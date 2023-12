Natale con i vini in promozione al supermercato: ecco le offerte migliori Esordio su Italia a Tavola della rubrica Vinialsuper, dedicata ai migliori vini in promozione al supermercato: le etichette da non perdere in vista delle Feste, tutte dall'ottimo rapporto qualità prezzo, in offerta fino a Capodanno. Da oggi, i lettori di Winemag saranno periodicamente aggiornati sui migliori vini in vendita in Gdo e su quelli da acquistare in promozione, presenti sui volantini delle maggiori insegne di supermercati