Alta Langa Docg, l’eccellenza delle bollicine conquista la Capitale

In uno dei luoghi più suggestivi del centro di Roma, allo spazio Field di Palazzo Brancaccio, si è svolta una meravigliosa e grande degustazione “B2B”, dedicata alle Alte Bollicine Piemontesi, aperta agli operatori del settore: stampa, buyer ed Ho.Re.Ca.

Degustazione di eccellenza a Roma coi vini dell'Alta Langa Docg

Un evento con tutte le tipologie di vino

Non solo una splendida location ha fatto da scenario a questa grande kermesse, ma a tutti i presenti è stata data la possibilità di apprezzare e degustare più di 30 produttori associati al Consorzio e oltre 70 etichette, suddivise tra bianchi, rosati e riserve, nella tipologia Brut e pas dosé.

Alta Langa Docg protagonista a Roma

Un evento speciale e un’occasione unica fortemente voluti dal Presidente del Consorzio Alta Langa, Giovanni Minetti, in quanto il Consorzio, nato nel 2001 con l’obiettivo di tutelare questo prodotto, ha dato la possibilità ai produttori di incontrare operatori, esperti e appassionati nella Capitale, con la volontà di creare un appuntamento fisso e ricorrente, ma, soprattutto, la possibilità a tutte le aziende presenti di presentare, attraverso le loro interpretazioni, le annate attualmente in commercio di “Alta Langa Docg”: metodo classico tutto millesimato, ossia con indicazione della vendemmia in etichetta.

Lei è il Vino dell’anno Regione Piemonte 2025

Una sala bellissima dove tutti hanno avuto l’imbarazzo della scelta nel poter degustare e conoscere sempre di più questo meraviglioso territorio, unico, straordinario e prezioso. Un luogo dove ha fatto da padrona “Lei”, questa preziosa bollicina che è stata nominata “Vino dell’anno Regione Piemonte 2025”.

Le Aziende presenti? Da giovani produttori ad aziende famosissime, ognuno con il suo banco e tutti rigorosamente in ordine alfabetico: ”Agricola TT, Banfi, Bera, Bosca, Bricco Maiolica, Cavallero, Clavesana, Cascina Bretta Rossa, Colombo, Contratto, Coppo, Cuvage, Deltetto, Enrico Serafino, Ettore Germano, Ferraris Agricola, Fontanafredda, Gancia, Ghione, Giulio Cocchi, La Torre di Castel Rocchero, Marcalberto, Marco Capra, Mauro Sebaste, Piazzo Comm. Armando, Podere Gagliassi, Rapalino F.lli, San Biagio, Tenuta Caretta, Tenuta Langasco, Tenuta Rocca, Terre del Barolo, Tosti1820 e Vite Colte.”

I produttori vinicoli presenti ad Alta Langa 2025

Nel corso della giornata, oltre all’onore di poter incontrare personaggi del settore di alto livello, dal maestro Andrea Scorcione, ad Oscar Farinetti, lo stesso presidente Minetti, giornalisti, professori, sommelier, ristoratori, “wine bloggers e influencers”, per i produttori sono state tenute ben tre MasterClass.

La Masterclass di Marco Reitano

Sempre su invito, in una delle sale storiche del Palazzo, i fortunati astanti hanno potuto partecipare alle Masterclass tenute dal Sommelier Marco Reitano (sommelier del Ristorante La Pergola – tre stelle Michelin – Roma Cavalieri – The Waldorf Astoria), per far conoscere ancora più dettagliatamente l’Alta Langa Docg, questa bollicina in tutto il suo carattere e in tutta la sua espressione autentica, ma soprattutto, come fa presente lo stesso Marco Reitano, «0questo metodo classico che è sempre più presente nelle carte dei vini dell’alta ristorazione e tra le preferenze di un pubblico attento ed esigente».

Giovanni Minetti col sommelier Marco Reitano

Onde, un racconto dell'Alta Langa Docg

Nel Corso della Giornata anche il debutto ufficiale di “ONDE”, l’installazione simbolo del territorio, nata per raccontare in modo innovativo il luogo di origine di questi vini. Un’installazione che riprende fedelmente le curve di livello dell’areale dell’Alta Langa Docg, attraverso una composizione di sottili strati di legno sovrapposti e verniciati nella tonalità giallo oro. Moderno e riconoscibile, questo plastico è stato pensato per diventare un elemento iconico degli eventi del Consorzio, offrendo le informazioni geografiche e le caratteristiche del territorio che accoglie i vigneti per la produzione del metodo classico piemontese per eccellenza.

Degustazioni per i molti presenti ad Alta Langa 2025

E per finire, degustazione di olio, olive e formaggi, e anche un nuovo cocktail ideato per l’occasione da Giacomo Colamarino, bar manager di “Ai Piani Alti Sottobanco”, aperto da pochissimo a Roma nell’esclusiva zona dei Parioli: “Alta Langa Passion”, ovvero l’unione di questa esclusiva bolla, sciroppo di passion fruit, succo di lime, vodka e una guarnitura di lime. Colamarino lo ha studiato in quanto ha definito l’Alta Langa Docg non solo un’eccellenza italiana, ma un vino capace anche di sorprendere nella sua miscelazione: con il suo carattere elegante e la sua struttura è stata l’ispirazione perfetta per creare un cocktail esclusivo, pensato per celebrare l’incontro fra Piemonte e Roma.

Il pubblico presente alla manifestazione romana

Alta Langa 2025, quindi, è stato veramente un appuntamento importante, che ha consolidato ancora di più il legame fra la Capitale e una delle denominazioni più promettenti del panorama spumantistico italiano di Alta Qualità.