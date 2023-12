"Vitigni rari d'Italia": il libro Onav che salva le varietà a rischio

Il primo volume di un progetto più ampio, frutto di un lungo lavoro di catalogazione delle varietà a rischio di estinzione. Il libro "Vitigni Rari d’Italia" rappresenta la sintesi dei valori che Onav - Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino promuove da oltre settant’anni, un volume che racchiude scienza e storia ma anche narrazione ed enogastronomia tutto guidato dal metodo scientifico e tecnico di Onav. Protagonisti sono 100 vitigni rari, raccontati dal punto di vista ampelografico, storico, enologico e sociale. Tra le varietà descritte, solo per citarne alcune, quelle di cui già si sente parlare come l’Oseleta, il Centesimino, il Petit Rouge, la Nascetta, la Durella, la Recantina, il Foglia Tonda. Ma anche alcune semi sconosciute come la Gamba Rossa, lo Sciascinoso, l’Uva dei Fantini, la Garofanata.

Il libro Vitigni Rari d'Italia di Onav

Intini: «Libro utile per la conoscenza di tante perle enologiche»

«Raro - spiega il presidente Onav, Vito Intini - è qualcosa che si cerca e trova con grande impegno; giusto allora è dare visibilità e spazio alla rarità, a vitigni che sono stati conservati, non senza sacrifici, da produttori virtuosi. Un grazie particolare va a Enzo Brambilla, recentemente scomparso e Carlo Consonni, che con me hanno fortemente voluto questo libro».

La pubblicazione non rappresenta un esercizio di stile, ma uno strumento realmente utile per la conoscenza e la promozione di tante perle enologiche. A corredo di ogni capitolo sono pubblicate infatti le degustazioni di vini realmente presenti sul mercato e quindi reperibili, con gli abbinamenti gastronomici consigliati.

Vitigni rari d'Italia: biodiversità e tradizione

«Il mondo del consumo intelligente - aggiunge Intini - ha portato il consumatore a cercare vini particolari, magari meno perfetti ma dotati di una forte identità. Ognuno di questi vitigni è custode di saperi, tradizioni e resilienza. Cos'hanno di speciale questi vitigni rispetto alle uve internazionali? Hanno intrinseci in sé i concetti di sostenibilità, artigianalità, tipicità, biodiversità e tradizione».

Lo spiegano nella prefazione molti nomi illustri della ricerca come Ernesto Di Renzo (Università Tor Vergata), Vincenzo Gerbi (Università degli Studi di Torino), Mario Fregoni (presidente onorario dell'Oiv - Organizzazione internazionale della vigna e del vino) e Francesco Iacono (direttore di Onav). Il libro è stato curato dalla giornalista Flavia Rendina, con il coordinamento di redazione di Alessandro Brizi.