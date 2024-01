Dieci vini per San Valentino e una playlist da bere (aspettando Sanremo)

Il festival di Sanremo e la festa degli innamorati, San Valentino, sono ai blocchi di partenza e non dobbiamo farci cogliere impreparati: scaldiamo le corde vocali per cantare sulle note delle più belle canzoni d'amore della storia dell'Ariston, accompagnandole a un calice di vino capace di emozionare con i suoi sentori. Da Anna Oxa a Diodato, da Mia Martini a Giorgia: ogni sorso guida nelle melodie e nelle parole di brani capaci di colpire dritti al cuore, anno dopo anno, Festival dopo Festival. Brindiamo all'amore e a tutte le sue sfumature, lasciandoci incantare dai successi di Sanremo da ascoltare in questa playlist.

S.C. 1931 di Bellenda

Vorrei incontrarti fra cent'anni, Ron e Tosca (1996)

Passano i giorni e gli anni per ritrovarsi a scoprire un amore più bello di ieri. La poesia in musica Vorrei incontrarti fra cent'anni, scritta e cantata da Ron in duetto con Tosca a Sanremo 1996, racconta come il tempo e gli avvenimenti della vita, seppur difficili, sappiano infondere colore, sentimento e complicità nelle relazioni nate ieri, ma ancora più forti oggi. Anche S.C. 1931 di Bellenda non teme l'avanzare del tempo, affrontando il mondo del Prosecco Superiore con un approccio innovativo, creativo e non convenzionale. Un Metodo Classico Conegliano Valdobbiadene DOCG Pas Dosé con cui l'azienda di Carpesica (Vittorio Veneto) si ritaglia una nicchia produttiva esclusiva. Dopo una fermentazione parte in acciaio e parte in recipienti di legno senza controllo della temperatura, segue una leggera malolattica prima della presa di spuma e un affinamento su fecce fini per tre mesi. La sosta sui lieviti in bottiglia per 22-24 mesi regalano una decisa personalità a S.C. 1931 e danno vita a intriganti sfumature che ammaliano gli occhi, il naso e il palato. Prezzo al pubblico: 21 euro nello shop online dell'azienda.

Gelsaia 2020 Piave Malanotte Docg di Cecchetto

Un'avventura, Lucio Battisti (1969)

Una promessa, o meglio, una certezza di un sentimento duraturo, un percorso fatto di impegno e poesia: l'amore di Lucio Battisti in Un'avventura si rispecchia alla perfezione nel calice di Gelsaia di Cecchetto, un vino che simboleggia la sfida intrapresa nel 1994 da Giorgio Cecchetto per esplorare e valorizzare il Raboso del Piave e che dura ancora oggi. La particolarità del Gelsaia sta nella coniugazione dell'immediata dolcezza con l'acidità e i tannini tipici del Raboso del Piave grazie all'appassimento di una parte delle uve, una tecnica che contribuisce a ottenere il residuo zuccherino desiderato. Dopo un'attenta vendemmia manuale, le uve sono in parte diraspate e pigiate, mentre il 15% rimane in appassimento nel fruttaio fino a metà dicembre. Il vino affina poi per 12 mesi in barrique di legno nuovo e usato, donando un rosso molto consistente, dal colore rubino intenso e fitto con riflessi granati. La stratificazione dei profumi si svela gradualmente con note di ciliegie in confettura, prugna, sottobosco, cioccolato fondente e rabarbaro. Al palato sorprendono la freschezza marcata, la trama tannica di livello e la lunga persistenza fruttata. Disponibile nell'Horeca.

T Friulano di Collavini

L'essenziale, Marco Mengoni (2013)

In L'essenziale Marco Mengoni canta l'amore autentico, che trova un significato profondo nelle esperienze quotidiane condivise: un caloroso abbraccio, un'emozione sincera, un sorriso spontaneo. Per brindare a una relazione che coglie l'essenziale dell'amore, consigliamo un calice di T Friulano di Collavini, un bianco che sa carpire la semplicità del Collio. Da uve 100% friulano, il vino segue un processo di vinificazione classica in bianco, con una delicata spremitura degli acini e una fermentazione e affinamento in acciaio. Il suo colore giallo paglierino con riflessi verdolini introduce il bouquet di fiori di campo e la nota di mandorla, tipica del vitigno. Sentori che si ritrovano al gusto, in un bianco secco, pieno e corposo. Buona rotondità al palato che accompagna un'interessante persistenza aromatica. Prezzo al pubblico: 14,60 euro nello shop online dell'azienda.

Atteone DOC Montescudaio di Gianni Moscardini

Fai rumore, Diodato (2020)

Il nostro percorso tra i successi di Sanremo continua ascoltando Fai rumore di Diodato, brano vincitore del Festival nel 2020. Il testo del brano, insignito anche del Premio della Critica Mia Martini, del Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e del Premio Lunezia, è un invito a far sentire la propria umanità, a rompere i silenzi che possono generare fraintendimenti e allontanare le persone. Al "rumore" d'amore di Diodato abbiniamo un calice altrettanto potente, Atteone DOC Montescudaio di Gianni Moscardini, azienda vitivinicola dell'Alta Maremma pisana. Frutto delle migliori uve cabernet franc, di cui una piccola parte fatta fermentare a grappolo intero, Atteone affina per dieci mesi in rovere francese e altri otto in bottiglia. Il colore rubino intenso e i sentori di tabacco, cioccolato e frutti maturi anticipano la piacevolezza dei tannini dolci e la struttura avvolgente, bilanciati da sapidità e da una freschezza che promette un lungo percorso evolutivo. Prezzo al pubblico: 35 euro nello shop online dell'azienda.

I vini di Bellenda, Cecchetto, Collavini, Moscardini e Giannitessari per la playlist di San Valentino, direttamente da San Remo

Lessini Durello Riserva DOC Dosaggio Zero di Giannitessari

Ho amato tutto, Tosca (2020)

Nel Lessini Durello Riserva DOC Dosaggio Zero di Giannitessari le caratteristiche dell'uva durella, allevata in Val d'Alpone, raggiungono l'apice espressivo, tra complessità e raffinatezza. Il Metodo Classico sfoggia un giallo brillante, un perlage finissimo e persistente. Il ricco profilo aromatico spazia dalla frutta secca al miele d'acacia, dal pane tostato alle note di lievito, preludio di una struttura importante e avvolgente, risultato del lungo affinamento tra i nove e gli undici anni in bottiglia nelle cave sotterranee della cantina. Dosaggio Zero richiede un assaggio attento e profondo per carpirne ogni sfumatura come Tosca con il brano Ho amato tutto, presentato nel 2020 a Sanremo. La cantante ci incita a vivere l'amore in modo totale e appassionato, senza rimpianti e senza riserve, per sperimentarne tutta la potenza. Prezzo al pubblico: 41 euro nello shop online dell'azienda.

Cà del Magro Custoza Superiore DOC di Monte del Frà

Luce (tramonti a nord-est), Elisa (2001)

Un tramonto sul lago e un calice di Cà del Magro: gli ingredienti perfetti per un San Valentino indimenticabile. Il Cà del Magro Custoza Superiore DOC di Monte del Frà si presenta di colore giallo paglierino intenso con leggeri riflessi dorati. Al naso rivela grande intensità e complessità olfattiva conferita da profumi floreali di camomilla e fiori bianchi e fruttati di mela Golden, lychees, pera, albicocca, pesca gialla e mango. In bocca è asciutto, sapido e con un finale di piacevole persistenza. Un vino longevo e dal grande potenziale di invecchiamento, ottenuto da un blend di garganega, trebbiano toscano, cortese e incrocio Manzoni. Le uve provengono da una vigna vecchia coltivata su una collina nel cuore del Custoza, a sud-est del lago di Garda, che conferisce al Cà del Magro profondo carattere. Per immergersi in un'atmosfera ancora più romantica ci si può lasciar cullare dalla voce di Elisa in Luce (Tramonti a nord-est), un brano che ha trionfato sul palco di Sanremo nel 2001. Un inno alla sincerità e alla profonda connessione tra le persone, in cui la cantautrice esprime il proprio desiderio di un amore autentico, sincero e profondo. Prezzo al pubblico: 12,50 euro nello shop online dell'azienda.

Franciacorta Brut Nature di Mosnel

Quando nasce un amore, Anna Oxa (1988)

Un sentimento che, quando nasce, va nutrito giorno dopo giorno, fino a “diventare il tempo della ragione, un cielo che ha vinto mille tempeste”: Anna Oxa celebra tutta la bellezza di una storia d'amore, dall'alba fino al suo trionfo, in Quando nasce un amore, brano che esprime tutta la forza e la luce del più tenero dei sentimenti. La stessa luminosità e la stessa eleganza delle parole di Anna Oxa si possono ritrovare in un calice di Franciacorta Brut Nature di Mosnel, cuvée da sole uve biologiche dove lo chardonnay incontra le fruttate sfumature del pinot pianco. Nel calice cristallino dai toni oro bianco con accenni verdolini, si rivela un'energia vitale accesa di freschezza, dove la precisione agrumata di cedro e pompelmo sfuma nelle note floreali di biancospino, caprifoglio e verbena con un tocco iodato. Il frutto ha le gradazioni della pesca bianca e dell'uva spina e il respiro arioso della giovinezza, che torna in un sorso generoso senza sbavature, teso e dinamico, con un finale vivace e sapido. Prezzo al pubblico: 30 euro nello shop online dell'azienda.

Riesling Renano Collezione di Famiglia 2018 di Roeno

Come saprei, Giorgia (1995)

Un legame profondo che unisce due anime in un tutt'uno. In Come saprei Giorgia canta il sentimento, la dedizione e l'impegno che una relazione importante e il grande amore meritano. Una storia di passione, studio e ricerca verso la perfezione è narrata anche da Roeno, azienda vitivinicola della Terradeiforti. Con il Riesling Renano Collezione di Famiglia, frutto del progetto enologico nato nel 2003 dall'idea di Giuseppe Fugatti e Mirko Maccani, la realtà veronese racconta un vino che si ispira al metodo tradizionale della Mosella e che risulta più pulito e fresco grazie all'impiego del mosto ossigenato. La qualità delle uve, la produzione in quantità ridotte e il prolungato affinamento - prima in grandi botti di legno per 18 mesi e poi in bottiglia per 36 mesi - danno al vino eleganza, note minerali di pietra focaia, grafite e idrocarburi e sentori di pompelmo, lime e frutta tropicale. L'esplosività nel corredo aromatico si concretizza in un gusto pieno, con accenti morbidi, esaltato da una fresca e ricca sapidità che rende gradevole ed equilibrato ogni sorso. Prezzo al pubblico: 35 euro nello shop online dell'azienda.

Spumante Brut Pinot Nero Biologico di Cantina Tollo

La prima cosa bella, Nicola Di Bari (1970)

È un amore che profuma di primavera e che ci ricorda la delicatezza di un fiore appena sbocciato quello cantato da Nicola Di Bari in La prima cosa bella: un sorriso che si apre e subito la notte si dissipa, un cuore che canta con semplicità un sentimento che nasce piano piano, senza paura. Chiudiamo gli occhi e immaginiamo una giovane coppia in un prato verde, durante un romantico picnic: in una mano la chitarra, quindi, e nell'altra un calice di Spumante Pinot Nero Brut Biologico di Cantina Tollo, perfetto per accompagnare i primi passi di un amore. Da uve biologiche 100% pinot nero, con il suo colore rosa tenue e la fine mousse si contraddistingue per la vivace acidità, equilibrata dal residuo zuccherino, e la buona persistenza. Al naso emergono note di fragola e lampone, arricchite da gradevoli sfumature tostate. Da sorseggiare come aperitivo o assieme a dei finger food. Prezzo al pubblico: 10 euro nello shop online dell'azienda.

La playlist con le canzoni di San Remo per San Valentino da accompagnare con i vini delle cantine Monte del Frà, Mosnel, Roeno, Cantina Tollo e Cantina Vignaioli del Morellino

Roggiano di Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano

Almeno tu nell'universo, Mia Martini (1989)

Una ballata toccante, che trova conforto nell'idea che qualcuno possa condividere le stesse emozioni: se la speranza di Almeno tu nell'universo era un prezioso diamante in mezzo al cuore di Mia Martini, il Roggiano Morellino di Scansano DOCG della Cantina Vignaioli Morellino di Scansano è il rubino che risplende nel cuore della Maremma. Autentico punto di riferimento nel racconto dell'espressione profonda, potente ed elegante del territorio, il Roggiano offre un'esperienza d'assaggio sincero e appagante. Da uve sangiovese in prevalenza, vinificato e maturato in acciaio, nel calice si presenta di colore rubino pieno. Al naso si caratterizza per carattere e piacevolezza, ampiezza e pulizia, con note fruttate, floreali e speziate soffuse a sentori di sottobosco. All'assaggio mostra grande piacevolezza e pulizia, con i tannini ben presenti ma eleganti, bilanciati, assieme alla freschezza, da una rotondità fruttata che richiama il bouquet percepito al naso. Prezzo al pubblico: 10 euro nello shop online dell'azienda.