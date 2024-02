Etichette del vino: ecco come saranno da marzo. Andranno indicati tutti gli additivi

Entro marzo 2024, tutte le etichette di vino italiano saranno uniformate alla nuova normativa europea che, a partire dall’8 dicembre 2023, introduce l’obbligo di indicazione degli ingredienti del vino in etichetta, insieme al valore energetico espresso in KJ (chilojoule) o Kcal (chilocalorie) e alla presenza di allergeni. Ma cosa si intende per “ingredienti del vino” e quali sostanze sarà possibile trovare collegandosi al QRcode che i produttori dovranno stampare sulla retro-etichetta delle bottiglie? Innanzitutto, nella lista degli ingredienti figureranno gli “additivi” ma non i “coadiuvanti” utilizzati in fase di vinificazione.

Gli additivi utilizzati per la produzione del vino in etichetta con le nuove regole dell'Ue

La distinzione è netta ed è stabilita dalla “Tabella 2” della parte “A” dell'allegato I del Regolamento delegato UE 2019/934. Ecco dunque che, oltre ai solfiti - i “conservanti” del vino - i consumatori potranno venire a conoscenza dell’eventuale utilizzo, da parte dei produttori di vino, di “additivi” come la gomma arabica, l’acido malico o le mannoproteine di lieviti: a scanso di equivoci, tutti prodotti legali, il cui utilizzo è regolamentato dalla specifica legislazione. Non dovranno invece essere indicati “coadiuvanti” come tartrati, carbonati, gelatine alimentari, colla di pesce, bentonite e tannini, responsabili di alcuni processi nell’ambito della vinificazione.

Il mosto concentrato rettificato (Mcr) tra gli ingredienti del vino

Altra grande novità è l’obbligo dell’indicazione dell’eventuale utilizzo di mosto concentrato rettificato (Mcr), utile per “aggiustare” il livello di alcol del vino finito. L’unico “arricchimento” possibile in Italia - tra l’altro secondo i limiti dettati dai disciplinari di produzione - è quello del “mosto rettificato”, che interessa la sola componente zuccherina del mosto (nello specifico glucosio e fruttosio, non saccarosio).

In Italia è infatti vietato il cosiddetto “zuccheraggio” con saccarosio, possibile per esempio in Francia, pur con i dovuti distinguo tra zone e denominazioni che hanno rinunciato (o stanno rinunciando) a questa pratica. Tra gli ingredienti di alcuni vini stranieri potrà così apparire la dicitura “saccarosio”, oppure “zucchero”. Per i prodotti vinicoli come gli spumanti Metodo classico, dovrà essere indicato l’utilizzo del “liquore di tiraggio”, nota come liqueur d'expedition.

La nuova etichetta del vino nell'Unione europea

In sintesi, il nuovo sistema di etichettatura del vino - legato a doppio filo a un’altra normativa, il Regolamento Fic, che sta per “Food Information to Consumers”, ovvero “Informazioni sugli alimenti per i consumatori” entrato in vigore nel 2014 - consentirà a tutti di accedere in pochi secondi a questa serie di informazioni: