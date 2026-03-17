Degustazione vini Monferrato: cosa aspettarsi da un’esperienza con calice in mano

Organizzare una degustazione di vini nel Monferrato significa scegliere molto più di una semplice visita tra i filari. Si cercano: vini identitari, paesaggi collinari, racconti del territorio e un’accoglienza capace di rendere ogni assaggio più consapevole.

È proprio qui che il Monferrato riesce a distinguersi. Da un lato c’è il valore enologico di un’area che ha costruito la propria reputazione su vitigni riconoscibili e su una forte relazione tra vino e territorio; dall’altro c’è una proposta enoturistica per chi vuole vivere una visita in cantina in modo autentico, senza effetti costruiti. Non a caso i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato sono entrati dal 2014 nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, a conferma del valore culturale di queste colline modellate nei secoli dal lavoro dell’uomo e della vite.

Anche i numeri confermano questa tendenza. Il Piemonte ha chiuso il 2024 con oltre 6,28 milioni di arrivi e 16,89 milioni di presenze e nello specifico il Monferrato ha superato i 690 mila arrivi e 1,545 milioni di pernottamenti. Dati che aiutano a leggere meglio un fenomeno ormai evidente: il wine tourism non è più un interesse di nicchia, ma una delle motivazioni principali che spingono molti visitatori a scegliere il territorio.

Cosa comprende una degustazione di vini nel Monferrato?

Nel Monferrato una degustazione inizia molto prima del primo sorso. Comincia quando si entra in cantina e il vino smette di essere soltanto una bottiglia, ma diventare racconto tra colori e profumi identitari. Ci si muove tra gli spazi della produzione, si ascolta la storia del luogo, si incontrano le scelte che stanno dietro a ogni etichetta e, quasi senza accorgersene, si arriva al momento dell’assaggio con uno sguardo diverso.

A quel punto il calice non è più un gesto isolato, ma la continuazione naturale di tutto ciò che è venuto prima. Ogni vino porta con sé sapori unici dettati dal metodo di lavorazione, dal carattere del vitigno e dall’impronta unica della cantina.

Quali vini assaggiare durante una degustazione vini Monferrato?

Durante una degustazione vini del Monferrato vino assolutamente da provare è la Barbera del Monferrato DOC Superiore, una delle espressioni più rappresentative del territorio per energia, bevibilità e versatilità a tavola. Ma limitarsi a lei sarebbe riduttivo. Una degustazione dovrebbe aprire spazio anche ad altri vitigni che trovano una voce rappresentativa del Monferrato, come il Grignolino, il Cortese e il Nebbiolo.

Per questo, chi prenota questo genere di esperienza non cerca soltanto una serie di assaggi, ma una storia capace di dare senso a ogni sorso. Nel Monferrato la degustazione prende così la forma di un percorso: accompagna dal vitigno al suolo, dalle caratteristiche dell’annata allo stile produttivo, fino agli abbinamenti gastronomici che completano l’esperienza. È anche per questo che l’enoturismo italiano si sta orientando sempre più verso proposte segmentate e facilmente leggibili, costruite attorno a esperienze capaci di accompagnare.

Quanto dura una visita in cantina con degustazione?

La durata è fattore decisivo, perché spesso distingue un’esperienza introduttiva da una più immersiva. Tra le varie cantine del Monferrato si trovano format brevi, perfetti per chi desidera un primo approccio, e percorsi completi, adatti a chi vuole soffermarsi su metodi di vinificazione, affinamenti e abbinamenti. Ci sono degustazioni da circa un’ora, formule da un’ora e mezza e tour che superano le due ore, a dimostrazione di quanto il territorio abbia imparato a parlare sia al curioso sia all’appassionato evoluto.

Prima di prenotare conviene guardare tre aspetti:

numero di etichette incluse;

visita guidata in cantina;

eventuale accompagnamento gastronomico.

Sono questi gli elementi che definiscono il valore dell’esperienza. Un percorso con 4 o 5 vini raccontati nel dettaglio, visita agli spazi di produzione e un abbinamento coerente con salumi, formaggi o piccoli assaggi di cucina locale restituisce spesso un’esperienza memorabile piuttosto che una degustazione frettolosa e poco contestualizzata.

Perché scegliere il Monferrato per una degustazione?

Il Monferrato è un territorio che non ha bisogno di effetti speciali per convincere. Le colline, i borghi, la cultura agricola e il patrimonio vitivinicolo bastano a costruire una forte presenza di questo territorio nel panorama enoturistico italiano. Inoltre, nel 2024, il Monferrato ha beneficiato anche della visibilità legata al riconoscimento di Città Europea del Vino 2024, un progetto che ha acceso i riflettori sull’offerta enoturistica del territorio e sulle sue diverse forme di accoglienza.

In questo scenario, una cantina contemporanea del territorio come Hic et Nunc interpreta ciò che oggi molti visitatori cercano: visita alla cantina, degustazioni guidate di più vini e abbinamenti gastronomici coerenti con il contesto locale.