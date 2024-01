Distillerie Poli celebra un doppio anniversario, 125 anni di sapore e 30 di sapere

125 anni delle Poli Distillerie e 30 anni del Poli Museo della Grappa. Nel 2023 la famiglia Poli ha celebrato un doppio anniversario che racchiude i valori che guidano questa impresa veneta: famiglia, artigianalità e cultura.

La barricaia di Distillerie Poli

La famiglia, il pilastro su cui poggia l’identità aziendale, gestita nel tempo con coerenza, pur rinnovandosi di generazione in generazione, fino ad arrivare alla quarta, con Jacopo, Cristina, Barbara e Andrea Poli, i “custodi” di questa azienda. L’artigianalità, la fiaccola che mantiene sempre accesa la passione e il desiderio di continuare a produrre distillati di qualità.

La cultura, il faro che ci guida nella nebbia delle mode effimere del beverage e ci stimola ad approfondire e ad ampliare le nostre competenze. È la somma di questi elementi che ha portato una famiglia di Grappaioli veneti a distillare per la prima volta un Whisky.

Segretario di Stato: il viaggio della Distilleria Poli nel mondo del whisky

«Dopo esserci messi alla prova con Marconi 46, il primo Distilled Gin Italiano, abbiamo voluto ampliare ulteriormente i nostri orizzonti produttivi con Segretario di Stato, avvicinandoci al mondo del whisky con umiltà e rispetto, alla ricerca di una nostra precisa identità» afferma Jacopo Poli.

Jacopo Poli

«Tutto ebbe origine il 15 ottobre del 2013, quando a Schiavon, piccolo paese nel cuore del Veneto e sede storica della distilleria, giunse la notizia che il nostro più illustre compaesano era stato nominato Segretario di Stato di un altro “piccolo paese”, la Santa Sede» racconta sorridendo Jacopo. In suo onore prese vita il progetto di un whisky di puro malto affinato in botti di Amarone, «uno spirito internazionale con un’anima veneta, come immaginiamo sia lui, il nostro Segretario di Stato».

Segretario di Stato, il primo whisky di Distillerie Poli

Poli è la prima distilleria dove convivono tre distillati completamente diversi - Grappa, Gin e Whisky - tutti accomunati dalla stessa cura artigianale. A due anni dal lancio, il progetto whisky è in piena evoluzione e a breve verrà presentata una novità, dopo anni di paziente attesa. Come avrete capito i Poli amano esplorare sempre nuovi orizzonti.

Poli Distillerie

Via Marconi 46/36 - 36060 Schiavon (Vi)

Tel 0444 665007