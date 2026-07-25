Il caldo anticipa la vendemmia: in Italia la raccolta dell’uva parte prima del previsto

Il cambiamento climatico e le temperature elevate registrate negli ultimi mesi stanno modificando il calendario della vite italiana, accelerando il ciclo vegetativo e anticipando la vendemmia 2026 in diverse aree del Paese, dal Nord al Sud. Le prime raccolte sono già iniziate in alcune regioni, con differenze legate alle caratteristiche dei territori e delle varietà coltivate. Le indicazioni iniziali descrivono uve in buone condizioni qualitative, mentre resta ancora prematuro definire con precisione l’entità della produzione complessiva.

La vendemmia 2026 parte in anticipo in diverse regioni italiane a causa delle temperature superiori alla media che hanno accelerato il ciclo vegetativo della vite

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Sicilia, al via la vendemmia nel Trapanese: qualità interessante ma rese inferiori

In Sicilia, Cantine Ermes, la più grande cooperativa vitivinicola italiana di primo livello, ha avviato la raccolta nel territorio trapanese. Le prime uve bianche precoci conferite evidenziano buone prospettive qualitative, anche se il caldo potrebbe incidere sulla quantità finale. «Le prime uve bianche precoci conferite - fa sapere Rosario Di Maria, presidente di Cantine Ermes - evidenziano caratteristiche qualitative interessanti, ma le rese saranno verosimilmente inferiori rispetto a un'annata ordinaria».

In Sicilia le prime uve bianche precoci conferite mostrano caratteristiche qualitative interessanti, mentre le rese potrebbero risultare inferiori alla media

Piemonte, caldo estivo sotto osservazione per la produzione di uva

In Piemonte, il quadro resta positivo per la qualità delle uve, anche se gli eventuali picchi di calore previsti nel mese di agosto potrebbero influire sulle dimensioni dei grappoli. Giacomo Pondini, direttore del Consorzio Asti Docg, spiega: «la produzione è attesa di buona qualità, mentre i probabili picchi di calore del mese di agosto potrebbero ridurre il volume dei grappoli». L’area piemontese resta comunque tra quelle maggiormente monitorate per il valore delle produzioni a denominazione, con particolare attenzione all’equilibrio tra zuccheri, acidità e maturazione aromatica.

Alto Adige, vendemmia tra le più anticipate mai registrate

In Alto Adige si registra una delle partenze della raccolta più precoci mai osservate sul territorio. Le uve si presentano in buone condizioni e le caratteristiche della viticoltura locale permettono una gestione accurata delle operazioni in vigneto. «Grazie alle dimensioni contenute dei vigneti e a una viticoltura manuale, - spiega il direttore del Consorzio Vini Alto Adige Eduard Bernhart - le aziende potranno affrontare la vendemmia con rapidità e precisione». A San Paolo, nel comune di Appiano sulla Strada del Vino, l’anticipo rispetto agli anni precedenti è particolarmente evidente. «Circa 7–10 giorni di anticipo rispetto al 2025, a causa delle temperature superiori alla media registrate negli ultimi tre mesi» fa sapere Philipp Zublasing, enologo di Cantina Sankt Pauls, che si dichiara soddisfatto della maturazione delle uve nella realtà cooperativa altoatesina.

In Alto Adige registrata una delle partenze della vendemmia più precoci mai osservate, con uve in buone condizioni qualitative

Abruzzo, prudenza sulle quantità dopo la grandinata nel Teramano

Situazione ancora da valutare in Abruzzo, dove il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo invita alla cautela prima di formulare previsioni definitive sulla produzione. Il presidente Alessandro Nicodemi sottolinea: «è ancora presto per formulare stime attendibili sui volumi produttivi. Una violenta grandinata ha colpito alcune aree del Teramano nei giorni scorsi. Nelle altre zone le prospettive restano aperte». Gli operatori regionali continueranno a monitorare l’evoluzione climatica delle prossime settimane, determinante per definire quantità e caratteristiche dell’annata.

Bardolino punta su un’annata di ottima qualità

Più positivo il quadro del Consorzio Bardolino, che prefigura un’annata particolarmente favorevole grazie allo stato sanitario delle uve e a un buon equilibrio tra zuccheri e acidità. Il territorio veneto segnala infatti uno stato di salute delle vigne ai massimi livelli, elemento che potrebbe favorire vini con un profilo qualitativo interessante.

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