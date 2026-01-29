Guida Ais Sicilia: Etna protagonista. Sorprese tra le piccole denominazioni

È stata presentata la nuova “Guida ai vini di Sicilia 2026” (sesta edizione), organizzata dall’Ais (Associazione italiana sommelier) ad Acireale, in provincia di Catania, nella famosa location Castello delle Aci.

Al Castello delle Aci si è tenuta la presentazione della Guida Ais Sicilia 2026

La qualità dei vini siciliani in crescita

Il presidente Ais Sicilia, Francesco Baldacchino, ci dice: «Assistiamo di nuovo ad una qualità dei vini regionali costantemente in ascesa, registrata a seguito di centinaia di ore di tasting dai nostri degustatori ufficiali. Abbiamo, inoltre, recensito anche aziende che hanno scelto di produrre in biologico e in biodinamico. Ciò a testimonianza di una crescente sensibilità verso pratiche agricole sostenibili. Un volume ricco di informazioni precise sulle etichette come le varietà utilizzate, le tecniche di vinificazione e le caratteristiche organolettiche. Questo manuale vuole essere anche un vademecum di consigli per gli abbinamenti alla cucina italiana e, in particolare, a quella siciliana».

Guida Ais Sicilia: oltre millecento vini valutati

Il responsabile regionale Orazio Di Maria aggiunge: «La Guida è frutto del grande impegno di sei commissioni, che hanno passato in rassegna, con degustazione alla cieca, oltre millecento vini del territorio siciliano. I vini che hanno superato il punteggio di valutazione di 90/100 sono stati oggetto di una successiva degustazione finale da parte di una commissione di degustatori provenienti da tutte le province. La graduatoria finale ha messo in evidenza un salto in avanti della qualità globale del vino siciliano tra palesi conferme, come il territorio dell’Etna, e sorprendenti novità, come le piccole denominazioni Faro, Mamertino, Delia Nivolelli, Monreale, Menfi, Noto, Eloro».

Guida Ais Sicilia, la giornata di presentazione

Il programma è stato il seguente:

Alle 11:00 apertura artistica con la esecuzione di un ballo delle allieve del Centro Studi Danza “Mila Plavsic” a cura di Rita Gurrieri. Seguirà il taglio del nastro alla presenza di autorità comunali e regionali, di rappresentanti di Ais Italia e di Ais Sicilia, e la tanto attesa apertura al pubblico dei banchi d’assaggio delle aziende presenti nella Guida ai Vini di Sicilia 2026.

Alle 12:00 una masterclass, che ha trattato dei vini rossi d’autore italiani da Sud a Nord, con lente d’ingrandimento su Nerello Mascalese, Nebbiolo e Sagrantino.

Alle 16:00 una masterclass incentrata sulle eccellenze siciliane e sul carattere del vino isolano.

Alle 18.30 una cerimonia di consegna degli attestati ai vini che hanno ottenuto un punteggio di almeno 90/100 nella guida nazionale “Vitae 2026” e nella Guida ai Vini di Sicilia 2026, a cui seguirà, ad epilogo, il conferimento dell’assegno all’associazione “Lad Project Cure&Care” con la cifra raccolta grazie al progetto “Alba Vitae”, ossia la vendita durante il periodo natalizio da parte di Ais Sicilia delle bottiglie magnum di “De Aetna 2022”, l’Etna rosso dell’azienda Terra Costantino.

Alle 20:00 la chiusura dei banchi d’assaggio e subito dopo un momento conviviale, con un buffet a cura di “Castello delle Aci” e music party ad epilogo manifestazione.

Donne del vino: nuovo direttivo siciliano

Alla manifestazione ha partecipato “compattamente” molti associati de “Le donne del vino”, in cui da qualche settimana è stato eletto il nuovo direttivo siciliano: dopo sette anni di guida appassionata e generosa, Roberta Urso cede il ruolo di delegata regionale a Flora Mondello, dallo scorso 10 gennaio alla guida dell’associazione siciliana. Oggi il suo impegno prosegue nel ruolo di consigliera nazionale, con la stessa energia e visione che l’hanno sempre contraddistinta, insieme a Dominique Marzotto, al secondo mandato.

Le donne del vino: da sinistra Tiziana Gandolfo, Flora Mondello e Irene Taormina

Con Flora Mondello, architetto e imprenditrice alla guida di Gaglio Vignaioli dal 1910, la delegazione siciliana guarda avanti con passione, determinazione e responsabilità, collaborata dalla due vicedelegate, Irene Taormina, per la Sicilia occidentale (responsabile commerciale di Cantine Duca di Salaparuta e Florio) e da Tiziana Gandolfo, per la Sicilia orientale (responsabile commerciale dell’azienda agricola Primaterra).

Le cantine presenti

AI banchi di assaggio erano presenti le seguenti cantine siciliane: