Perluci, il nuovo blend di Caruso & Minini da uve Catarratto e Perricone bianco

Tra le vigne e gli uliveti della Valle del Belice sorge Salemi (Tp), cittadina di impronta medievale nel cuore della Val di Mazara. Dal terrazzo merlato della torre del castello, di età normanna, edificato sulla base di una precedente fortezza greco-romana, è possibile abbracciare con lo sguardo le pendici del Monte delle Rose, il verde delle colline, i campi rurali ombreggiati, le infinite sfumature del mare, in un tutt’uno con il cielo.

Perluci di Caruso & Minini, perla della viticoltura trapanese

Perluci di Caruso & Minini, perla della viticoltura trapanese

Il vento soffia forte sull’entroterra trapanese, dove abbondano le argille, la silice e il calcare; la sua è un’economia principalmente agricola, con particolare vocazione per la viticoltura che occupa circa il 50% della superficie coltivata.

Caruso & Minini, 120 ettari tra le colline trapanesi

È qui che l’esperienza pluriennale della Caruso & Minini incontra la generosità e il valore di Salemi. Da qui nascono vini di indiscutibile qualità, con un occhio di riguardo alla tutela dell’equilibrio naturale del vigneto, dell’ambiente che circonda le vigne, dei cicli e della fertilità del suolo.

Le vigne trapanesi di Caruso & Minini

Le vigne trapanesi di Caruso & Minini

L’attività vinicola della Caruso & Minini abbraccia 120 ettari di vigneti sulle colline trapanesi a un’altitudine che raggiunge i 450 metri sul livello del mare. Il clima è mite, con estati lunghe e precipitazioni limitate nei mesi invernali, durante i quali le temperature oscillano tra i 7 e i 17 gradi.

Perluci, il blend siciliano tra Catarratto e Perricone bianco

Perluci è l’ultima sfida al convenzionale: un blend unico al mondo che unisce la luce vibrante del Catarratto Lucido alla forza ancestrale del Perricone, qui spogliato della sua veste rossa per rivelare un’anima bianca, complessa e strutturata. In etichetta hanno rappresentato l’Artemisia Arborescens, pianta sempreverde perenne, la sentinella silenziosa di questi filari nel Trapanese. Con le sue foglie argentee che brillano sotto il sole di Salemi, l’Artemisia rappresenta la resilienza di una terra arsa dal vento e dal sale. È lei a custodire l’equilibrio di questo vino: la nota selvatica che incontra l’eleganza, il profumo della macchia mediterranea che si fonde con la freschezza agrumata.

Perluci, ottenuto dall'unione del Catarratto Lucido e del Perricone

Perluci, ottenuto dall'unione del Catarratto Lucido e del Perricone

Dal colore giallo paglierino con riflessi dorati, ha un profumo che esprime eleganti sentori di frutta tropicale matura combinati a delicate sfumature agrumate e lievi note di erbe aromatiche siciliane; al palato è armonioso, sapido e dinamico, con una chiusura persistente e raffinata. Vinificato tramite abbassamento della temperatura delle uve subito dopo la raccolta, con pressatura soffice degli acini con pressa pneumatica. Da questa pura alchimia siciliana nasce una piccola selezione esclusiva.