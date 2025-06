Istituto grandi marchi: fine wines italiani in crescita in Giappone e Corea del Sud

Dopo le tappe nordamericane di New York e Toronto, Istituto grandi marchi (Igm) torna nel continente asiatico per consolidare la propria presenza nei mercati chiave del Far East. Le città scelte per questa nuova missione istituzionale sono Tokyo e Seoul, due delle capitali più strategiche per il vino italiano di alta gamma. La delegazione, composta dalle 18 storiche famiglie del vino che compongono Igm, ha incontrato operatori del settore, stampa specializzata, sommelier e rappresentanti della ristorazione locale.

Giappone e Corea del Sud: mercati strategici per il vino italiano

Come evidenziato dalla recente indagine Nomisma Wine Monitor, presentata a Roma nel dicembre 2023, Giappone e Corea del Sud rappresentano due mercati in forte crescita per i fine wines italiani. Entrambi i Paesi si distinguono per un consumo sempre più attento e una percezione positiva nei confronti del vino italiano, grazie anche alla presenza diffusa di una ristorazione italiana di qualità. «Siamo tornati in Asia con l'evento istituzionale più importante dell'anno per Igm, alla presenza di tutti i membri del Gruppo - ha dichiarato Piero Mastroberardino, presidente dell'Istituto - Un doppio appuntamento che ha permesso di consolidare ulteriormente il posizionamento dei nostri vini in quest'area del mondo, in sinergia con le attività che le nostre aziende svolgono regolarmente con gli importatori locali».

Quella di Igm in Asia non è una presenza episodica. L'impegno del gruppo nel Far East ha radici profonde, risalenti al 2005, quando fu organizzato il primo evento istituzionale a Tokyo. L'anno successivo, la tappa in Corea del Sud consolidò ulteriormente il rapporto con questo mercato. Da allora, l'Istituto ha sviluppato un programma costante di promozione, attraverso masterclass, incontri con i produttori e iniziative mirate alla diffusione della cultura del vino italiano di qualità.

Il primo appuntamento si è tenuto lunedì 2 giugno a Tokyo, in concomitanza con la Festa della Repubblica Italiana, presso gli spazi eleganti del The Peninsula Hotel. L'evento ha previsto due momenti principali: una masterclass guidata dal giornalista e wine educator Isao Miyajima e un walk-around tasting con le etichette delle aziende Igm. L'incontro ha rappresentato un'occasione per approfondire la conoscenza dei territori, delle storie e degli standard qualitativi che rendono unici i produttori dell'Istituto. I partecipanti hanno potuto degustare una selezione di vini rappresentativi, in un contesto professionale ma aperto allo scambio culturale. Il secondo evento si è svolto mercoledì 4 giugno a Seoul, presso il JW Marriott Dongdaemun. Anche qui, il format ha previsto una masterclass guidata dalla wine educator In Soon Lee, seguita dal walk-around tasting con la partecipazione dei produttori italiani. La risposta del pubblico sudcoreano è stata molto positiva, confermando l'interesse crescente verso il vino italiano.

«Grazie a eventi come questi - ha concluso Mastroberardino - Istituto grandi marchi continua a promuovere e valorizzare i vitigni, i terroir e le persone che ogni giorno costruiscono l'eccellenza del vino italiano. Lo facciamo attraverso l'educazione alla cultura del vino e la sensibilizzazione a un consumo consapevole». L'approccio dell'Istituto rimane coerente con la propria missione: creare valore per il vino italiano attraverso il radicamento nei mercati strategici e la diffusione di una visione culturale della produzione vitivinicola.

