabria Igt

- rosso - Azienda Agricola Termine Grosso di Antonio Giglio Verga - Calabria - Calabria Igt Baronia Soprana Bianco 2023 - bianco - Azienda Agricola Gandolfo Nino - Sicilia - Terre Siciliane Igt

- bianco - Azienda Agricola Gandolfo Nino - Sicilia - Terre Siciliane Igt Montepulciano In & Out Black Edition 2019 - rosso - Collefrisio srl - Abruzzo - Abruzzo Doc

- rosso - Collefrisio srl - Abruzzo - Abruzzo Doc Funaro Grillo Riserva Collezione di Famiglia Bianco 2022 - bianco - Funaro srl Azienda Vinicola - Sicilia - Sicilia Doc

Rivelazione Italiana 2025: l’Amarone Cima Caponiera Riserva 2018

Uno dei vini più acclamati è il Cima Caponiera Riserva 2018 della Società Agricola Ca’ Rugate, eletto Rivelazione Italiana 2025. Questo Amarone biologico, prodotto su ripidi pendii della Valpolicella con una pendenza superiore al 35%, rappresenta un esempio di viticoltura eroica. La sua qualità superiore è stata riconosciuta dalla giuria internazionale, confermando il valore ambientale e umano della produzione artigianale veneta.

Le degustazioni avvengono in forma anonima

I migliori vini internazionali del CMB 2025

A livello globale, il miglior vino rosso è stato lo spagnolo Les Sorts Vinyes Velles 2020, un blend a base di Grenache, apprezzato per intensità, eleganza e coerenza stilistica. Per la categoria dei vini bianchi, la Rivelazione Internazionale è il Kancellár SomlAI Cuvée 2021, prodotto in Ungheria nella regione vulcanica di Somló: un vino minerale e raffinato che ha incantato i degustatori con la sua persistenza aromatica.

Una veduta di Yinchuan in Cina

Un concorso che valorizza qualità, trasparenza e diffusione culturale

Il Concours Mondial de Bruxelles non è solo una competizione, ma anche un laboratorio internazionale di analisi e divulgazione della qualità vinicola. Con oltre 15.000 campioni presentati ogni anno, il CMB offre strumenti di comunicazione professionale come la ruota degli aromi, utili a descrivere in modo preciso e coerente le caratteristiche sensoriali dei vini premiati. La giuria, composta da esperti internazionali, garantisce neutralità assoluta grazie alla degustazione alla cieca.

Un momento di degustazione di uno dei giurati

Suddiviso in più sessioni tematiche (vini rossi e bianchi, rosé, spumanti, vini dolci e fortificati), il CMB si svolge ogni anno in una sede diversa, portando l’attenzione dei professionisti del settore su nuove regioni vinicole e stimolando la crescita qualitativa della produzione globale.

I prossimi appuntamenti del Concours Mondial

Il Concours Mondial, che aveva già visto svolgersi la prima sessione a Costanza in Romania lo scorso mese di marzo, vivrà ancora due appuntamenti. A Chisinau in Moldavia dal 5 al 7 settembre saranno protagonisti i vini effervescenti, mentre il gran finale è previsto in Italia dal 17 al 19 settembre. Catania, infatti, ospiterà la quarta e ultima sessione del concorso, quella dedicata a vini dolci e fortificati.