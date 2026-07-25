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Il cambiamento climatico e le temperature elevate registrate negli ultimi mesi stanno modificando il calendario della vite italiana, accelerando il ciclo vegetativo e anticipando la vendemmia 2026 in diverse aree del Paese, dal Nord al Sud. Le prime raccolte sono già iniziate in alcune regioni, con differenze legate alle caratteristiche dei territori e delle varietà coltivate. Le indicazioni iniziali descrivono uve in buone condizioni qualitative, mentre resta ancora prematuro definire con precisione l’entità della produzione complessiva.

Il caldo anticipa la vendemmia: in Italia la raccolta dell’uva parte prima del previsto
La vendemmia 2026 parte in anticipo in diverse regioni italiane a causa delle temperature superiori alla media che hanno accelerato il ciclo vegetativo della vite

Produzione vino italiano 2025: il settore vale miliardi di euro

Sul fronte dei quantitativi, la produzione vinicola italiana 2025 si è attestata a 44,383 milioni di ettolitri. Per la nuova annata, invece, le stime definitive arriveranno più avanti, quando sarà possibile valutare l’effetto delle condizioni climatiche e dell’andamento della maturazione. Secondo Assoenologi, se il meteo manterrà condizioni favorevoli, il 2026 potrebbe portare un’annata di buona qualità, grazie a un equilibrio positivo tra maturazione delle uve e caratteristiche organolettiche. Il comparto del vino continua a rappresentare uno dei settori più rilevanti del Made in Italy agroalimentare. Con 670mila ettari di vigneto, una bilancia commerciale attiva per 7,2 miliardi di euro l’anno e circa 870mila occupati, la filiera vitivinicola italiana si conferma tra le più importanti a livello internazionale.

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Sicilia, al via la vendemmia nel Trapanese: qualità interessante ma rese inferiori

In Sicilia, Cantine Ermes, la più grande cooperativa vitivinicola italiana di primo livello, ha avviato la raccolta nel territorio trapanese. Le prime uve bianche precoci conferite evidenziano buone prospettive qualitative, anche se il caldo potrebbe incidere sulla quantità finale. «Le prime uve bianche precoci conferite - fa sapere Rosario Di Maria, presidente di Cantine Ermes - evidenziano caratteristiche qualitative interessanti, ma le rese saranno verosimilmente inferiori rispetto a un'annata ordinaria».

Il caldo anticipa la vendemmia: in Italia la raccolta dell’uva parte prima del previsto
In Sicilia le prime uve bianche precoci conferite mostrano caratteristiche qualitative interessanti, mentre le rese potrebbero risultare inferiori alla media

Piemonte, caldo estivo sotto osservazione per la produzione di uva

In Piemonte, il quadro resta positivo per la qualità delle uve, anche se gli eventuali picchi di calore previsti nel mese di agosto potrebbero influire sulle dimensioni dei grappoli. Giacomo Pondini, direttore del Consorzio Asti Docg, spiega: «la produzione è attesa di buona qualità, mentre i probabili picchi di calore del mese di agosto potrebbero ridurre il volume dei grappoli». L’area piemontese resta comunque tra quelle maggiormente monitorate per il valore delle produzioni a denominazione, con particolare attenzione all’equilibrio tra zuccheri, acidità e maturazione aromatica.

Alto Adige, vendemmia tra le più anticipate mai registrate

In Alto Adige si registra una delle partenze della raccolta più precoci mai osservate sul territorio. Le uve si presentano in buone condizioni e le caratteristiche della viticoltura locale permettono una gestione accurata delle operazioni in vigneto. «Grazie alle dimensioni contenute dei vigneti e a una viticoltura manuale, - spiega il direttore del Consorzio Vini Alto Adige Eduard Bernhart - le aziende potranno affrontare la vendemmia con rapidità e precisione». A San Paolo, nel comune di Appiano sulla Strada del Vino, l’anticipo rispetto agli anni precedenti è particolarmente evidente. «Circa 7–10 giorni di anticipo rispetto al 2025, a causa delle temperature superiori alla media registrate negli ultimi tre mesi» fa sapere Philipp Zublasing, enologo di Cantina Sankt Pauls, che si dichiara soddisfatto della maturazione delle uve nella realtà cooperativa altoatesina.

Il caldo anticipa la vendemmia: in Italia la raccolta dell’uva parte prima del previsto
In Alto Adige registrata una delle partenze della vendemmia più precoci mai osservate, con uve in buone condizioni qualitative

Abruzzo, prudenza sulle quantità dopo la grandinata nel Teramano

Situazione ancora da valutare in Abruzzo, dove il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo invita alla cautela prima di formulare previsioni definitive sulla produzione. Il presidente Alessandro Nicodemi sottolinea: «è ancora presto per formulare stime attendibili sui volumi produttivi. Una violenta grandinata ha colpito alcune aree del Teramano nei giorni scorsi. Nelle altre zone le prospettive restano aperte». Gli operatori regionali continueranno a monitorare l’evoluzione climatica delle prossime settimane, determinante per definire quantità e caratteristiche dell’annata.

Bardolino punta su un’annata di ottima qualità

Più positivo il quadro del Consorzio Bardolino, che prefigura un’annata particolarmente favorevole grazie allo stato sanitario delle uve e a un buon equilibrio tra zuccheri e acidità. Il territorio veneto segnala infatti uno stato di salute delle vigne ai massimi livelli, elemento che potrebbe favorire vini con un profilo qualitativo interessante.

Il caldo anticipa la vendemmia: in Italia la raccolta dell’uva parte prima del previsto
Il settore vitivinicolo italiano conta 670mila ettari di vigneto e rappresenta uno dei comparti più importanti del Made in Italy agroalimentare

Il vino italiano tra clima che cambia e nuove sfide produttive

La vendemmia 2026 evidenzia ancora una volta quanto il clima sia diventato un fattore decisivo per la viticoltura italiana. L’anticipo delle raccolte rappresenta un fenomeno sempre più frequente e richiede una gestione attenta dei vigneti, dalla scelta del momento della raccolta fino alle strategie di tutela della qualità. La forza del settore resta però legata alla grande varietà dei territori italiani: dalla Sicilia all’Alto Adige, passando per Piemonte, Veneto e Abruzzo, ogni area affronta il cambiamento climatico attraverso caratteristiche produttive differenti. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la precocità della vendemmia si tradurrà in una nuova annata di valore per il vino italiano.