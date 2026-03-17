Red&Go di Otus: la birra ambrata che convince i giudici internazionali

Nel trentennale della birra artigianale italiana, il concorso di Unionbirrai ha visto la partecipazione di 212 birrifici, con 1.746 birre iscritte e valutate in 46 categorie, numeri che confermano Birra dell’Anno tra le competizioni brassicole indipendenti più rilevanti a livello internazionale. A decretare i vincitori sono stati 73 giudici italiani e internazionali, provenienti da 19 Paesi, attraverso degustazioni rigorosamente alla cieca, che hanno premiato tecnica, coerenza stilistica e capacità espressiva.

La birra Red&Go di Birrificio Otus ha ottenuto la menzione al consorso nazionale di Unionbirrai

La birra Red&Go di Birrificio Otus ha ottenuto la menzione al consorso nazionale di Unionbirrai

Birra dell’Anno: il concorso che celebra la qualità della birra artigianale

«Birra dell’Anno è la fotografia più autentica del nostro movimento: qui non contano le mode, ma il lavoro, la cura e la coerenza - dichiara Vittorio Ferraris, direttore generale di Unionbirrai -. In un periodo complesso, con i consumi fuori casa in calo che si riflettono sull’intera filiera, questi risultati raccontano una comunità che non arretra. Il taglio delle accise, frutto di un impegno costante portato avanti da Unionbirrai a tutela dei piccoli produttori, ha dato ossigeno al comparto e dimostra che quando le istituzioni ascoltano il settore, le misure possono avere un impatto concreto».

«Trent’anni dopo il primo fermento del 1996 - aggiunge - celebriamo un comparto maturo, più consapevole e competitivo. Proprio per questo Birra dell’Anno continua a fondarsi sulla degustazione rigorosamente alla cieca: è il metodo che garantisce imparzialità, tutela il merito e rafforza la credibilità del premio, assicurando che a vincere sia esclusivamente la qualità».

Red&Go di Birrificio Otus: la birra ambrata premiata al concorso

Il medagliere 2026 conferma la Lombardia tra le regioni più premiate, tra cui il Birrificio Otus di Seriate che nella categoria 10 - Birre ambrate, alta fermentazione, basso e medio grado alcolico, d’ispirazione britannica (Mild, British Bitter, Extra Special Bitter, Irish Red Ale, British Brown Ale) - con la Red&Go si aggiudica la Menzione. Questa birra da 5,5° ha note degustative giocate prevalentemente sui malti caramello che donano sfumature rosse e toni dolci alla birra, con una leggera luppolatura che bilancia il carattere delicato.

La Red&Go di Otus da 5,5° ha note degustative giocate prevalentemente sui malti caramello

La Red&Go di Otus da 5,5° ha note degustative giocate prevalentemente sui malti caramello

La schiuma è fine, compatta, persistente e aderente, l’aspetto può essere velato per la presenza di lieviti. Di colore ambrato chiaro con riflessi aranciati, al naso si percepiscono le note di toffee, frutta secca e caramello tipiche dei malti scuri e dei profumi floreali e citrici del luppolo. Al gusto troviamo i toni caldi e rotondi dei malti caramello, la componente amara del luppolo non è presente.