Alle soglie del Vinitaly 2026: il futuro del vino si gioca sul linguaggio e i giovani

In un momento di calo dei consumi, il vino deve imparare a parlare una lingua nuova: semplice, autentica e vicina ai giovani. Esperienze reali, narrazioni dirette e ambasciatori formati diventano strumenti fondamentali per riportare il consumo consapevole al centro, valorizzando territori come le Marche, dove il calo dei consumi si fa sentire, con numerose eccedenze di produzione che restano invendute. Il futuro del vino si gioca su un terreno spesso sottovalutato, ma decisivo: il linguaggio. È qui che si vince o si perde tutto, soprattutto quando si parla di giovani e di consumo consapevole. Non basta produrre qualità, non è più sufficiente raccontare tradizione e territorio se il modo in cui lo si fa non riesce a intercettare chi, oggi, dovrebbe rappresentare il futuro del settore.

I giovani determinerrano il futuro del vino

Anche nel contesto di Vinitaly, emerge con chiarezza una consapevolezza nuova: il vino ha bisogno di cambiare voce, prima ancora che strategia. Per anni il racconto del vino è stato costruito su un linguaggio tecnico, a tratti elitario, capace di affascinare gli esperti ma spesso distante per chi si avvicina per la prima volta. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una generazione che osserva da fuori, incuriosita ma non coinvolta.

I giovani non rifiutano il vino. Rifiutano un modo di raccontarlo che li esclude. Cercano semplicità, autenticità, esperienze vere. Vogliono capire senza sentirsi giudicati, vogliono scegliere senza dover dimostrare competenze. In questo senso, il linguaggio diventa uno strumento culturale prima ancora che comunicativo: è il ponte tra un mondo complesso e una nuova generazione che ha bisogno di accesso, non di barriere. Nelle Marche questo cambiamento può trovare un terreno particolarmente fertile. Qui il vino è ancora profondamente legato alla vita quotidiana, al territorio, alle relazioni umane. Non serve costruire narrazioni artificiali: serve saper raccontare ciò che già esiste, ma con parole nuove, più dirette, più contemporanee.

Giuseppe Cristini

Raccontare un vino non come un insieme di descrittori, ma come un momento, un ricordo, un’esperienza condivisa. Occorre un linguaggio accessibile, una struttura chiara, un racconto essenziale: elementi che permettono ai giovani di entrare nel mondo del vino senza sentirsi fuori posto. Non si tratta di semplificare il contenuto, ma di renderlo comprensibile, vicino, umano. Fondamentale, in questo percorso, è il ruolo dei giovani stessi. Quando il racconto passa attraverso coetanei, cambia tono, cambia ritmo, cambia efficacia. Gli ambasciatori del vino consapevole possono diventare interpreti credibili di un nuovo linguaggio: meno tecnico, più esperienziale; meno formale, più autentico. Non più maestri, ma compagni di scoperta.

Il vino, oggi, ha bisogno di essere riportato dentro la vita delle persone, non sopra di essa. E per farlo deve imparare a parlare una lingua diversa: più semplice, più diretta, più vera. Perché non è la complessità a creare valore, ma la capacità di essere compresi. Se il settore saprà cogliere questa sfida, potrà non solo recuperare il rapporto con i giovani, ma costruire una nuova cultura del consumo, più consapevole, più sostenibile, più duratura. E allora sì, il linguaggio non sarà più un limite, ma la chiave per ripartire.

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