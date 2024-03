San Patrizio in Italia: la festa della birra (e dei Whiskey)

In questi giorni di festeggiamenti anche il Whiskey assume un certo ruolo di rilievo e, se ce n’è uno perfetto per l’occasione, quello è il Jameson Caskmates IPA Edition , proprio perché, come vedremo, ha parecchie “affinità” con la birra.

San Patrizio: una tradizione antichissima

San Patrizio è una festa che risale all'antica Irlanda e celebra l’omonimo patrono del Paese. Nato in Scozia o in Inghilterra, Patrizio fu rapito da giovane e venduto come schiavo in Irlanda. Dopo essere fuggito e tornato alla sua famiglia, decise di tornare in Irlanda come missionario per convertire gli irlandesi al cristianesimo.

Nella cultura popolare è noto per il suo leggendario utilizzo del trifoglio (shamrock) per spiegare la Trinità cristiana agli abitanti locali. Oggi, San Patrizio è diventato un simbolo di orgoglio irlandese e la sua festa è celebrata in tutto il mondo, inclusa l'Italia, con parate, musica tradizionale, e, naturalmente, bevande irlandesi come la birra e il whiskey. Strade e locali si tingono di verde, il colore simbolo di questa festa, mente le persone sono solite indossare abiti che richiamino il quadrifoglio o gli abiti più tradizionali in Irlanda.

Un Whiskey perfetto per l’occasione

Come dicevamo poc’anzi, il Jameson CaskMates IPA Edition è la scelta perfetta per celebrare San Patrizio. Difatti il Whiskey viene invecchiato in botti ex-IPA, che conferiscono al liquore un carattere unico e complesso.

Le botti ex-IPA aggiungono sentori di luppolo e frutta fresca al profilo aromatico di questo whiskey. Il risultato è un equilibrio straordinario tra la dolcezza del whiskey e l'amaro e l'aroma fruttato dell'IPA. È una bevanda che cattura l'essenza di entrambe le bevande preferite degli irlandesi, e offre un'esperienza di degustazione davvero memorabile.

Per degustarlo al meglio consigliamo di servirlo in un bicchiere da whiskey, a temperatura ambiente. In questo modo tutti i suoi complessi aromi saranno in grado di esprimersi appieno. Già dai primi sorsi i sentori di luppolo e frutta fresca inizieranno a farsi avanti sul palato, mentre la nota di whiskey dolce e leggermente speziato lascerà un'impressione piacevole e duratura.

Sorseggialo lentamente durante i festeggiamenti!

San Patrizio è una festa estremamente conviviale, durante la quale le persone sono solite trascorrere il tempo con amici e familiari, bevendo e mangiando prodotti tipici e specialità.

Il Whiskey, in questa occasione, può rivelarsi l’invitato perfetto da abbinare a piatti tradizionali irlandesi come lo stufato di manzo o l'irish stew. Ciò che conta è sorseggiarlo con pazienza e berlo lentamente per coglierne la complessità. Non si tratta certo di una bevanda da buttare giù in un colpo solo, soprattutto visto l’elevata gradazione alcolica che lo caratterizza!

In generale nessuna bevanda spiritosa andrebbe bevuta troppo velocemente, proprio perché non percepiremmo le sensazioni sul palato e vanificheremmo la maestria del processo di distillazione. Il Whiskey è un distillato di grande fierezza e, proprio per questo, l’unico modo per apprezzarlo appieno è berlo a piccoli sorsi, ascoltando le sensazioni che accende via via che attraversa il nostro corpo.