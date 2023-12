Birra di Natale Forst in edizione limitata per celebrare le festività

La Birra di Natale Forst celebra il suo ventesimo compleanno con una edizione limitata. Disponibile nella classica bottiglia di vetro da 2 litri, questa 20ª edizione ritorna per festeggiare le festività natalizie.

La Birra di Natale Forst in edizione limitata per il 20° anniversario

La tanto attesa versione da collezione presenta un dipinto fatto a mano dall'artista Franz J. Platter, creato in onore di questo importante anniversario. La decorazione artistica si ispira ai simboli distintivi della Birra Forst, incorporando elementi decorativi che celebrano il ventennale della Birra di Natale Forst. Per l'occasione natalizia, tre angeli cherubini - rappresentanti di speranza, fede e carità - fluttuano sopra gli elementi della Birra Forst, mentre tre abeti decorati con stelle luminose simboleggiano i vent'anni della birra natalizia. Le tre corone d'oro sul fusto della birra aggiungono un tocco festoso.

Gli stemmi della corporazione dei birrai e delle malterie, insieme allo stemma Forst, riflettono la lunga tradizione della Birra Forst. Una pietra di zaffiro blu, finemente incastonata e dipinta con la stella del birraio dorata, trasmette un messaggio legato al significato cristiano del Natale.

Il dipinto fatto a mano è attentamente fissato alla bottiglia attraverso un complesso processo di cottura, rimanendo fedele all'originale e riconoscibile nei dettagli. La birra di Natale Forst, contenuta in questa opera d'arte, è meravigliosamente ambrata e piacevolmente luppolata, prodotta nel piccolo impianto di produzione in botti di Birra Forst.

Birra Forst è stata pioniera in Italia nell'introdurre la tradizione della Birra di Natale, suggerendola come l'accompagnamento ideale alle deliziose pietanze tipiche di questa stagione. Conosciuta anche come “Christmas Brew Forst”, si distingue per il suo colore ambrato, il sapore luppolato e l'aroma inconfondibile di malto, con una schiuma fine.

Il corpo armonioso della birra regala sensazioni piacevoli di dolcezza che si bilanciano con note luppolate, mentre il retrogusto è leggero e morbido. Per la degustazione, Birra Forst consiglia l'uso di un boccale natalizio dai colori caldi e festivi come il rosso, il verde e l'oro.

Oltre alla rinomata bottiglia da 2 litri, la Birra di Natale Forst è disponibile in fusti da 15 e 30 litri, nel pratico fustino “ForstY” da 12,5 litri e in cluster da sei bottiglie da 33 cl, con un design natalizio.

Potrete trovare la Birra di Natale Forst presso i Ristoranti-Birrerie Forst, online su www.Forst.it, nel Forst Shop presso lo stabilimento, nei locali Spiller, dai grossisti Forst e nei vari Mercatini di Natale in Alto Adige a partire dall'inizio di novembre.