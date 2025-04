Il tappo in sughero è anche tecnico: lo dice Sugherificio Molinas con la sua linea Finecork®

Il sughero è natura, storia e cultura, un elemento del DNA italiano che negli anni ha legato la sua fama e la sua storicità a quella di un patrimonio altrettanto importante per la nostra nazione: il vino.

E se nel mondo delle chiusure enologiche il tappo monopezzo mantiene da secoli inalterata la sua aura di storicità e naturalezza, anche il tappo tecnico ha saputo con il tempo conquistare il favore di cantine e imbottigliatori grazie alle sue eccellenti performance.

Sugherificio Molinas, dal 1920 leader italiano nella produzione di tappi in sughero, lavora da anni al perfezionamento di questo sigillo per rapportarlo alle specifiche esigenze di ogni cantina. Il risultato di questo continuo lavoro è la linea FineCork®, che racchiude in sé tecnologia avanzata, tradizione e valorizzazione delle risorse naturali.

Il tappo FineCork® è stato testato e valutato dal Comité Interprofessionnel Du Vin De Champagne (CIVC), l’interprofessione della filiera Champagne dal 1941, ottenendo un riconoscimento in termini di sicurezza, sia dal punto di vista meccanico che sanitario, per la sua capacità di proteggere senza alterazioni organolettiche di alcun tipo ogni vino spumante.

Non solo il tappo monopezzo, ma anche il tappo tecnico è sostenibile: il Consorzio Italiano Compostatori – un’organizzazione senza fini di lucro che si occupa di promuovere e valorizzare le attività di riciclo della frazione organica dei rifiuti e dei sottoprodotti e che ha come finalità la produzione di compost e biometano – ha condotto uno studio in cui attesta che i tappi agglomerati FineCork® sono conformi ai requisiti di compostabilità ai sensi UNI EN 13432, mantenendo quindi la missione e la vocazione per la sostenibilità proprie del Sugherificio.

Il tappo tecnico in sughero sviluppato da Sugherificio Molinas, dunque, rappresenta per le cantine un grande vantaggio competitivo, perché oltre a essere naturale e sostenibile offre la possibilità di decidere ancor prima della produzione quali saranno le caratteristiche ultime che dovrà possedere il tappo finito.

