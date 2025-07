Davvero il vino non piace ai giovani? Il 58% dei wine lover digitali è under 30

Onav ha delineato per la prima volta il profilo del digital wine lover grazie ai dati raccolti nel corso online #Vinodentro. Il pubblico si presenta come giovane e motivato, con il 58% degli iscritti sotto i 30 anni e una maggioranza maschile del 60%. La partecipazione è diffusa su tutto il territorio nazionale, con una significativa concentrazione in Lombardia (27,9%). Anche all'estero cresce l'interesse, con quasi il 2% degli iscritti residenti fuori dall'Italia.

Oltre la metà dei digital wine lover sono ha meno di 30 anni

Onav, i digital wine lover sono under 30

L'indagine Onav mette in luce anche un profilo demografico ben definito. Il pubblico digitale del vino è prevalentemente maschile, con il 60% degli iscritti uomini e il restante 40% donne. Dal punto di vista anagrafico, la maggioranza degli utenti si concentra nelle fasce di età più giovani: il 58% ha meno di 30 anni, il 35% si colloca tra i 31 e i 50 anni, mentre le fasce più anziane risultano molto meno rappresentate. Questi dati indicano una forte motivazione e una spiccata propensione all'apprendimento nelle nuove generazioni di wine lovers.

La distribuzione geografica degli iscritti mostra una predominanza nella regione Lombardia, con il 27,9% degli utenti, seguita da Piemonte, Puglia, Lazio e Toscana. L'interesse per il vino si conferma quindi molto diffuso sul territorio nazionale, con una buona partecipazione anche da parte di chi vive in realtà meno servite da corsi in presenza. Non meno significativa è la presenza di iscritti dall'estero, quasi il 2%, che testimonia l'attrattiva internazionale della cultura enologica italiana.

#Vinodentro: un percorso di formazione flessibile e accessibile

Il corso #Vinodentro propone un modello ibrido che unisce lezioni teoriche in e-learning asincrono e degustazioni guidate in diretta. La possibilità di seguire le lezioni secondo i propri tempi e la consegna di una Tasting Box con campioni di vino da degustare a casa favoriscono un'esperienza didattica coinvolgente e tangibile.

Il kit del corso #Vinodentro

L'iniziativa Onav ha l'obiettivo dichiarato di rendere la cultura del vino accessibile a un pubblico ampio, superando le barriere geografiche e sociali. Come afferma Vito Intini, presidente Onav, «#Vinodentro nasce per abbattere le distanze e avvicinare il sapere enologico a tutti, anche nelle realtà più piccole, con rigore e flessibilità». L'iscrizione al corso comprende inoltre la tessera Onav e il riconoscimento del livello Wine Connoisseur, mentre l'integrazione con lezioni in presenza consente di conseguire la certificazione ufficiale di Assaggiatore Onav.