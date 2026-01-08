Alta Langa Docg oltre i 2 milioni di bottiglie: il Metodo classico piemontese accelera

Sono 2 milioni le bottiglie di Alta Langa Docg vendute nel 2025 con un incremento superiore al +10% rispetto al 2024. Un risultato che segnala una domanda in crescita, sia sul mercato interno sia sui mercati esteri, e un posizionamento sempre più definito nel segmento degli spumanti di alta gamma. Alla base c’è una vendemmia giudicata dagli operatori come particolarmente riuscita.

Alta Langa Docg: 2 milioni di bottiglie vendute nel 2025

Pinot nero e Chardonnay ideali per il Metodo classico

La raccolta 2025 è iniziata con qualche giorno di anticipo rispetto alla media, favorita da piogge primaverili regolari, che hanno garantito una buona riserva idrica, e da un’estate dal decorso costante, elemento chiave per la sanità delle uve. Il risultato è stato un raccolto caratterizzato da Pinot nero e Chardonnay in eccellente stato sanitario, con maturazioni equilibrate e un rapporto acidità-aromi ritenuto ideale per la produzione di spumanti Metodo classico di lunga sosta sui lieviti. Secondo i dati del Consorzio Alta Langa, il 2025 si chiude con 179 soci tra viticoltori e aziende produttrici e 500 ettari vitati complessivi coltivati nell'area collinare delle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Numeri che confermano il rafforzamento della base produttiva e il consolidamento di un modello fondato su rese controllate, lunghi affinamenti e un disciplinare tra i più rigorosi del panorama spumantistico italiano.

Potenziale produttivo: 3,5 milioni di bottiglie idonee

Il Consorzio Alta Langa chiude il 2025 con un percorso di crescita, presenza istituzionale e consolidamento della denominazione, confermando in modo sempre più forte il ruolo delle Alte Bollicine Piemontesi come riferimento del metodo classico italiano. L’Alta Langa Docg è un vino dal colore bianco con sfumature da giallo paglierino a oro intenso; aromi di frutta bianca e agrumi con sentori di crosta di pane; sapore armonico, caratterizzato da una delicata sapidità.

Sono 3,5 milioni le bottiglie potenzialmente idonee alla denominazione Alta Langa Docg ottenute dalla vendemmia 2025. Un dato che fotografa la fase di espansione della denominazione piemontese dedicata esclusivamente al Metodo classico e che si accompagna a una crescita strutturale del comparto, sia in termini produttivi sia di mercato.

Alta Langa Docg Vino dell’Anno 2025 per la Regione Piemonte

Lo spumante metodo classico Alta Langa Docg è stato scelto dalla Regione Piemonte come Vino dell’Anno 2025. Si tratta di un’iniziativa ideata da Regione Piemonte nel 2019, con l’istituzione dell’iniziativa “Vitigno dell’Anno“, per valorizzare i vitigni autoctoni del territorio.

Ogni anno, un vitigno viene selezionato come protagonista di attività promozionali, degustazioni ed eventi sia in Piemonte che fuori regione. Ecco l’elenco dei vitigni nominati negli anni precedenti. Nell’elenco figurano già Dolcetto (2020), Cortese (2021), Freisa (2022), Erbaluce (2023) e Brachetto (2024). Con l’Alta Langa, dunque, l’iniziativa viene allargata nel 2025 a una cuvée, o meglio agli spumanti prodotti nell’areale della Docg con i vitigni Pinot Nero e Chardonnay. Chi sarà quello del 2026?