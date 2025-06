Misterbianco Wine Awards 2025, i migliori vini di Sicilia premiati a Catania

Con la consegna dei “Misterbianco Wine Awards 2025” si è conclusa ufficialmente nella serata di domenica 8 giugno, al Centro congressi “Nelson Mandela” di Catania, la nuova edizione di questo appuntamento di rilievo dedicato all'enogastronomia siciliana, che rende omaggio alle eccellenze dell'Isola. In queste due giornate, la valorizzazione delle materie prime locali è avvenuta attraverso un fitto programma di iniziative: masterclass, degustazioni, banchi d'assaggio, laboratori del gusto, convegni e talk show con la partecipazione di esperti del settore, studiosi e docenti di viticoltura e agroalimentare. Il tutto accompagnato da momenti di intrattenimento, sempre all'insegna del bere consapevole.

Le cantine premiate ai Misterbianco Wine Awards 2025

Misterbianco Wine Awards 2025, le dichiarazioni

Fautori di questo nuovo successo, targato 2025, sono stati ancora una volta il Comune di Misterbianco con l'assessorato alla Cultura e Onav (Organizzazione nazionale assaggiatori di vino) Catania, con l'ulteriore presenza di Slow Food Catania e con il patrocinio della Città metropolitana di Catania e la Regione Siciliana. «Un grazie sincero a tutti coloro che si sono impegnati in prima linea per la perfetta riuscita di questa manifestazione, che ormai da tre anni sta portando nuovo vigore sul nostro territorio nel settore dell'agroalimentare, sottolineando quanto ancora sia importante tale comparto nella città che abbiamo l'onore e la responsabilità di amministrare e che vogliamo valorizzare anche sotto questo aspetto produttivo ed economico, ma anche culturale e delle sue tradizioni» ha detto con soddisfazione il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, intervenendo durante le premiazioni.

A lui ha fatto eco l'assessore comunale alla Cultura, Dario Moscato, artefice di questo grande successo assieme a tutta la squadra: «Desidero ringraziare il sindaco e tutto il nostro team, senza dimenticare nessuno, perché in queste due giornate abbiamo dato prova di quanto sia importante lavorare assieme per esaltare e valorizzare la nostra terra. E, ovviamente, nel gioco di squadra inseriamo in prima linea proprio le aziende e i produttori, che hanno reso possibile ancora una volta tutto questo. Abbiamo raccolto le loro istanze, fatto tesoro dei loro consigli per migliorare sempre di più nell'organizzazione e ci siamo estesi oltre i confini del territorio di Misterbianco, rendendo questo evento di carattere regionale e la nostra stessa città per due giorni il centro del vino e del turismo enogastronomico siciliano».

L'intervento del sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro

E proprio loro, infatti, i produttori hanno segnato positivamente anche la seconda e conclusiva giornata dei “Misterbianco Wine Awards”, ricevendo tutti l'attestato di merito dell'edizione 2025 e spostandosi, poi, sul red carpet per ricevere gli ambiti riconoscimenti, consegnati dagli organizzatori dopo un'attenta valutazione della giuria tecnica di esperti assaggiatori di vino Onav. «Voglio sottolineare come tutti i nostri produttori siano comunque usciti vincitori anche in questa edizione, già solo per il fatto di averci creduto e di avere affrontato assieme a noi questa nuova sfida» ha aggiunto il delegato di Onav Catania e consigliere nazionale Onav, Danilo Trapanotto, chiamando al microfono i premiati assieme all'assessore Dario Moscato.

Ringraziamenti a cui si è aggiunta la presidente di Slow Food Catania, Caterina Adragna, che ha dichiarato: «Il nostro grazie è rivolto anche a tutte le aziende di agroalimentare, che hanno voluto fortemente essere presenti a questa prestigiosa manifestazione, facendo conoscere le loro produzioni di eccellenza. E poi, grazie anche alle stesse cantine, poiché alcune delle quali fanno parte del nostro progetto Slow Wine, avendo abbracciato da anni la nostra filosofia di produzione e di tutela dei territori».

Ed eccoli, dunque, i produttori premiati con i riconoscimenti 2025:

Premio miglior spumante : Metodo Classico “Maria Elena” di Vincenzo Trigona;

: Metodo Classico “Maria Elena” di Vincenzo Trigona; Premio miglior vino bianco : Etna Bianco Superiore “Rachele” dell'Azienda Di Rachele;

: Etna Bianco Superiore “Rachele” dell'Azienda Di Rachele; Premio miglior vino rosato : “Rosachiara” dell'Azienda Poggio di Bortolone;

: “Rosachiara” dell'Azienda Poggio di Bortolone; Premio miglior vino rosso: “Faro Doc 2021” di Tenuta Rasocolmo.

L'assessore Dario Moscato, inoltre, ha voluto ringraziare e consegnare due riconoscimenti anche a Onav Catania e Slow Food Catania per il prezioso impegno profuso nell'organizzazione dell'evento. Davvero molto ricco, dunque, il programma delle due giornate.