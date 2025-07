Roma celebra i 40 anni di Macoratti, il distributore che fa cultura del vino

Era il 1985 quando Tito Macoratti fondò Team’s Macoratti, agenzia di distribuzione di vino sul territorio di Roma e provincia. Quattro decenni dopo, l’azienda è guidata dai figli Ilaria e Alessio, responsabile commerciale e amministratore unico e si è imposta nel panorama vinicolo romano, con oltre 1.600 clienti e più di 60 aziende vinicole rappresentate da tutto il mondo. E già si affaccia la terza generazione con il giovane Alessandro, attivo anche nelle altre attività di famiglia che comprendono spirtis, bevande, birre, olio, pasta e dolci di una cinquantina di brand italiani.

40 anni di Team‘s Macoratti: i vini degustati

Team's Macoratti, i festeggiamenti per i 40 anni

Per celebrare l’anniversario, il Team’s Macoratti ha scelto di raccontare la propria storia dove si vive quotidianamente il vino: a tavola. È nato così un calendario di incontri conviviali in alcune tra le più importanti insegne della Capitale, riservati ad addetti ai lavori e alla stampa, per brindare a questo importante traguardo e riflettere sull’evoluzione del mercato enologico laziale. La serie si è conclusa all'Hotel De La Ville, con un menu firmato dal creative director of food di Rocco forte Hotels Fulvio Pierangelini e dalla sua brigata. In abbinamento sono stati degustati i vini Tenuta Ferrata, Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, Famiglia Cecchi e Stocco, Passo delle Tortore.

Alessio e Alessandro Macoratti

Ma qual'è il ruolo del distributore nella filiera del vino nella ristorazione e nel panorama vinicolo, sia che il vino si consumi a casa o nel settore Horeca? La professione richiede un'offerta distintiva evoluta ampliata nel tempo, con sempre nuove competenze e una conoscenza approfondita del mercato. Si fa cultura del buon bere trasmettendo al consumatore le storie e i valori dei produttori, si aiutano le cantine a entrare in nuovi mercati specialmente quelle che non hanno risorse interne per farlo, si possono proporre vini di grande prestigio per ristoranti di livello o etichette adatte al un consumo immediato nelle vinerie e nei locali. Ma sempre offrendo una selezione adeguata ad ogni richiesta. Le relazioni esclusive strette con le cantine permettono inoltre di garantire qualità e prezzi e di creare un legame forte tra loro e il cliente.

Team's Macoratti, la filosofia

È quanto Alessio Macoratti ha raccontato alla festa dei 40 anni, alla presenza di numerosi rappresentanti delle aziende e della ristorazione del Lazio, tracciando un quadro delle attuali dinamiche di mercato. «A Roma - ha detto - c'è un pubblico sempre più competente, ma resiste la tradizione dei bianchi, mentre sui rossi si prediligono i toscani, come Chianti, Morellino e, negli ultimi anni, Bolgheri. Meno l'Abruzzo, anche se molto apprezzato. Si afferma il Friuli con la Ribolla e non frena il Prosecco, anche se avanza il Franciacorta. Trattiamo anche i vini naturali perchè come agenzia dobbiamo poter fornire al cliente un ampio ventaglio, ma la richiesta è davvero minima». E i dealcolati? un futuro tutto da scrivere, ma è certo che le tendenze indicano nel vino equilibrio e sostenibilità nel vino.

Lo chef Fulvio Pierangelini ha curato il menu per la festa dei 40 anni di Team‘s Macoratti

Questo il menu by Pierangelini: Seppia con guacamole e bottarga di muggine; Tubetti rigati con scorfano e mandorle; Filetto interpretato come un saltimbocca con crema di patate all’olio d’oliva e verdure di stagione e selezione di formaggi.In abbinamento il Metodo Classico e l’Etna Bianco Cèneris di Tenuta Ferrata, Bolgheri Superiore Baia al Vento, Chardonnay La Pietra, Cabreo di Folonari, Champagne Brut Vollereaux e Ribolla Gialla Brut Nature di Stocco, Greco di Tufo Le Arcaie. La distribuzione Macoratti si articola su due canali principali: l’Horeca, presidiato con una squadra di 13 agenti operativi su Roma e provincia e in fase di espansione sul resto del Lazio; e la Gdo, presente in Lazio, Toscana, Umbria e in generale nel Centro Italia, grazie anche alla nuova agenzia “Pergola”, dedicata esclusivamente alla grande distribuzione.