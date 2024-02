Mundus Vini: l'Italia è il Paese più premiato alla Degustazione di Primavera

Con 639 medaglie, l'Italia è il Paese più premiato alla Degustazione di Primavera 2024 di Mundus Vini, il più prestigioso concorso enologico organizzato in Europa da Meininger Verlag GmbH. Un vero e proprio successo anche sul fronte del “colore” delle medaglie: 12 Grand Gold, 370 Gold e 257 Silver medal per il Belpaese, secondo solo al Portogallo nell'ambito del massimo riconoscimento: 15 i Grand Gold assegnati dalle parti di Lisbona, a fronte di un numero parecchio inferiore di medaglie. L'Italia è anche il Paese che ha fornito più vini al 34° Grand International Wine Award Mundus Vini. Ben 1.681, seguito dai 1.313 della Spagna (che avrà presto una edizione tutta sua di Mundus Vini) e gli 882 della Germania. Nella top 10 delle sottoscrizioni al concorso seguono Francia (682), Portogallo (626), Austria (273), Moldavia (197), Romania (183), Sudafrica (180) e Grecia (166).

Uno dei momenti della degustazione dei vini alla Spring edition 2024 di Mundus Vini

Mundus Vini Spring 2024: Fantini è "Best producer Italy"

Fantini Group è stato eletto "Best producer Italy", “Miglior produttore italiano”, per il numero e la qualità delle medaglie ricevute, accanto a R&A Pfaffl (miglior produttore Austria), DGB (Sudafrica), Vinaria Purcari (Moldavia) e Anecoop (Spagna). Insieme, questo gruppo di cantine è stato in grado di raccogliere 163 medaglie tra Argento, Oro e Grand'Oro. Fantini Wines è il gruppo vinicolo abruzzese, con base ad Ortona (CH), fondato e guidato da Valentino Sciotti nel 1994 ed acquisito da Platinum Equity nel 2020. In pochi anni, l'azienda è diventata leader tra quelle che esportano vino del Sud Italia, grazie a un modello di business molto particolare. La mission è quella di aggregare tanti piccoli produttori, proprietari di micro-appezzamenti da uno o due ettari, lasciandoli «padroni, guardiani e curatori del territorio che amano e conoscono alla perfezione».

Fantini Wine di Ortona è Best italian producer a Mundus Vini 2024

Fantini insomma non ha terreni ed ama definirsi «Federazione di eccellenze neglette, alle quali vuole consentire il riscatto». Sette le regioni italiane in cui opera il gruppo - Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e Toscana – oltre alla Spagna. Ventuno i giovani enologi, con i più esperti Dennis Verdecchia e Filippo Baccalaro nel ruolo di supervisori. L'azienda genera la gran parte dei ricavi al di fuori dell'Italia. I suoi principali mercati sono la Germania, la Svizzera, il Canada, l'Olanda, il Belgio e il Giappone. Il fatturato di Fantini è cresciuto dai 79 milioni del 2019 agli 82 milioni del 2020, passando poi a 90 milioni del 2021, nonostante le difficoltà del canale Horeca. Il 2022 è stato chiuso a 93 milioni di fatturato, a fronte di un calo a 89 milioni registrato nel 2023.

I vini italiani Grand Gold a Mundus Vini 2024

Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice 2015 Riserva Doc, Fattoria La Vialla

Barbaresco Riserva Docg 2019, Azienda agricola Roberto Sarotto di Cavallotto Aurora

Igt Toscana Malbec 2020 "Codarossa", Fattoria Le Sorgenti di G. Ferrari

Montepulciano d'Abruzzo Dop 2022, Fantini Group

Passito di Pantelleria Doc 2021 "Ben Ryé", Donnafugata

Salice Salentino 2019 "Passione d'Italia", Cantine San Pancrazio

Marche Igt 2021 Sangiovese, Società agricola Moresco

Marche Igt Merlot 2017 "Brunforte", Tenute Murola

Primitivo di Manduria Dop 2021 "Anima di Primitivo", Claudio Quarta Vignaiolo

Negroamaro Puglia Igp 2023 "I Messapi", Fantini Group

Castel del Monte Docg Riserva 2015 "VP Centenario", Cantine Torrevento

Primitivo Puglia Igt "Ebrosia", Cantine Torrevento

I Paesi più premiati: crescono Balcani ed Est Europa

Italia tra i protagonisti anche in occasione del programma pomeridiano del concorso, grazie alla presenza di una delegazione del Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi che ha stregato i giurati di Mundus Vini presentando i vini tipici della zona, Timorasso e Barbera. Più in generale, la degustazione dell'edizione primaverile di Mundus Vini 2024 è durata sei giorni nel salone del municipio Saalbau a Neustadt/Weinstrasse, in Germania e ha visto impegnati 250 esperti del settore provenienti da 55 Paesi diversi, nel cuore della regione vinicola del Palatinato, la seconda più vasta in Germania.

La delegazione del Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi che ha presentato Timorasso e Barbera a Mundus Vini 2024 1/4 I vini iscritti a Mundus Vini vengono catalogati e degustati rigorosamente alla cieca dalle giurie di esperti internazionali 2/4 Il backstage di Mundus Vini, dove vengono preparati i campioni alla cieca sottoposti alle giurie 3/4 Foto di gruppo per i 250 giurati di Mundus Vini, provenienti da 55 Paesi del mondo 4/4 Previous Next

I vini sono stati inviati al concorso da 45 nazioni diverse, comprese nazioni vinicole fino ad oggi più o meno completamente sconosciute come l'Uzbekistan (una medaglia d'argento), la Polonia (la seconda medaglia d'oro per un vino polacco in assoluto), ma anche Kazakistan, Colombia e Marocco. Grande successo e prova della qualità costante dei vini italiani, seguiti dalla Spagna con 535 premi (7 Grand'Oro, 302 Oro, 226 Argento). Terzo gradino del podio per il Portogallo (352 premi).

Poi Francia (296 premi), Germania (193 premi) e Austria (105 premi). Ancora una volta, il numero dei premi assegnati ai paesi del “Nuovo Mondo” come Sud Africa (95 premi), Cile (55 premi) e Australia (50 premi), ammonta a un totale di 288. Negli ultimi anni, Mundus Vini ha visto un forte miglioramento della qualità dei vini provenienti dai Paesi dell'Est Europa. Quest'anno hanno colpito la severa giuria di esperti i vini della Moldavia (3 Grand Gold, 56 Gold, 37 Silver), seguiti da Georgia (83 premi), Romania (71 premi) e Macedonia del Nord (42 premi).

Mundus Vini: appuntamento a ProWein 2024

«La degustazione primaverile - commenta Christian Wolf, direttore Degustazione di Mundus Vini - è sempre un ottimo indicatore della qualità dei vini della nuova annata che entrano ora sul mercato. A metà marzo consegneremo personalmente ai produttori i premi per i vini Best of Show durante ProWein 2024, la fiera del vino più importante al mondo. Questo è sempre un momento molto speciale per me e per la direzione di Mundus Vini, perché durante la degustazione alla cieca è importante solo la qualità in bottiglia e solo durante le premiazioni abbiamo la possibilità di incontrare i produttori.

Christian Wolf, direttore di Mundus Vini, al centro, con gli altri membri del board

«Per giudicare i vini - aggiunge Wolf - la giuria di Mundus Vini ha solo informazioni di base come annata e vitigno: quindi, l'attenzione durante il giudizio, è completamente sulla qualità in bottiglia». L'area degustazione Mundus Vini a ProWein 2024 vedrà protagonisti circa 350 diversi vini premiati, che potranno essere degustati durante la fiera leader mondiale dei vini e degli alcolici di Düsseldorf, dal 10 al 12 marzo 2024. Il primo giorno della fiera, il consiglio di amministrazione di Mundus Vini sarà impegnato nella premiazione, con cerimonia in onore dei produttori a cui è stato assegnato un premio speciale come “Best of Show” e “Best Producer”.