Terremoto nel mondo dei vini naturali o, meglio, artigianali: chiude l’associazione Van - Vignaioli Artigiani Naturali, nome col quale era nota nel mondo del vino italiano l’Associazione culturale Lu Barzu, con base a Fiano Romano, in provincia di Roma, prima di costituirsi in associazione vera e propria, nel settembre 2022. Prima (e unica) presidente Mariangela “Maria” Parrilla, vignaiola calabrese, titolare di Tenuta del Conte a Cirò Marina, in provincia di Crotone, capace di mettere d'accordo altre 26 piccole cantine distribuite su tutto il territorio nazionale, «unite dall’impegno di produrre vini totalmente naturali, nel pieno rispetto della vita della terra, delle piante e dell'uomo». «L’esperienza VAN è giunta al termine - si legge in un post dei Van, sui social - non ci sono più le condizioni minime, in questi tempi oscuri prevale l’opportunismo e l’individualismo esasperato».

Addio a sorpresa dell’associazione Van - Vignaioli Artigiani Naturali, presieduta da Mariangela "Maria" Parrilla

«I valori fondanti, la solidarietà e la condivisione sono stati calpestati e vilipesi. Siamo stati troppo inclusivi, abbiamo accettato al nostro interno, nel nostro percorso, persone che perseguono esclusivamente l’interesse individuale: queste hanno pian piano modificato i valori e le modalità operative dell’associazione. Al centro - si legge ancora - non c’è più il piccolo vignaiolo naturale, che pratica un’agricoltura sana e rispettosa dell’ambiente e che, anche nella commercializzazione, cerca percorsi solidali e non speculativi. Ormai prevale l’imprenditore spregiudicato, che costruisce il vino a tavolino e che opera esclusivamente secondo quanto previsto dai protocolli, dai consulenti aziendali, incapace di vedere ed interpretare la natura che lo circonda, incapace di vedere nell’altro un’opportunità e non un concorrente. L’agricoltura biologica/biodinamica e la vinificazione naturale, unicamente come opportunità commerciale».

«D’ora in poi i piccoli agricoltori / vignaioli saranno più soli, più indifesi di fronte ad ogni sorta di speculatori. È stata un’esperienza bellissima - continuano i responsabili della Vignaioli Artigiani Naturali - ma ormai ha esaurito il suo compito. Viviamo tempi oscuri, per certi versi eccezionali, che richiedono risposte nuove e nuove forme dell’azione comune. Qualcuno, con l’usurpazione del nome e del logo, cercherà di sfruttare l’onda lunga dell’affermazione, della fama, della buona reputazione che l’acronimo “VAN” ha conquistato, con un serio e scrupoloso lavoro durato oltre 10 anni. Ma il VAN come lo abbiamo conosciuto non esiste più… Ci rivedremo nella prossima situazione che ci vedrà di nuovo impegnati a perseguire coerentemente i nostri obiettivi. Per adesso, un caro Saluto a tutti i sostenitori dei VAN».

Pur senza entrare nel dettaglio delle critiche, i responsabili della Vignaioli Artigiani Naturali toccano alcuni punti specifici, che non possono passare inosservati agli addetti ai lavori più attenti. Se da un lato il mondo dei cosiddetti “vini naturali” continua ad essere contraddistinto da molteplici interrogativi, frutto di interpretazioni aleatorie del ruolo dei vignaioli e dei canoni produttivi, dall’altro pare evidente la presenza di numerosi personaggi - spesso semplici appassionati, per non dire fanatici - che, negli ultimi anni, si sono ritagliati un ruolo da protagonisti nel mondo dei vini naturali, soprattutto come mediatori tra la produzione e i buyer, italiani ed internazionali.

La figura dell’ultrà dei vini naturali ha assunto, nell’ultimo decennio, movenze e sembianze calcistiche, degne delle più violente tifoserie angolosassini, lontanissime dalla professionalità richiesta a chi deve fungere da anello di raccordo tra la produzione (ovvero i vignaioli) e un mercato sempre più competitivo, soprattutto quando si parla di export del Made in Italy enologico. Che siano queste le figure contro le quali si scaglia la triste invettiva dei Vignaioli Artigiani Naturali? Che i «consulenti aziendali» siano proprio coloro che spingono tanti (troppi) vignaioli italiani a partecipare ad improbabili fiere in Giappone, Svezia, Danimarca, Corea o Stati Uniti, in cambio di lauti compensi degni della più infima “marchetta”, senza assicurare minimi ritorni a chi abbocca all’esca? Forse non lo scopriremo mai.

Ma Roma, di certo, sentirà la mancanza dei VAN almeno una volta all’anno, senza la consueta fiera dei Vignaioli Artigiani Naturali divenuta un appuntamento fisso per gli amanti dei vini naturali (e non solo). E l’Italia, senza i Van, perderà un punto di vista profondamente e onestamente “critico” sul vino. Forse, la mancanza maggiore, si avvertirà proprio per quest’ultimo. Che non sia un “addio”, allora, ma un arrivederci a quegli auspicati tempi migliori a cui fa accenno il laconico post affidato ai social. Anche perché il calendario 2024 era già stilato: «8, 9, 10 marzo Van Roma; 24 e 25 marzo Van Copenaghen; 13 e 14 aprile VanItaly Verona; 9 e 10 novembre Van Roma».