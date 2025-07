Franciacorta in rosa: la firma femminile di Freccianera sul futuro del vino

In un settore in cui la tradizione si intreccia con l’innovazione, il ruolo femminile si fa sempre più centrale. Ne parliamo con la Dott.ssa Tilli Rizzo Berlucchi, figura di riferimento di Freccianera, storica realtà della Franciacorta. Un dialogo che esplora identità, territorio e leadership al femminile in un’azienda dove la qualità nasce anche dallo sguardo delle donne.

Tilli Rizzo Berlucchi di Cantina Freccianera

Freccianera è un nome importante nel panorama della Franciacorta. Qual è un aspetto meno noto della vostra realtà che merita di essere raccontato?

Uno degli aspetti meno noti della nostra realtà è il profondo legame che abbiamo con la terra e la tradizione. Da quasi 100 anni, Freccianera non è solo un produttore di vino, ma un custode del territorio della Franciacorta. La nostra cantina si dedica con passione alla coltivazione sostenibile e al rispetto dell'ambiente, pratiche che derivano da generazioni di esperienza e amore per la terra.

Il ruolo delle donne nel vino

Qual è oggi il ruolo della componente femminile all’interno della vostra azienda?

Oggi, la componente femminile svolge un ruolo vitale all'interno della nostra azienda. Le donne di Freccianera sono coinvolte in tutte le fasi della produzione, dalla vigna alla cantina, fino alle strategie di marketing e vendita. La loro presenza è sinonimo di cura, attenzione ai dettagli e innovazione costante.

Questa presenza si riflette in qualche modo nel vostro modo di fare impresa o nel prodotto finale?

La leadership femminile non solo arricchisce il nostro modo di fare impresa, ma si riflette anche nel prodotto finale. L'attenzione al dettaglio e la sensibilità delle nostre colleghe si traducono in vini che raccontano una storia di passione e dedizione. La loro influenza si manifesta in un approccio più inclusivo e innovativo, che ci permette di rimanere fedeli alla tradizione, pur abbracciando il cambiamento.

Leadership e sensibilità femminile

Come viene vissuta la leadership femminile nel contesto della vostra struttura aziendale?

La leadership femminile è vissuta con orgoglio e rispetto nel contesto della nostra struttura aziendale. Le donne leader in Freccianera sono figure di ispirazione, che guidano con empatia e visione, promuovendo un ambiente di lavoro collaborativo e stimolante.

Nel reparto commerciale, ha riscontrato un approccio o una sensibilità diversa da parte delle colleghe donne?

Nel reparto commerciale, abbiamo riscontrato una sensibilità diversa e arricchente da parte delle nostre colleghe donne. La loro capacità di ascolto e comprensione si traduce in relazioni più forti e durature con i nostri clienti, contribuendo significativamente alla costruzione del nostro brand.

Il logo dell'Associazione nazionale Le Donne del vino

Ritiene che la presenza femminile abbia un impatto anche nella relazione con il cliente o nella costruzione del brand?

La presenza femminile ha un impatto positivo nella relazione con il cliente e nella costruzione del brand. Viene molto apprezzato l'approccio empatico e personalizzato che le nostre colleghe offrono, creando un legame di fiducia e reciproco rispetto.

Famiglia, futuro e visione femminile

Freccianera è un’azienda a conduzione familiare: in che modo riuscite a bilanciare tradizione e innovazione, anche sul piano organizzativo?

Essendo un'azienda a conduzione familiare, riusciamo a bilanciare tradizione e innovazione mantenendo un dialogo aperto tra le generazioni. La nostra filosofia è quella di onorare il passato, mentre ci prepariamo a un futuro di continua evoluzione, senza mai perdere di vista i nostri valori fondamentali.

Come vede l’evoluzione futura del ruolo femminile nel mondo del vino, in particolare nella Franciacorta?

Crediamo che il ruolo femminile nel mondo del vino, specialmente nella Franciacorta, continuerà a crescere e a guadagnare riconoscimento. Le donne porteranno nuove idee e prospettive, contribuendo a un'industria sempre più dinamica e inclusiva.

La pregiata uva della Franciacorta

Infine: se dovesse riassumere l’identità di Freccianera in una parola chiave, quale sceglierebbe – e perché?

Se dovessi riassumere l'identità di Freccianera in una parola chiave, sceglierei “Eccellenza”. Questa parola racchiude la nostra costante ricerca della qualità, il rispetto per la tradizione e l'impegno a innovare, guidati da una passione che ci contraddistingue da quasi un secolo.

Trend: il Marketing di relazione nel vino

Un trend sempre più forte nella comunicazione enogastronomica è quello del marketing relazionale: il focus non è più solo sul prodotto, ma sulle persone, i valori, le emozioni che ci stanno dietro. La narrazione femminile si inserisce perfettamente in questo paradigma, perché non vende solo vino, ma esperienze, dettagli, cura, legami familiari, territorio e visione futura. Non si limita a “spingere” un'etichetta, ma costruisce comunità intorno al brand. È un racconto che accoglie, ascolta e lascia spazio alla relazione, rendendo ogni calice parte di una storia più ampia.

Cantina Freccianera in Franciacorta

Lista delle 5 tips per uno storytelling emozionale

Racconta le persone, non solo i prodotti

Metti al centro volti, storie, gesti quotidiani: chi lavora dietro le quinte è spesso il vero valore aggiunto. Costruisci narrazioni coerenti e continue

Non serve una grande storia: anche il racconto della “normalità autentica” rafforza l’identità del brand. Integra tradizione e visione personale

Lo storytelling più efficace nasce da chi sa coniugare radici familiari con una visione propria, distintiva e contemporanea. Sfrutta i dettagli come leva narrativa

Un oggetto, un rituale, un’espressione: sono spesso i particolari a creare coinvolgimento e verità. Fai emergere la relazione con il pubblico

Dai spazio alle domande, ai feedback, ai racconti dei clienti: è lì che nasce la vera interazione.

Parola del mese: Gastronomia esperienziale

Vinosofia [vi-no-sò-fi-a] s.f.

Approccio narrativo che unisce sensibilità culturale, consapevolezza del territorio e visione identitaria che mette al centro le persone, le storie e le emozioni, oltre il vino.

Profilo social da seguire:

@Ledonnedelvino https://ledonnedelvino.com/

L’associazione di enologia al femminile più grande al mondo che unisce le professioniste del vino e rappresenta un universo femminile protagonista dell’ospitalità, della cultura, della cura e della salvaguardia del territorio.